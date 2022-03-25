Російські окупанти намагаються підкупити рублями населення в Генічеську, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупанти почали підкуповувати населення Генічеська рублями, прокуратура відкрила кримінальну справу за статтею про фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади.
Про це йдеться у повідомленні Херсонської обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.
"За даними слідства, на території міста Генічеськ Херсонської області окупанти видають місцевим мешканцям імовірні кошти - рублі. Такі папірці загарбники роздають місцевим у розмірі 10 тисяч на одну особу. За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади (ч. 3 ст. 110-2 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Наразі правоохоронці вживають заходи для встановлення причетних осіб до вказаних незаконних дій та притягнення їх до відповідальності.
Будь ласка, зачекайте...
навіть окупаційні марки і то елегантнішими були
Что это ?
Рубли!
Лучше бусы давай.
ну, нічого - одержать доплатату за окупацію
Заборонити (ввести ценз) на участь в виборчих процесів!
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С ножом пошел на БМД и победил: украинский Рэмбо провел молниеносную операцию
"Знакомьтесь - Рэмбо.
Во время одного из рейдов незаметно подскочивший к вражеской БМД открывший люк зарезал ножом механика.
Вытащил его пистолет. Застрелил командира машины.
Вытащил пулемет отстрелял БК. Вбросил пулемет в коробку.
Вывел коробку из боя. И привел ее в расположение подразделения",
Героям СЛАВА !!!
Когда будет освобождение-пока не видно,острая фаза не окончена.
Но в целом там население полуватное (что б не сказать больше) я согласен.
Такое же на севере луганщины-там "указ" издали об обмене гривны на рубли до 1 апреля и народ валом повалил в луггандонию менять
1 настоящий рубль = 3 оккупационных.
https://t.me/voynareal/16482
Баксов 40?