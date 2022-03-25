Українські морпіхи-розвідники знищили чергову партію російської техніки та живу силу противника. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські воїни з окремого розвідувального батальйону морської піхоти знищили чергову російську техніку та живу силу противника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС ЗСУ.
На якому саме напрямку це сталося, зі зрозумілих причин не уточняється.
Як зауважується, українські воїни з окремого розвідувального батальйону морської піхоти не з тих, кого можна побачити у стрічках щоденних новин.
"Вони працюють зухвало, сміливо та дуже ефективно. Обов’язково настане час коли можна буде розповісти про їхні героїчні вчинки. Однак, зараз, вдивляючись у чергові зведення про втрати рашистів, знайте, морпіхи-розвідники кожного дня знищують окупантів. Тим самим роблять чималий внесок до всеукраїнської скарбнички добрих справ під назвою Перемога України", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
ха ха ха ха!!!
«Распространяемые армянской стороной сообщения провокационного характера о том, что на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, якобы произошло вооруженное столкновение с применением БПЛА и в результате погибли наши военнослужащие, являются ложью.
Констатируем, что подразделения азербайджанской армии продолжают процесс определения расположения позиций и точек дислокации без применения силы. Наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку», - заявили @minval_az в военном ведомстве.
Берегите себя.
https://censor.net/ua/yuriy_butusov_fund
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Юрий Касьянов
Вибране · 10 год ·
Джонсон сказал, что танки и самолеты Запад поставлять Украине не будет. Потому что это наступательное оружие, и это провоцирует Россию.
Не дадут, и не надо. Нам нужны противотанковые комплексы и средств ПВО. Много ПТРК и ПЗРК. Эта война ещё войдёт в учебники военного искусства, как "большая война тойот". Малые войны тойот уже были - в Африке, на Ближнем Востоке. Но только в Украине сегодня полностью обесценена роль танков и авиации.
Танки горят, самолёты падают; небольшие, мобильные, хорошо вооружённые и отлично подготовленные группы мотивированных бойцов успешно противостоят "самой мощной армии Европы", уничтожая танковые клинья и отбивая массированные воздушные атаки.
Дайте больше NLAWов и "Джавелинов", дайте больше "Стингеров", и других систем ПВО, дайте больше автомобильной техники и топлива - всё остальное мы сделаем сами.
Ещё очень важно иметь точную и мобильную артиллерию. Идеально - купить те самые чешские "Даны" (мобильные артиллерийские системы), о броню которых было сломано так много копий пару лет назад... Купить хотя бы Д-30... И много-много снарядов к ним.
Пушки, гаубицы, 120 мм минометы - это то, что нам нужно в большом количестве. А самолеты и танки обождут. Без них обойтись можно.
Ну и, конечно, нам нужны беспилотники. Потому что лазить на самый передок и за передок с бытовым коптером, летающим всего на 5-7 км - это не дело. Это не работа. Это неоправданный риск и малая эффективность.
Поэтому собираем деньги на современные беспилотные комплексы производства одной из европейских стран.
Собрано уже больше половині от требуемой суммы.
Деньги собираются через фонд Бутусова и уходят на счет производителя.
https://censor.net/ua/yuriy_butusov_fund
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До другому не получится.
От наприклад штати нам надали беспілотники камікадзе з самонавідними ракетами Switchblade, здатними вражати ціль на відстань десятки км.