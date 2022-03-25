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Війська РФ накрили Золоте "Градами". Кількість жертв і руйнувань уточнюється, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ обстріляли із "Градів" населений пункт Золоте на Луганщині.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Орки зранку накрили Золоте "градами". Кількість жертв і руйнувань уточнюємо", - написав він.

Війська РФ накрили Золоте Градами. Кількість жертв і руйнувань уточнюється, - Гайдай 01
Війська РФ накрили Золоте Градами. Кількість жертв і руйнувань уточнюється, - Гайдай 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти всю ніч гатили по Луганщині, лінія фронту без змін. В Рубіжному двоє загиблих, - Гайдай. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+5
Пусть мешки с синтепоном шлют.
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25.03.2022 10:35
+5
нужны, наверное. дроны - камикадзе и хорошие снимки сверху.... и не должно больше быть у орков никаких градов, смерчей и ураганов
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25.03.2022 10:38
+3
Крысы путлера любят дамбасс 8 лет...
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25.03.2022 10:39
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Очень надеюсь, что хоть в это раз НЕАКТУАЛЬНЫЕ фотки выложили.
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25.03.2022 10:18 Відповісти
ВОРОНКА НЕ ОТ ГРАДА. ОТ ГРАДА ВОРОНКИ НЕ БОЛЬШИЕ.
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25.03.2022 10:24 Відповісти
« мисливці за Градами» - таку бригаду би зробити , щоб кацапські гради по лінії фронту і в тилу нищіли
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25.03.2022 10:25 Відповісти
У российских солдат нет ни палаток, ни печек, ни обмундирования ОБНАРОДОВАНА ПРОСЛУШКА СПЕЦСЛУЖБ
12:17

Среди публикуемых Службой безопасности Украины прослушек переговоров российских военных внимание канала Conflict Intelligence Team привлек разговор, где один из собеседников, помимо прочего, рассказывает, что половина его бойцов, которые воюют под Николаевом, страдает от обморожения ног. О такой проблеме говорили и пользователи Твиттера с источниками на Донбассе, и даже представители Пентагона. Фигурант прослушки также жалуется, что бойцам приходится спать в окопах, так как у них нет ни палаток, ни печек-«буржуек».

Источник, знакомый с ситуацией на другом направлении вторжения, подтвердил эту информацию, добавив, что в одном из соединений палатками была обеспечена только одна батальонно-тактическая группа, а зимнее обмундирование имели всего 20% личного состава, причем часто купленное самими контрактниками за свой счет. О недостатке зимнего обмундирования как причине обморожений говорил и представитель Пентагона. Мы полагаем, что причина этого и многих других недостатков - институциональная коррупция в российской армии.



Многие комментаторы в сети сомневались, что в Украине весной можно получить обморожение. Однако архивные данные о погоде в Николаеве показывают, что в марте этого года температура регулярно опускалась существенно ниже нуля. Это было вполне предсказуемо, ведь еще в январе украинские синоптики обещали аномально холодную весну. Видимо, российские штабисты, отвечавшие за планирование операции, либо рассчитывали закончить ее в считаные дни, либо не учли вероятной погодной аномалии, либо ошибочно считали, что российские войска укомплектованы зимним обмундированием. В этих условиях власти российских регионов, например, Волгоградской области, объявляют акции по сбору теплых вещей для военных, которые воюют в Украине.
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25.03.2022 10:25 Відповісти
Пусть мешки с синтепоном шлют.
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25.03.2022 10:35 Відповісти
луганская донецкая
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25.03.2022 10:26 Відповісти
Золотое, это понятие растяжимое, оно состоит из нескольких поселков. Судя по фотке, это квартал Солнечный. Надеюсь его не захватят кацапофашисты. Моя малая родина.
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25.03.2022 10:27 Відповісти
Та отож, меньше слушай кацапскую пропаганду. Они Изюм уже две недели назад захватили.
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25.03.2022 11:18 Відповісти
нужны, наверное. дроны - камикадзе и хорошие снимки сверху.... и не должно больше быть у орков никаких градов, смерчей и ураганов
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25.03.2022 10:38 Відповісти
Крысы путлера любят дамбасс 8 лет...
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25.03.2022 10:39 Відповісти
Благодаря этой фашистской "любви" страдает и Донбас, и теперь вся Украина

"Путен введи" - помните...
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25.03.2022 10:51 Відповісти
Рюсский мир на дамбассе воюет с НАТО....был такой тезис в 2014 годы...сикелев салавьев не звиздели..30 стран НАТО в Украине...
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25.03.2022 11:01 Відповісти
Если знаешь местность, то не проблема по куску панельного дома узнать. Там пятиэтажки только на Солнечном. Черёмушки и поселок Стахановец, это четырёхэтажки. Ферштейн?
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25.03.2022 11:14 Відповісти
Это для ,,немца"
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25.03.2022 11:19 Відповісти
 
 