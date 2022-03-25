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Італійський суд звільнив українського режисера Лавренчука. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Суд Неаполя виніс рішення про звільнення громадянина України Євгена Лавренчука, незаконно затриманого в Неаполі в грудні 2021 року на запит Росії про його екстрадицію, визнавши звинувачення проти нього з боку РФ сфабрикованими, а мотиви переслідування - політичними.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила у своєму фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Рішення стало результатом ініційованого мною звернення Національної поліції України до Інтерполу щодо зловживання Росією відомостями в інформаційній системі Інтерпол. За результатами цього звернення відомості щодо громадянина України Євгена Лавренчука, які оброблялися в обліках Інтерполу за запитом Національного центрального бюро Інтерполу в Російській Федерації, були видалені через їх невідповідність положенням статті 3 Статуту Інтерполу, згідно з якою суворо заборонено здійснювати будь-яке втручання або діяльність політичного, військового, релігійного або расового характеру", - написала Денісова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інтерпол відмовив Росії у розшуку українського режисера Лавренчука

За її словами, у свою чергу суд Неаполя поставив крапку у цьому процесі та звільнив Євгена Лавренчука.

Денісова висловила подяку міністру юстиції Італії Марті Катарі, голові Національної поліції України Ігорю Клименку, консульській службі України в Італії.

Також читайте: Затриманого в Італії на запит РФ режисера Лавренчука відпустили під домашній арешт

Італійський суд звільнив українського режисера Лавренчука 01
Італійський суд звільнив українського режисера Лавренчука 02
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опачкі
зараз усіх українських Сіріусів Блеків, заарештованих по світу на запити раші
велкам з Азкабанів!
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25.03.2022 15:14 Відповісти
І тут маленька перемога!
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25.03.2022 15:14 Відповісти
...Іще горять будинки, іще падають бомби, іще їх ріжуть і відстрілюють вдень і вночі, а росіяни на окупованих територіях уже поперли у школи, книгарні та бібліотеки - палити українські підручники та українські книжки.

Ми їх звичайно виб'ємо звідти. Але це має стати для нас безцінним уроком.

Ніколи знову «какая разніца». Мова, освіта, робота з дітьми і молоддю - наріжний камінь державності. Орки нам наглядно показали, що це навіть важливіше за зброю.
Вже зараз потрібно планувати невідкладні революційні зміни у шкільній програмі.

Ми повинні відкинути всі реверанси в сторону росії; прибрати їхніх авторів із зарубіжної літератури, переписати підручники з історії. Ніяких «братніх народів», ніякої «альтернативної» думки про події Майдану, ніякої «Отєчєственной» війни або «Пролетарської революції».

Необхідно значно посилити патріотичне виховання у школі. З обов'язковим створенням на базі шкіл молодіжної патріотичної організації. Що хочте робіть, заводьте туди «Пласт», вигадуйте велосипед з нуля, але з дітьми має послідовно проводитися відповідна робота. Для старшокласників має бути військово-патріотична справа, без варіантів.

Вже зараз потрібно впроваджувати механізм негайного звільнення педагогів, які транслюють дітям російський погляд на події ******** війни. Щоб тільки відкрив рота про «восємь лєт бамбілі дєтєй Данбаса», і вже до вечора летів зі школи коліном під зад, бажано у кабінет до слідчого СБУ.

І вже зараз ми повинні готуватися до роботи на звільнених територіях ордло. З чітким розумінням, що абсолютно всіх вчителів, які працювали у «республіках», потрібно міняти. Ні один із них не збереже свою посаду, а отже доведеться шукати, привозити, забезпечувати житлом і «підйомними» відповідну кількість фахівців з вільної України.

А тепер, поклавши руку на серце.
Чи впорається з цими вилками наш міністр-плагіатор Шкарлет?
https://t.me/nuts_roses/712
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25.03.2022 15:19 Відповісти
"nato in Ucraina", гарна мова італійська!
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25.03.2022 15:19 Відповісти
Не зрозумів? Шо не так? «народився в Україні»
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25.03.2022 15:30 Відповісти
Та все ж чудово, жодних претензій! Просто той, хто не володіє мовою, прочитає: "НАТО ін Україна"
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25.03.2022 15:33 Відповісти
браво итальянцы!
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25.03.2022 15:31 Відповісти
Коли будуть заведені справи на високопосадовців Інтерполу, зокрема, кацапів?
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25.03.2022 17:18 Відповісти
Рашку з Інтерполу треба виключити.
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25.03.2022 19:16 Відповісти
Скоріше Україну виключать, там усе керівництво або кацапи, або скорумповані ними падли
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25.03.2022 20:42 Відповісти
 
 