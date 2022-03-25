Росіяни знищили архів Служби безпеки на Чернігівщині. 13 тисяч справ репресованих у радянські часи втрачені назавжди. ФОТО

Директор Архіву Національної пам'яті Ігор Кулик оприлюднив інформацію про те, що російські окупанти знищили архів СБУ в Чернігівській області. Це означає, що документів про репресованих за часів СРСР із Чернігівщини більше немає.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у фейсбуці.

Кулик підкреслив: "Про це у своєму телеграм-каналі повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

У підрозділі СБУ в Чернігові зберігалися значні масиви документальних матеріалів: близько 13 тисяч справ на репресованих, а також документи радянської спецслужби - накази, переписки, особові та агентурні справи ХХ століття.

На жаль, частина українців уже ніколи не зможе дізнатися правду про своїх родичів, які були репресовані радянським режимом.

Цієї трагедії можна було б уникнути, якби справи були вчасно передані до Архіву національної пам'яті. Зупинка реконструкції на Пухівській, 7 зробила це неможливим і важливі документи тепер втрачені назавжди".

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На фото: пожежа будівлі Управління СБУ в Чернігівській області 25.02.2022 року.