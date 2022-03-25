Італійський суд звільнив українського режисера Лавренчука. ДОКУМЕНТ

Суд Неаполя виніс рішення про звільнення громадянина України Євгена Лавренчука, незаконно затриманого в Неаполі в грудні 2021 року на запит Росії про його екстрадицію, визнавши звинувачення проти нього з боку РФ сфабрикованими, а мотиви переслідування - політичними.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила у своєму фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Рішення стало результатом ініційованого мною звернення Національної поліції України до Інтерполу щодо зловживання Росією відомостями в інформаційній системі Інтерпол. За результатами цього звернення відомості щодо громадянина України Євгена Лавренчука, які оброблялися в обліках Інтерполу за запитом Національного центрального бюро Інтерполу в Російській Федерації, були видалені через їх невідповідність положенням статті 3 Статуту Інтерполу, згідно з якою суворо заборонено здійснювати будь-яке втручання або діяльність політичного, військового, релігійного або расового характеру", - написала Денісова.

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За її словами, у свою чергу суд Неаполя поставив крапку у цьому процесі та звільнив Євгена Лавренчука.

Денісова висловила подяку міністру юстиції Італії Марті Катарі, голові Національної поліції України Ігорю Клименку, консульській службі України в Італії.

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