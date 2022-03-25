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Російські олігархи масово розпродають свої літаки, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Приватні літаки Володимира Потаніна, Юрія Шефлера, Рустама Терегулова, Олександра Свєтакова, Аркадія Воложа та Едуарда Бермана виставлено на продаж.

Про це УП повідомили співрозмовники в авіаційній сфері, інформує Цензор.НЕТ.

Інформацію про продаж GULFSTREAM G650 наближеного до Путіна олігарха Володимира Потаніна вже розміщено на сайті оператора борту та ресурсах з продажу літаків. Борт 2017 року коштує близько 60 мільйонів доларів.

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Російські олігархи масово розпродають свої літаки, - ЗМІ 01
Російські олігархи масово розпродають свої літаки, - ЗМІ 02
Російські олігархи масово розпродають свої літаки, - ЗМІ 03

Також на тому ж сайті можна побачити інформацію про продаж літака GULFSTREAM G650 Шефлера

Російські олігархи масово розпродають свої літаки, - ЗМІ 04
Російські олігархи масово розпродають свої літаки, - ЗМІ 05
Російські олігархи масово розпродають свої літаки, - ЗМІ 06
Російські олігархи масово розпродають свої літаки, - ЗМІ 07

Та BOEING 737-700 Терегулова.

Російські олігархи масово розпродають свої літаки, - ЗМІ 08
Російські олігархи масово розпродають свої літаки, - ЗМІ 09
Російські олігархи масово розпродають свої літаки, - ЗМІ 10
Російські олігархи масово розпродають свої літаки, - ЗМІ 11

Інші бізнесмени продають свої літаки непублічно.

Bombardier Global 6000 Аркадія Воложа

Російські олігархи масово розпродають свої літаки, - ЗМІ 12

Gulfstream G650 Свєтакова

Російські олігархи масово розпродають свої літаки, - ЗМІ 13
Російські олігархи масово розпродають свої літаки, - ЗМІ 14
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Топ коментарі
+34
Правильно. Купляти треба оленів і їздових собак.
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25.03.2022 14:24
+23
это точно женщина? харя как у орка.
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25.03.2022 14:29
+23
Так вона ж росіянка. Не вимагайте від неї більшого, чим вона є. Дегенеративна гілка людиноподібних мавп.
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25.03.2022 14:33
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Правильно. Купляти треба оленів і їздових собак.
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25.03.2022 14:24 Відповісти
🚆 Фінляндія припиняє залізничне сполучення з росією: це було останнє «вікно» рф в Європу

Фінський оператор VR Group повідомив про скасування пасажирського залізничного сполучення з рф потягами Allegro. Останній день роботи Allegro - 28 березня.

🔻 «Згідно з контролем держвласності, продовжувати експлуатацію Allegro більше недоцільно через санкції, тому ми припинимо рух», - прокоментував Топі Сімола, директор з пасажирських перевезень VR.

🔻 Нагадаємо, напередодні держкомпанія «Російські залізниці» потрапила до списків санкцій США та Великої Британії. Оператором Allegro є спільне підприємство VR і «Російських залізниць» Karelian Trains. https://t.me/spravdi/3462
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25.03.2022 14:28 Відповісти
Путин 1. Заколотил окно в европу😁💥
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25.03.2022 14:40 Відповісти
Ще й колію непогано би було розібрати. Бо хз що їм ще "Асвабаждать" ***** накаже
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25.03.2022 15:51 Відповісти
На шойгу хай їздять.
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25.03.2022 14:30 Відповісти
Не вийде, тварин прийдеться годувати і не бояришнеком)
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25.03.2022 15:26 Відповісти
Значит, убирать ***** не собираются и готовятся остаться в немытой рассее?
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25.03.2022 14:25 Відповісти
Наверное, ***** заставило продать, чтобы не смылись
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25.03.2022 14:30 Відповісти
"а зачем вам самолёты если аэропортов для них нет?" (С)
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25.03.2022 14:25 Відповісти
Даю 1 кілограм цукру. (за всі)
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25.03.2022 14:26 Відповісти
Цукор німецькою - Z(!)ucker
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25.03.2022 14:28 Відповісти
Оптова ціна повинна бути нижчою !!!
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25.03.2022 14:29 Відповісти
Не взвинчуйте ціни.
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25.03.2022 14:30 Відповісти
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25.03.2022 15:09 Відповісти
Позывной «Багира» - снайпер 11 омсп (в/ч 08818) в плену у ВСУ, ранена. Ее бросили свои же умирать. Она с 14 года загубила много жизней (около 40).

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25.03.2022 14:27 Відповісти
это точно женщина? харя как у орка.
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25.03.2022 14:29 Відповісти
Так вона ж росіянка. Не вимагайте від неї більшого, чим вона є. Дегенеративна гілка людиноподібних мавп.
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25.03.2022 14:33 Відповісти
Героиня ЛСДНР. Орчья легенда. Стреляла нашим пленным в пах и живот. Уже запенили
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25.03.2022 14:35 Відповісти
У орків немає жінок. Самкі, баби, які "єщЬо нарожают" наповнювачі для пластикових пакетів.
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25.03.2022 14:40 Відповісти
И что? На подписку?
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25.03.2022 14:35 Відповісти
Зачем брали в плен?
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25.03.2022 14:39 Відповісти
Епт, какая нах Багира, это же страшилище многих загубила - после такого стояка не будет лет пять.
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25.03.2022 14:41 Відповісти
после такого стояка не будет лет пять.
ти не нервуй так, може через рік встане знов
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25.03.2022 14:46 Відповісти
В исходнике "Багира" - мужского пола. Это так на русский перевели.
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25.03.2022 16:29 Відповісти
це страхопудало треба повісити на гіляці
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25.03.2022 17:02 Відповісти
Таки дп
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26.03.2022 08:09 Відповісти
на ленку лукаш похожа. Сестра?
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25.03.2022 14:45 Відповісти
3D-копія.
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25.03.2022 19:08 Відповісти
відрізати голову вживу на камери,різати ножем повільно. все на камеру і в вільний доступ.
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25.03.2022 14:46 Відповісти
Да это Багир!
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25.03.2022 15:15 Відповісти
Типовий кацапо анал
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25.03.2022 15:41 Відповісти
На Стіва Бушемі схожа.

ця курва точно жіночої статі?
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25.03.2022 16:00 Відповісти
І на Ленса Генріксена
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25.03.2022 17:04 Відповісти
На баржах по волзі-матушке, народонаселенію забезпечите робочі місця - бурлаками. Скрепно!
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25.03.2022 14:28 Відповісти
Помощник командира части по борьбе с верующими протоиерей Олег Владиславович Артемов 1957 г. Сгорел на работе.
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25.03.2022 14:29 Відповісти
подожду пока до 10 тыс. грн. упадет цена
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25.03.2022 14:29 Відповісти
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25.03.2022 14:30 Відповісти
Це не більше ніж імітація зміни власника.
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25.03.2022 14:30 Відповісти
Паровоз - хорошо,
Пароход - хорошо,
Самолёт - ничего,
А олени лучше!
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25.03.2022 14:34 Відповісти
А кто покупать будет?
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25.03.2022 14:36 Відповісти
Правильно, весла купляйте
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25.03.2022 14:36 Відповісти
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25.03.2022 14:39 Відповісти
Vitania mame. Master class trolling
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25.03.2022 18:12 Відповісти
Рожденные ползать продают самолеты.
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25.03.2022 14:42 Відповісти
За пару мешков сахара я бы купила😁
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25.03.2022 14:45 Відповісти
Самолёт - хорошо
Вертолёт -хорошо,
А олени лучше !!!
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25.03.2022 14:46 Відповісти
Ну правильно. Сейчас у них новый тренд - бизнес-монгольфьеры: всё равно, куда ветер занесёт, лишь бы подальше от паРаши.
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25.03.2022 14:55 Відповісти
 
 