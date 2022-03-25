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ЗСУ взяли в полон снайперку Багіру з ОРДЛО, яка розстрілювала українських полонених у 2014 році, - АрміяІnform. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЗСУ захопили в полон відому снайперку з ОРДЛО Багіру. За словами одного з волонтерів, на її руках кров щонайменше чотирьох десятків людей, серед яких є мирні жителі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили на Facebook-сторінці інформагентства Міністерства оборони АрміяІnform.

Багіра - вона ж Ірина Старикова - розстрілювала українських полонених у 2014 році. За словами одного з волонтерів, на її руках - кров щонайменше чотирьох десятків людей, серед яких є мирні жителі.

ЗСУ взяли в полон снайперку Багіру з ОРДЛО, яка розстрілювала українських полонених у 2014 році, - АрміяІnform 01

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ЗСУ взяли в полон снайперку Багіру з ОРДЛО, яка розстрілювала українських полонених у 2014 році, - АрміяІnform 02


ЗСУ взяли в полон снайперку Багіру з ОРДЛО, яка розстрілювала українських полонених у 2014 році, - АрміяІnform 03

Як повідомляє ТСН, за словами волонтера, снайперка погодилася співпрацювати зі слідством. Вона стверджує, що її покинули на полі бою.

"Кинули. Знаючи, що я поранена, і маючи можливість забрати мене, просто вирішили злити, сподіваючись, що помру", - пояснила вона.

ЗСУ взяли в полон снайперку Багіру з ОРДЛО, яка розстрілювала українських полонених у 2014 році, - АрміяІnform 04

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+108
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25.03.2022 22:24
+94
Родила царевна ни то сына ни то дочь. Какое же оно ********
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25.03.2022 22:25
+66
Тварюку зварити заживо.
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25.03.2022 22:24
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и при попытке к бегству
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26.03.2022 01:49 Відповісти
После дачи всех каких можно показаний, она повесится в камере от угрызений совести.
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26.03.2022 04:42 Відповісти
епанута і по морді і по тому ,що зробила. Масове вбивство. судити навічно ув.язнити. Схоже ще й сиділа. і це захисники окупованого донбасу?? жесть......нахер її ще в полон? відстрелити.
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25.03.2022 22:52 Відповісти
Таке стерво потрібно просто фізично знищити , але ні в якому разі не обмінювати , так як вона професійна вбивця і лікуванню не підлягає 😡
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25.03.2022 22:52 Відповісти
Накуя? Щоб ця **** жрала наш хліб коли в Маріуполі люди з голоду пухнуть, я все розумію, нам треба дотримуватись певних правил, є певна стратегія але ця худоба нащо? Яку інформацію з неї можна витягти, на кого поміняти? Це кінченне в край створіння не має права на життя, лишень за умови що ії катуватимуть довічно
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25.03.2022 22:53 Відповісти
Я млять не хочу читати новини, що таку мразоту взяли у полон, я млять хочу читати новини що таку мразоту вбили в бою!
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25.03.2022 22:53 Відповісти
Це трансвестит якийсь, а не жінка.
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25.03.2022 22:56 Відповісти
100%. То із Сербії наркодилерша насправді. Яких тільки чортів до себе узкій мір не притягує...
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25.03.2022 23:03 Відповісти
Гляньте документы. Заканчивала бурсу в Донецке. Какая Сербия? Местная тупая овца.
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26.03.2022 00:26 Відповісти
В тому то і справа . Там є дві "Багіри" . Цензор не розібрався , все що в гуглі нарив , то і злив сюди. Одна ""Багіра" дамбасяцька ,а інша (яку затримали) із Сербії.
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26.03.2022 00:31 Відповісти
Подивіться останню фотку , це явно не та ***** , що на перших .
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26.03.2022 00:33 Відповісти
Последняя фотка вряд ли сделана сейчас. Того чувака, что на ней уже давно задерживали, он сидел у нас, потом его обменивали - я сомневаюсь, что он после такого будет воевать.
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26.03.2022 00:39 Відповісти
А первые три фотки - это как раз донецкая.
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26.03.2022 00:41 Відповісти
Перша , друга , третя - сербська наркоділерша . Четверта - дамбасятинська багіра .
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26.03.2022 00:49 Відповісти
Блин, там вторая фотка - военный билет. Рожа с 1-й и 3-й фотографий и указано учебное заведение - донецкое ПТУ. Приехала из Сербии учиться на машиниста подъемных установок? А фото я и так вижу, что разные. Очень хорошо видно по бровям и по глазам. 1,2,3 - один человек.
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26.03.2022 00:53 Відповісти
Хотя там и место рождения указано - Донецк.
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26.03.2022 00:57 Відповісти
Ок. Давайте не сперечатися. Мені інтуіція показує , що я правий. Все рівно на четвертому фото не та людина.
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26.03.2022 01:04 Відповісти
Тут десь писали по цій фотці . І викладали фотку даунецької "Багіри".Саме цей чувак завербував дамбасятинську багіршу працювати снайпершою. А от сербська приїхала сама . Ще раз кажу подивіться на фото , це різні люди .
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26.03.2022 00:46 Відповісти
Вы перепутали. То тоже Багира, но другая. Чувак на фотке тоже серб, и вербовал он сербку. А кого взяли сейчас - х.з.
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26.03.2022 01:00 Відповісти
Ок. Най буде так . Потім розберемося.
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26.03.2022 01:10 Відповісти
Я помню эту тварь.Ее пиарили дыровцы.
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25.03.2022 22:57 Відповісти
солдаты зналикогоберут в плен,значит была команда сохранить,кому-то надо *************.Следим за ходом событий.Может сдохнет при попытке к бегству.Слава ВСУ!Слава народу Украины!
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25.03.2022 22:59 Відповісти
Та чого ви так нервуєте? Це велика вдача,що її захопили . Через кілька днів верещучка виміняє на неї цілого голову селищної ради! Це набагато важливіше,ніж виміняний луганський таксист,за якого віддали терезу. А якщо серйозно- то ми всі телята та невиліковні довбойоби. І ті,що зі зброєю,і ті,що без... Вже вісім років вити хочеться від безсильної люті....
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25.03.2022 23:00 Відповісти
То что у нас продажная власть я не сомневаюсь. Но наши военные куда смотрели когда ету тварь в плен брали? Военные которые каждый день видят ужас и страдание населения берут убийцу и передают их нашим кабинетным чинушам которые кроме тяжелее чемодана денег ничего в руки не брали
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25.03.2022 23:04 Відповісти
Хто вона така-з'ясувалось пізніше,а не безпосерндньо при захопленні.
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25.03.2022 23:17 Відповісти
Убивать пока не надо.Может на Берича выведет.Она много знает.
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25.03.2022 23:01 Відповісти
Если она такая, то не надо было сообщать о ней, а тихо расстрелять.
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25.03.2022 23:09 Відповісти
Вони ще її виміняють, як Цемаха(
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25.03.2022 23:10 Відповісти
Если она такая, то не надо было сообщать о ней, а тихо расстрелять. А то придется обменивать.
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25.03.2022 23:10 Відповісти
відріжте голову і відпустіть
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25.03.2022 23:13 Відповісти
І ця піде на обмін?!!!!!!!!!! На гілляку!
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25.03.2022 23:13 Відповісти
За страти мирного населення її треба розстріляти без вагань. наху* з нею співпрацювати.
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25.03.2022 23:15 Відповісти
В 2014-му були відео де розповідали що на блокпост ЗСУ у Пантелеймонівці (Червоний партизан) напали орки з танками і бтр. Наші хлопці відмовились здаватись і довго тримались чим розізлили орків. Коли скінчились набої, наші здались але ця шльондра розстріляла мінімум 6 полонених. Їх забрав на пікапі наш священник з ПЦУ щоб поховати
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25.03.2022 23:19 Відповісти


Порубати її на шматки і викинути диким кабанам та вовкам.
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25.03.2022 23:24 Відповісти
І цю вбивцю вже заарештовували в Харкові коли вона приїхала під чужим іменем пару років тому. Але тоді її обміняли. Яка співпраця зі слідством, вона вбила купу полонених!
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25.03.2022 23:21 Відповісти
Це не вона. То була тереза.
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25.03.2022 23:35 Відповісти
Московія використовує таких убивць Українців, а потім знищує..
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25.03.2022 23:21 Відповісти
а на фіг нам її співпараця??? шо нового вона може розсказати? похвалитися вбитими?
ще на обмін підлікуйте...
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25.03.2022 23:24 Відповісти
Немного повесить.
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25.03.2022 23:27 Відповісти
Дебіли *****, а ви знаете що снайперів артилеристів та льотчиків ніхто і ниде в полон не бере, особливо снайперів.
******* якийсь
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25.03.2022 23:32 Відповісти
Ну, як міняти, то хіба на шойгу
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25.03.2022 23:34 Відповісти
Не надо менять. Сколько человек она убила? 49? Медленно разрезать на 49 кусочков и при ней скормить свинкам. Медленно, ежедневно, вкалывая адреналин, чтобы не умерла
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26.03.2022 05:32 Відповісти
З неї можна висмикнути 3-4 кінцівки , а далі діяти виключно згідно чинного законодавства . Не потрібно ніяких звірств .
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25.03.2022 23:36 Відповісти
Это не Багера , а гиена .Глушитель в анус , оставить до конца победы..
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25.03.2022 23:40 Відповісти
Глушитель от белаза...
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25.03.2022 23:48 Відповісти
глужитель в анусе будет для неё в кайф, лучше "лату з клинцями" (доску с гвоздями) и провернуть, чтобы кишечник намотался.
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26.03.2022 10:40 Відповісти
Зачем было показывать судили бы ее после победы,а так прийдеться обменять эту сволочь.
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25.03.2022 23:59 Відповісти
Это Стив Бушеми?
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26.03.2022 00:01 Відповісти
Сподіваюсь - у нашого керівництва вистачить розуму не обмінювати її.
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26.03.2022 00:27 Відповісти
Знаючи, що я поранена, і маючи можливість забрати мене, просто вирішили злити, сподіваючись, що помру
Предательницу предали?



Лицо "русского мира" - такое... лицо. "Говорящее".
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26.03.2022 00:59 Відповісти
сотрудничать решила. ага - шкуру свою дерьмовую спасает.
расстрел!
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26.03.2022 01:07 Відповісти
типичная рожа русского мира.
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26.03.2022 01:09 Відповісти
Не понял.... Почему взяли.? Она же явно сопротивлялись вооружённо.... А мяса для обмена и так много...
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26.03.2022 01:43 Відповісти
каждый первый кацап должен быт убит... тем более свинорылокозломордая вонючая кацапка...
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26.03.2022 04:19 Відповісти
Снять кожу медленно , вкалывая адреналин
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26.03.2022 05:28 Відповісти
Очи выколоть,потом обменять
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26.03.2022 05:46 Відповісти
Яка різниця з сербії чи з даунбасу... в камеру СіЗО Там до ранку сама повіситься)) Про фізичні і душевні страждання ніхто і не знатиме. Там все порішають місцеві....
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26.03.2022 06:00 Відповісти
Знаете почему улыбается это животное?Да потому,что уверенно,что не только суда,а вообще какой-либо ответственности ему удастся избежать.Верещучка уже готовит обмен.
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26.03.2022 07:06 Відповісти
Чикатило.... генетическая ошибка, как результат злоупотреблений её биологических родителей. Объект для психиатров. Я не шучу.
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26.03.2022 07:56 Відповісти
Головне, щоб не випустили через 4 роки, як того навідника, через кого вівся обстріл Маріуполя в 2015, і загинуло багато людей
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26.03.2022 08:50 Відповісти
Читаю все эти "расстрелять", "кожу содрать". Во-первых, эта женщина - свидетель военных преступлений и вторжения РФ еще в 2014 году, что важно для будущих международных судов. Во-вторых, украинская армия - не орки, тут выполняется женевская конвенция. Те, кто желает кожу сдирать с пленных - чемодан, вокзал, Донецк.

Ибо бы либо дебилы тупые, либо провокаторы. Задача которых - дискредитация имиджа Украины.
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26.03.2022 10:17 Відповісти
предлагаю через эту ******* взвод пропуститть!
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26.03.2022 10:24 Відповісти
Мрази. Ложь, кровь, воровство, предвтельсво,... мрак и ад на земле... упоротые рашистские твари в облике людей.
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26.03.2022 10:29 Відповісти
Ну і що з нею зроблять? В самому найгіршому для неї випадку відкриють кримінальну справу. А потрібно негайно розстріляти. Росіяни так і зробили б. А тому вони на нашій території а не ми на їх.
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26.03.2022 11:02 Відповісти
Вытянуть информацию и ликвидировать . Пожизненное для нее , это слишком мягкое наказание .
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26.03.2022 11:52 Відповісти
если будут отдавать на обмен - только БЕЗ УКАЗАТЕЛЬНЫХ ПАЛЬЦЕВ.
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26.03.2022 12:19 Відповісти
Навіщо брали? Таких с#к треба зразу до Кобздона відправляти...
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26.03.2022 12:48 Відповісти
Немцы снайперов в плен не брали-- расстреливали сразу !!
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26.03.2022 17:45 Відповісти
Не вбивати! Хай сидить у бетонному пеналі поки не здохне і згадує очі людей, яких вона розстрілювала
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26.03.2022 21:22 Відповісти
Обычно таких в плен не берут, зачем кормить в зоне на пожизненном?
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27.03.2022 21:46 Відповісти
---- НЕ для того ЗЕ--бобіки так поспіхом.оголосили їхні прізвища... А для того .щоб порятувати в обмін на .попередньо зданих ГЕРОЇВ--МАРІУПОЛЬЦІВ ...
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06.06.2022 15:46 Відповісти
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