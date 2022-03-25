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Російські олігархи масово розпродають свої літаки, - ЗМІ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Приватні літаки Володимира Потаніна, Юрія Шефлера, Рустама Терегулова, Олександра Свєтакова, Аркадія Воложа та Едуарда Бермана виставлено на продаж.
Про це УП повідомили співрозмовники в авіаційній сфері, інформує Цензор.НЕТ.
Інформацію про продаж GULFSTREAM G650 наближеного до Путіна олігарха Володимира Потаніна вже розміщено на сайті оператора борту та ресурсах з продажу літаків. Борт 2017 року коштує близько 60 мільйонів доларів.
Також на тому ж сайті можна побачити інформацію про продаж літака GULFSTREAM G650 Шефлера
Та BOEING 737-700 Терегулова.
Інші бізнесмени продають свої літаки непублічно.
Bombardier Global 6000 Аркадія Воложа
Gulfstream G650 Свєтакова
Топ коментарі
+34 Rostyslav Komarnytsky
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+23 Diogen Gdl
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+23 экзорцист
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Фінський оператор VR Group повідомив про скасування пасажирського залізничного сполучення з рф потягами Allegro. Останній день роботи Allegro - 28 березня.
🔻 «Згідно з контролем держвласності, продовжувати експлуатацію Allegro більше недоцільно через санкції, тому ми припинимо рух», - прокоментував Топі Сімола, директор з пасажирських перевезень VR.
🔻 Нагадаємо, напередодні держкомпанія «Російські залізниці» потрапила до списків санкцій США та Великої Британії. Оператором Allegro є спільне підприємство VR і «Російських залізниць» Karelian Trains. https://t.me/spravdi/3462
ти не нервуй так, може через рік встане знов
ця курва точно жіночої статі?
Пароход - хорошо,
Самолёт - ничего,
А олени лучше!
Вертолёт -хорошо,
А олени лучше !!!