Італійський суд звільнив українського режисера Лавренчука. ДОКУМЕНТ
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Суд Неаполя виніс рішення про звільнення громадянина України Євгена Лавренчука, незаконно затриманого в Неаполі в грудні 2021 року на запит Росії про його екстрадицію, визнавши звинувачення проти нього з боку РФ сфабрикованими, а мотиви переслідування - політичними.
Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила у своєму фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Рішення стало результатом ініційованого мною звернення Національної поліції України до Інтерполу щодо зловживання Росією відомостями в інформаційній системі Інтерпол. За результатами цього звернення відомості щодо громадянина України Євгена Лавренчука, які оброблялися в обліках Інтерполу за запитом Національного центрального бюро Інтерполу в Російській Федерації, були видалені через їх невідповідність положенням статті 3 Статуту Інтерполу, згідно з якою суворо заборонено здійснювати будь-яке втручання або діяльність політичного, військового, релігійного або расового характеру", - написала Денісова.
За її словами, у свою чергу суд Неаполя поставив крапку у цьому процесі та звільнив Євгена Лавренчука.
Денісова висловила подяку міністру юстиції Італії Марті Катарі, голові Національної поліції України Ігорю Клименку, консульській службі України в Італії.
Будь ласка, зачекайте...
зараз усіх українських Сіріусів Блеків, заарештованих по світу на запити раші
велкам з Азкабанів!
Ми їх звичайно виб'ємо звідти. Але це має стати для нас безцінним уроком.
Ніколи знову «какая разніца». Мова, освіта, робота з дітьми і молоддю - наріжний камінь державності. Орки нам наглядно показали, що це навіть важливіше за зброю.
Вже зараз потрібно планувати невідкладні революційні зміни у шкільній програмі.
Ми повинні відкинути всі реверанси в сторону росії; прибрати їхніх авторів із зарубіжної літератури, переписати підручники з історії. Ніяких «братніх народів», ніякої «альтернативної» думки про події Майдану, ніякої «Отєчєственной» війни або «Пролетарської революції».
Необхідно значно посилити патріотичне виховання у школі. З обов'язковим створенням на базі шкіл молодіжної патріотичної організації. Що хочте робіть, заводьте туди «Пласт», вигадуйте велосипед з нуля, але з дітьми має послідовно проводитися відповідна робота. Для старшокласників має бути військово-патріотична справа, без варіантів.
Вже зараз потрібно впроваджувати механізм негайного звільнення педагогів, які транслюють дітям російський погляд на події ******** війни. Щоб тільки відкрив рота про «восємь лєт бамбілі дєтєй Данбаса», і вже до вечора летів зі школи коліном під зад, бажано у кабінет до слідчого СБУ.
І вже зараз ми повинні готуватися до роботи на звільнених територіях ордло. З чітким розумінням, що абсолютно всіх вчителів, які працювали у «республіках», потрібно міняти. Ні один із них не збереже свою посаду, а отже доведеться шукати, привозити, забезпечувати житлом і «підйомними» відповідну кількість фахівців з вільної України.
А тепер, поклавши руку на серце.
Чи впорається з цими вилками наш міністр-плагіатор Шкарлет?
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