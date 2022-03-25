На Чернігівщині російські окупанти викрали голову Сновської громади Медведьова та місцевого бізнесмена Божка. ФОТО

Російські загарбники викрали двох людей в захопленій Сновській громаді на Чернігівщині - голову територіальної громади Олександра Медведьова та місцевого бізнесмена Григорія Божка.

Про це повідомляє Суспільне на своїй сторінці в Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Медведьова й Божка викрали зранку 25 березня. Їх везуть у напрямку Городні. Для чого викрали - поки невідомо", - сказав голова Корюківської районної військової адміністрації Іван Ващенко.

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Загарбники не вперше викрадають людей. Раніше вони викрали старосту села Грем'яч Новгород-Сіверського району та в селі Андріївка викрали старосту Миколу Будаловського та директорку школи Тетяну Безлюдну.