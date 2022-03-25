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Вінниця (433) обстріл (21149) ракети (2817)

Жертв від ракетного удару у Вінниці немає, - міський голова Моргунов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міський голова Вінниці Сергій Моргунов заявляє, що внаслідок ракетного удару російських окупантів по території Командування Повітряних сил жертв немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав мер міста Сергій Моргунов.

"Сьогодні, за інформацією Командування ПС ЗСУ, російські загарбники завдали ракетного удару по території Командування, що призвело до суттєвих руйнувань інфраструктури. Важливо, що жертв немає. Наслідки ще уточнюються", - написав він. 

Мер попросив вінничан не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та спускатися в укриття.

Також він подякував за те, що вінничани не поширювали фото і відео з місця удару, аби не допомагати ворогу.

Як зазначило Командування Повітряних Сил 25 березня, близько 16.30, російські окупанти завдали ракетного удару по території Командування Повітряних Сил ЗС України у Вінниці.

Усього рашисти випустили шість крилатих ракет. Частину із них збила протиповітряна оборона. Решта - влучили у декілька споруд, завдавши суттєвих руйнувань інфраструктурі.

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Жертв від ракетного удару у Вінниці немає, - міський голова Моргунов 01

Автор: Роман Свиридович
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25.03.2022 21:43 Відповісти
Гуд... Фото не выкладываем!!!
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25.03.2022 21:43 Відповісти
Ця світлина, яку вже оприлюднена, була розміщена на офіційній сторінці Командування Повітряних Сил ЗСУ. Тобто ніякого несанкціонованого поширення інформації про руйнування немає.
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25.03.2022 21:48 Відповісти
Предоставленная фото правильная. Я о других фото. ДУМАЙ.
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25.03.2022 22:04 Відповісти
Это отлично ребят забрали вовремя оттуда
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25.03.2022 21:50 Відповісти
Есть жертвы среди мирного населения рабсеи от стоимости ракет, ещё кто-то умрет от голода в "вяликой сране несущей мир".
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25.03.2022 21:59 Відповісти
Меньше ******* б куди стріляли! Ніякого "командування" ВПС України в Вінниці вже давно не має! Зрозуміло!
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25.03.2022 22:24 Відповісти
а де написано ВПС ? читаю - Командування ПС ЗСУ
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25.03.2022 23:15 Відповісти
 
 