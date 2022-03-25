Російські олігархи масово розпродають свої літаки, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Приватні літаки Володимира Потаніна, Юрія Шефлера, Рустама Терегулова, Олександра Свєтакова, Аркадія Воложа та Едуарда Бермана виставлено на продаж.

Про це УП повідомили співрозмовники в авіаційній сфері, інформує Цензор.НЕТ.

Інформацію про продаж GULFSTREAM G650 наближеного до Путіна олігарха Володимира Потаніна вже розміщено на сайті оператора борту та ресурсах з продажу літаків. Борт 2017 року коштує близько 60 мільйонів доларів.

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Також на тому ж сайті можна побачити інформацію про продаж літака GULFSTREAM G650 Шефлера









Та BOEING 737-700 Терегулова.









Інші бізнесмени продають свої літаки непублічно.

Bombardier Global 6000 Аркадія Воложа

Gulfstream G650 Свєтакова







