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Українські морпіхи-розвідники знищили чергову партію російської техніки та живу силу противника. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські воїни з окремого розвідувального батальйону морської піхоти знищили чергову російську техніку та живу силу противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС ЗСУ.

На якому саме напрямку це сталося, зі зрозумілих причин не уточняється. 

Як зауважується, українські воїни з окремого розвідувального батальйону морської піхоти не з тих, кого можна побачити у стрічках щоденних новин.

"Вони працюють зухвало, сміливо та дуже ефективно. Обов’язково настане час коли можна буде розповісти про їхні героїчні вчинки. Однак, зараз, вдивляючись у чергові зведення про втрати рашистів, знайте, морпіхи-розвідники кожного дня знищують окупантів. Тим самим роблять чималий внесок до всеукраїнської скарбнички добрих справ під назвою Перемога України", - йдеться у повідомленні.

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Українські морпіхи-розвідники знищили чергову партію російської техніки та живу силу противника 01
Українські морпіхи-розвідники знищили чергову партію російської техніки та живу силу противника 02
Українські морпіхи-розвідники знищили чергову партію російської техніки та живу силу противника 03

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+67
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25.03.2022 09:40
+47
Официальный аккаунт Верховной Рады Украины искренне рад (https://twitter.com/verkhovna_rada/status/1507089112377049098), что Азербайджан перешел в наступление в Карабахе.
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25.03.2022 09:42
+42
Азербайджанцы, спасибо за второй фронт! Пусть он и маленький, но немного сковывает кацапо-фашистов. Если бы еще все соседи подключились, мы бы гораздо быстрее раздавили руZZко-фашистскую гадину!
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25.03.2022 09:49
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25.03.2022 09:39 Відповісти
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25.03.2022 09:40 Відповісти
вже 9 разiв руZZофашiсти наступають на тiж самi граблi!
ха ха ха ха!!!
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25.03.2022 10:46 Відповісти
а я на солнышке лежу, и Кабздона слушаю
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25.03.2022 12:20 Відповісти
Азербайджанцы, спасибо за второй фронт! Пусть он и маленький, но немного сковывает кацапо-фашистов. Если бы еще все соседи подключились, мы бы гораздо быстрее раздавили руZZко-фашистскую гадину!
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25.03.2022 09:49 Відповісти
Так про те і мова, Грузинам саме час забирати своє, Молдаванам, Японці можуть теж підключатись.
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25.03.2022 09:53 Відповісти
Якщо б ще німці згадали,що нема такого міста,як КалінінградєА ось Кенінгсберг-саме то.У мого батька є медаль-"За взяття Кенінсберга".Може відправити її Шольцу,щоб згадав про ісконно нємєцкіє зємлі"?...
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25.03.2022 10:31 Відповісти
🔴🔴🔴 Азербайджанская армия уточняет позиции без применения силы, - Министерство обороны Азербайджана

«Распространяемые армянской стороной сообщения провокационного характера о том, что на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, якобы произошло вооруженное столкновение с применением БПЛА и в результате погибли наши военнослужащие, являются ложью.

Констатируем, что подразделения азербайджанской армии продолжают процесс определения расположения позиций и точек дислокации без применения силы. Наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку», - заявили @minval_az в военном ведомстве.
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25.03.2022 09:53 Відповісти
Удачи в бою!
Берегите себя.
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25.03.2022 10:23 Відповісти
Низький уклін Вам, рідні наші. Повертайтес з Перемогою неушкодженими
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25.03.2022 09:43 Відповісти
Деньги собираются через фонд Бутусова и уходят на счет производителя.
https://censor.net/ua/yuriy_butusov_fund
Долучайтесь до перемоги !

Юрий Касьянов
Вибране · 10 год ·
Джонсон сказал, что танки и самолеты Запад поставлять Украине не будет. Потому что это наступательное оружие, и это провоцирует Россию.
Не дадут, и не надо. Нам нужны противотанковые комплексы и средств ПВО. Много ПТРК и ПЗРК. Эта война ещё войдёт в учебники военного искусства, как "большая война тойот". Малые войны тойот уже были - в Африке, на Ближнем Востоке. Но только в Украине сегодня полностью обесценена роль танков и авиации.
Танки горят, самолёты падают; небольшие, мобильные, хорошо вооружённые и отлично подготовленные группы мотивированных бойцов успешно противостоят "самой мощной армии Европы", уничтожая танковые клинья и отбивая массированные воздушные атаки.
Дайте больше NLAWов и "Джавелинов", дайте больше "Стингеров", и других систем ПВО, дайте больше автомобильной техники и топлива - всё остальное мы сделаем сами.
Ещё очень важно иметь точную и мобильную артиллерию. Идеально - купить те самые чешские "Даны" (мобильные артиллерийские системы), о броню которых было сломано так много копий пару лет назад... Купить хотя бы Д-30... И много-много снарядов к ним.
Пушки, гаубицы, 120 мм минометы - это то, что нам нужно в большом количестве. А самолеты и танки обождут. Без них обойтись можно.
Ну и, конечно, нам нужны беспилотники. Потому что лазить на самый передок и за передок с бытовым коптером, летающим всего на 5-7 км - это не дело. Это не работа. Это неоправданный риск и малая эффективность.
Поэтому собираем деньги на современные беспилотные комплексы производства одной из европейских стран.
Собрано уже больше половині от требуемой суммы.
Деньги собираются через фонд Бутусова и уходят на счет производителя.
https://censor.net/ua/yuriy_butusov_fund
Долучайтесь до перемоги !
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25.03.2022 09:43 Відповісти
Война Тойот - это бред. То, что подходит для арабов, где одно босоногое племя воюет против другого такого-же, не подойдёт для Украины. Окопавшихся орков Тойотами не выбъешь. Нужны самолеты, дроны, танки, БТРЫ, ПВО, РСЗО и т.д.
До другому не получится.
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25.03.2022 10:21 Відповісти
Це лише назва. Вибити можна всіх. Ви ж не все читали.
От наприклад штати нам надали беспілотники камікадзе з самонавідними ракетами Switchblade, здатними вражати ціль на відстань десятки км.
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25.03.2022 10:34 Відповісти
Літаки не так вже і потрібні, якщо є ці штуки у великих кількостях.
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25.03.2022 10:35 Відповісти
Окопавшихся орков нужно выбивать иначе, а передвигающихся лупить мобильными группами-самое то.
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25.03.2022 11:02 Відповісти
Ну можно в лесистой местности применять мотоциклы и квадроциклы для перемещения паралельно трассам по которым двигаются окупанты. Нанося удары по колонам с флангов из тегже джавелинов или дронами-камикадзе малого радиуса действия (коих можно наштамповать тысячами за копейки)
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25.03.2022 11:21 Відповісти
Краса то яка ))
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25.03.2022 09:44 Відповісти
Чорнобаївка розповзається по всій Україні. Москалі, мийте ноги, переодягайтесь в чисте. Вам жопонька.
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25.03.2022 09:46 Відповісти
ОГРОМНАЯ ЧЕРНОБАЕВКА . Да это просто ужас кацапа
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25.03.2022 10:08 Відповісти
шаурмяне, сосат!!111 с детства болею за азербайджан
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25.03.2022 09:56 Відповісти
Так держати!
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25.03.2022 10:00 Відповісти
Степанакерт тоже зачищайте от касапни.
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25.03.2022 12:09 Відповісти
чего молчишь,рабская Белорусь?чего не дышишь ьезвольная Молдова,Ичкерия,твой выход!Грузия!Украина даёт вам величайший шанс.Долой рашистско-фашистскому окупацию!Вместе к Победе,смерть мракобесие,смерть пуйлу.Слава Украине!
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25.03.2022 20:16 Відповісти
 
 