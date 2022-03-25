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"Маленьке містечко, якому вдалося завадити великим планам Росії": репортаж ВВС з Вознесенська. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Це була одна з найбільш вирішальних битв війни - запекла дводенна боротьба за контроль над сільськогосподарським містечком Вознесенськ та його стратегічно важливим мостом.

Про це пише журналіст Ендрю Хардінг в статті для BBC News, передає Цензор.НЕТ.

Перемога дозволила б російським військам просунутися далі на захід уздовж узбережжя Чорного моря до величезного порту Одеса та великої атомної електростанції.

Натомість українські війська за підтримки збірної армії місцевих добровольців завдали нищівного удару планам Росії, спочатку підірвавши міст, а потім відкинувши армію вторгнення на 100 км на схід.

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Маленьке містечко, якому вдалося завадити великим планам Росії: репортаж ВВС з Вознесенська 01

"Важко пояснити, як ми це зробили. Це завдяки бойовому духу наших місцевих мешканців та українській армії", — сказав 32-річний мер Вознесенська Євген Величко, стоячи у бронежилеті зі своїми охоронцями біля міськради.

Але майже через три тижні після цього бою мер попередив, що, ймовірно, неминучий новий напад російських військ і що у захисників міста не вистачає зброї, щоб відбити їх вдруге.

"Це таке стратегічне місце. Ми захищаємо не лише місто, а й усю територію за ним. І ми не маємо важкого озброєння, яке є у нашого ворога", — сказав він.

Маленьке містечко, якому вдалося завадити великим планам Росії: репортаж ВВС з Вознесенська 02

Як і на багатьох інших фронтах в Україні, протитанкові ракети, поставлені британцями, відіграли вирішальну роль у зламі ситуації з російською бронетехнікою у Вознесенську, внаслідок чого місто було завалено до 30 одиниць розбитої техніки – танками, броневиками та навіть вертольотом.

"Лише завдяки цій зброї ми змогли перемогти нашого ворога тут. І ми дякуємо нашим партнерам за їхню підтримку. Але нам потрібно більше. Конвої противника продовжуватимуться", — сказав Величко.

Маленьке містечко, якому вдалося завадити великим планам Росії: репортаж ВВС з Вознесенська 03

Стратегічне значення Вознесенська стало очевидним незабаром після того, як російським військам не вдалося захопити ще більший міст південніше через другу за величиною річку України — Південний Буг.

Сьогодні Вознесенськ — ще не зовсім знелюднене місто, де регулярно звучать сирени повітряної тривоги. Але за останні тижні тисячі людей поїхали потягом або вибоїстими дорогами, які петляють великими горбистими пшеничними полями.

Багато хто з тих, хто вирішив залишитися, як і раніше, здається, хочуть розповісти про свою чудову перемогу.

Маленьке містечко, якому вдалося завадити великим планам Росії: репортаж ВВС з Вознесенська 04

"Це було колосальне зусилля всього міста", - сказав Олександр, місцевий власник магазину, який зняв себе на передовій з AK47, кричачи: "Давайте, мої милі!", поки інший доброволець випустив по російських позиціях реактивну гранату.

"Ми використовували мисливські рушниці, люди кидали цеглу та пляшки. Старенькі вантажили важкі мішки з піском".

"Росіяни не знали, куди дивитись і звідки буде наступна атака. Я ніколи не бачив, щоб громада збиралася таким чином", — сказав він, стоячи біля викривлених уламків мосту, який українські сили зруйнували за кілька годин після першого нападу.

Маленьке містечко, якому вдалося завадити великим планам Росії: репортаж ВВС з Вознесенська 05

Поплутані гусениці російських танків досі лежать у саду Світлани Миколаївни у селі Ракове на південній околиці Вознесенська, де відбувалися одні з найзапекліших боїв.

Закривавлені бинти та російські пайки валяються серед живої огорожі. 59-річна жінка вказала на сарай для інструментів свого чоловіка, пояснивши, що двоє полонених українських солдатів утримувалися там росіянами і були врятовані від страти лише внаслідок спалаху бойових дій.

"Погляньте на плями крові на моїх дверях", - сказала вона, запрошуючи нас у свій старий будиночок. Поки вона та її сім'я сховалися в сусідньому підвалі, росіяни перетворили весь її будинок на імпровізований польовий шпиталь.

"Я повернулася за одягом другого дня. Всюди валялися поранені. На мою думку, їх було десять. Я очистила більшу частину крові", - сказала вона.

Маленьке містечко, якому вдалося завадити великим планам Росії: репортаж ВВС з Вознесенська 06

"Вони пішли поспіхом, в одну ніч. Вони кинули все — чоботи, шкарпетки, бронежилети, каски — і просто повантажили своїх убитих та поранених та втекли".

Місцевому розпоряднику похорон Михайлу Сокуренкові довелося шукати у полях тіла росіян, а потім вантажити їх у вагон поїзда.

"Я не вважаю їх людьми [після того, що вони тут зробили]. Але було б неправильно просто залишити їх у полі, щоб вони навіть після смерті лякали людей", - сказав він.

"Ці росіяни хворі на голову, тому нам доведеться залишатися напоготові. Але прийде перемога, і ми виженемо росіян із усіх наших земель".

Переклад: Цензор.НЕТ
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Топ коментарі
+28
Буде гарний урожай!

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25.03.2022 16:30
+17
Я всегда ,всем и везде говорил ,у нас на Николаевщине кацапов ждёт только смерть ,как оказалось я ни ошибся !
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25.03.2022 16:36
+16
"Про Абрамовича коротко
Не бачу ніяких проблем підсанкційному олігарху орків вести перемовини.Так, настрій у нього буде трохи пригнічений, згадуючи як нещадавно він був королем життя з купою нулів на рахунках чи в активах. І все. Тож немає ніяких підстав знімати з нього санкції.
От якби Абрамович вальнув пуйло, то тоді з під санкцій можна було б його вивести і навіть якусь невеличку частку активів повернути, бо решта піде на відновлення України та виплати постраждалим.

Зелене ж керівництво країни - повні йолопи.
Від вас, утирків, зараз тільки вимагається демонструвати свою адекватність та патріотизм (як вже вмієте) та просити (а не вимагати) допомогу. Ви ніхто і звати вас ніяк, всі знають про ваші "заслуги" за ці 2,5 роки, як ви "гарно" підготувалися.

Тож спускайтесь на землю і починайте щось робити. Для початку було б непогано вичисти від колаборантів та зрадників найближче до Президента України оточення. Потім шукати на різних ланках саботажників, які понижують нашу обороноздатність та дискредитують країну, і позбуватися їх. Гуманітарна допомога має блискавично проходити наш кордон та потрапляти до одержувачів.

Все буде Україна! Слава ЗСУ! Слава Україні!"
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25.03.2022 17:13
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Буде гарний урожай!

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25.03.2022 16:30 Відповісти
"було б неправильно просто залишити їх у полі"
где столько говна набрать,шоб трупаки тупых жыдоугрофиннобурятов утопить по гундяевскому обряду?
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25.03.2022 16:34 Відповісти
Я всегда ,всем и везде говорил ,у нас на Николаевщине кацапов ждёт только смерть ,как оказалось я ни ошибся !
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25.03.2022 16:36 Відповісти
Карта просто капец... глянул где находится Вознесенск по гугл карте(((
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25.03.2022 16:37 Відповісти
Це ціна отим картам. Проскочить пару бех, - " картографи" вже малюють територію як захоплену.
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25.03.2022 16:49 Відповісти
Для особливо розвинутих мудрагелів там окремо позначено смугастим «Muscovite advances» i рожевим «Muscovite military control».
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25.03.2022 19:52 Відповісти
И чем она отличается от гуглкарты?!?
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25.03.2022 16:56 Відповісти
Норм карта. Которая Main road - это откедова кацапы двигались, на Николаев - вниз, не отмечено.
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25.03.2022 17:36 Відповісти
Смерть російським окупантам!
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25.03.2022 16:37 Відповісти
Спасибо братья! Вы настоящие герои!
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25.03.2022 16:37 Відповісти
боже, які в нас люди, вони гідні великої перемоги...
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25.03.2022 16:39 Відповісти
так воює Скіфський Степ українського Дикого Півдня:

"Ми використовували мисливські рушниці, люди кидали цеглу та пляшки. Старенькі вантажили важкі мішки з піском".

"Росіяни не знали, куди дивитись і звідки буде наступна атака. Я ніколи не бачив, щоб громада збиралася таким чином"
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25.03.2022 17:15 Відповісти
хочете побачити як - перегляньте "Вулкан" Роми Бондарчука https://www.youtube.com/watch?v=WaJgJZbFY8c&ab_channel=DergkinoUkraine
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25.03.2022 17:20 Відповісти
А скільки таких містечок і таких українських патріотів....Тримайтесь і бережіть Україну
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25.03.2022 16:40 Відповісти
Та вже можуть не тільки сонях в кармани брати, а й картоплю.
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25.03.2022 16:40 Відповісти
Ех, Ракове, відповідає своїй назві, завжди там раків купляв.
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25.03.2022 16:40 Відповісти
Знаю що назва не від раків. Забув цю історію але точно не від раків. Хоч зараз там дійсно раків ловлять, чи вирощують. Хзна.
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25.03.2022 16:45 Відповісти
Судя по цене с Киева везут, не ближе
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25.03.2022 17:30 Відповісти
В тому селі Ракове я декілька разів купував раків по дорозі додому в Крим.
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25.03.2022 16:41 Відповісти
Ага. Раки там продаються біля кожного будинку. А ще там можна було купити пиво Янтар, напевно краще в світі...
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25.03.2022 16:46 Відповісти
Так, на в'їзді із сторони Вознесенска і справа і зліва магазинчики і кафешки обабіч широкої дороги якраз тільки там. Було де зупинитись.
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25.03.2022 17:01 Відповісти
Там двухполоска узкая И никаких кафешек - только местные со дворов продают.
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25.03.2022 17:33 Відповісти
Є пару кафешек, дорога вузька, але обочина велика.
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25.03.2022 19:32 Відповісти
То развечто в Дорошевке, третье от Вознесенска село. В Раковом и раков то не особо - очень короткое. Там три села одно за одним идут, может путаете.
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25.03.2022 20:08 Відповісти
Я завжди не міг там проїхати спокійно - душився від сміху і винахідливості продавців раків:
"Раки-монстры", "Только здесь настоящие раки", "Крупнее омаров" і т.д. - шкода, що не фоткав.
Маю тільки аналогічну об'яву для рибаків:

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25.03.2022 19:07 Відповісти
Неужели Одесский гарнизон не может подкинуть вооружения? Это же в их интересах .
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25.03.2022 16:42 Відповісти
У Вознесенську величезна військова база і склади зі зброєю. Журналісту про це, звичайно, ніхто не сказав. Чи ви гадаєте, що кацапів гнали 100 км аж за Миколаїв ціпами і вилами?
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25.03.2022 16:54 Відповісти
це називається ТОЛОКА, про яке українці забули та згадали при потребі
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25.03.2022 16:55 Відповісти
"Про Абрамовича коротко
Не бачу ніяких проблем підсанкційному олігарху орків вести перемовини.Так, настрій у нього буде трохи пригнічений, згадуючи як нещадавно він був королем життя з купою нулів на рахунках чи в активах. І все. Тож немає ніяких підстав знімати з нього санкції.
От якби Абрамович вальнув пуйло, то тоді з під санкцій можна було б його вивести і навіть якусь невеличку частку активів повернути, бо решта піде на відновлення України та виплати постраждалим.

Зелене ж керівництво країни - повні йолопи.
Від вас, утирків, зараз тільки вимагається демонструвати свою адекватність та патріотизм (як вже вмієте) та просити (а не вимагати) допомогу. Ви ніхто і звати вас ніяк, всі знають про ваші "заслуги" за ці 2,5 роки, як ви "гарно" підготувалися.

Тож спускайтесь на землю і починайте щось робити. Для початку було б непогано вичисти від колаборантів та зрадників найближче до Президента України оточення. Потім шукати на різних ланках саботажників, які понижують нашу обороноздатність та дискредитують країну, і позбуватися їх. Гуманітарна допомога має блискавично проходити наш кордон та потрапляти до одержувачів.

Все буде Україна! Слава ЗСУ! Слава Україні!"
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25.03.2022 17:13 Відповісти
яке розумне поросятко
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26.03.2022 21:15 Відповісти
тревожно от сообщений о нехватке вооружения, а так красавцы!
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25.03.2022 17:37 Відповісти
Приклад для всіх міст
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26.03.2022 16:07 Відповісти
 
 