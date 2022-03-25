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Оперативники поліції Києва затримали диверсійно-розвідувальну групу. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

Зловмисники фотографували розміщення блок-постів на території міста та передавали цю інформацію ворогу.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба Нацполіції Києва. 

"У ході відпрацювання оперативної інформації співробітники управління карного розшуку столичного главку спільно з працівниками Департаменту боротьби з наркозлочинністю та спецпризначенцями КОРДу, у Подільському районі затримали групу осіб, яка причетна до диверсійно-розвідувальної діяльності. До її складу входило троє чоловіків 1975, 1979 та 1997 років народження та жінка, 2000 року народження.

Правоохоронці виявили у мобільних телефонах фігурантів фотознімки блок-постів на території міста Києва. На даний час зазначену групу осіб було передано співробітникам профільних служб для подальшого відпрацювання та проведення заходів щодо встановлення інших учасників диверсійно-розвідувальної діяльності", - зазначається у повідомленні.

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Оперативники поліції Києва затримали диверсійно-розвідувальну групу 01
Оперативники поліції Києва затримали диверсійно-розвідувальну групу 02
Оперативники поліції Києва затримали диверсійно-розвідувальну групу 03

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+38
чому їхні пики ховаєте,а може хто впізнав би?
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25.03.2022 21:34
+20
Нариков по ходу наняли.
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25.03.2022 21:33
+19
Для чого рила козломордих закрили?
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25.03.2022 21:37
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Нариков по ходу наняли.
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25.03.2022 21:33 Відповісти
На кол посадить тварей !
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25.03.2022 21:34 Відповісти
чому їхні пики ховаєте,а може хто впізнав би?
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25.03.2022 21:34 Відповісти
Забийте їх
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25.03.2022 21:34 Відповісти
Для чого рила козломордих закрили?
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25.03.2022 21:37 Відповісти
Дівчисько.. не Анна часом? Дуже схоже дівчисько..
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25.03.2022 21:38 Відповісти
Если бы Дуров слил всю грязь в телеграме нашей полиции, повязали бы в разы больше.
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25.03.2022 21:38 Відповісти
Это уже далеко не первое сообщение о нариках-диверсантах. Все списки подобных личностей есть в ОБНОН. И?
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25.03.2022 21:39 Відповісти
надеюсь,они оказывали сопротивление при задержании,несколько раз
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25.03.2022 21:42 Відповісти
Рожи этих тварей замазывать НЕЛЬЗЯ!
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25.03.2022 22:16 Відповісти
Что у них в голове (я не имею ввиду, что надо расколоть им головы)?
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25.03.2022 23:30 Відповісти
Підкачати будівельної пінки і відпустити після погоджувальних бесід пішки до московитів кураторів..
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25.03.2022 23:31 Відповісти
Предатели хуже врагов! Никакой пощады!😡
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26.03.2022 00:43 Відповісти
А може після допита ці курвіметри раптом(усі разом)напали падлюки на караул?.,хлопці щось робіть,бо це скотство задовбало,ще й пики гімнюків ховають.
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26.03.2022 01:23 Відповісти
ТАК НАВІТЬ ПИКИ І ЇХ ПРАДАЖНА ШКУРА ЦІЛІ ! ХІБА ТАК ЗАТРИМУЮТЬ ЛЮТИХ ВРОГІВ ЗРАДНИКІВ. ВСЕ ЩО НАДО УЗНАЛИ ВІД НИХ ВИРОДКІВ І ОБОВ'ЯЗКОВО РОЗТРІЛЯТИ ....ЗА ЗРАДУ!
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26.03.2022 02:54 Відповісти
Цензоре, приберіть чи пікселізуйте пику Кабаєвої зі сторінки, осточортіла ця скотина.
Нісенітниця якась, її вражу морду можна показувати, а своїх шпигунів та зрадникав ні.
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26.03.2022 05:33 Відповісти
Дякую! Тепер хоч око не ріже.
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26.03.2022 09:56 Відповісти
а фуйло думало встретят с песнями и танцами, как в крыму
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26.03.2022 07:03 Відповісти
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26.03.2022 07:04 Відповісти
 
 