Росіяни знищили архів Служби безпеки на Чернігівщині. 13 тисяч справ репресованих у радянські часи втрачені назавжди. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Директор Архіву Національної пам'яті Ігор Кулик оприлюднив інформацію про те, що російські окупанти знищили архів СБУ в Чернігівській області. Це означає, що документів про репресованих за часів СРСР із Чернігівщини більше немає.
Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у фейсбуці.
Кулик підкреслив: "Про це у своєму телеграм-каналі повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
У підрозділі СБУ в Чернігові зберігалися значні масиви документальних матеріалів: близько 13 тисяч справ на репресованих, а також документи радянської спецслужби - накази, переписки, особові та агентурні справи ХХ століття.
На жаль, частина українців уже ніколи не зможе дізнатися правду про своїх родичів, які були репресовані радянським режимом.
Цієї трагедії можна було б уникнути, якби справи були вчасно передані до Архіву національної пам'яті. Зупинка реконструкції на Пухівській, 7 зробила це неможливим і важливі документи тепер втрачені назавжди".
На фото: пожежа будівлі Управління СБУ в Чернігівській області 25.02.2022 року.
Будь ласка, зачекайте...
https://avr.org.ua/?p%5B0%5D=0&sd=true&fd=true&so=%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B0%2C%20%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&as=false&sp=true&vm=0&tb=arhivy&locale=ua
https://m.censor.net/ru/news/3252504/izbrannaya_v_vysshiyi_sovet_pravosudiya_sudya_plahtiyi_doch_sudi_v_1987_godu_prigovorivshego_k_smerti
Хочеться вірити що Можливо все-таки було оцифровано - от задав би це питання хтось цьому Кулику в соцмережах чи на сайті його установи...
це ж саме з картинами Приймаченко - згоріла велика частина.... блін та порядком поводження с музейними цінностями в першу чергу мали би передбачатись їх укриття принаймі в якийсь підвал..
слід сказати що у нас надзвичайно інфантильні музейники і архівники....навіть в мирні часи архіві горіли згадати хоча б пожежу Кам'янець-Подільського міського архіву - там згоріли документі з 17 ст. здається, але наші дебільні (так дебільні і вибачатись не буду) архівники і музейники не удосужились оцифрувати або скопіювати ці скарби
Но всем все было пох. Главное дороги...
А вот Генпрокуратура все упаковала и все дела перевезла во Львов. Можно же было, если захотеть?
Наши же руководители чухаться начали только-только...