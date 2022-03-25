ЗСУ взяли в полон снайперку Багіру з ОРДЛО, яка розстрілювала українських полонених у 2014 році, - АрміяІnform. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
ЗСУ захопили в полон відому снайперку з ОРДЛО Багіру. За словами одного з волонтерів, на її руках кров щонайменше чотирьох десятків людей, серед яких є мирні жителі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили на Facebook-сторінці інформагентства Міністерства оборони АрміяІnform.
Багіра - вона ж Ірина Старикова - розстрілювала українських полонених у 2014 році. За словами одного з волонтерів, на її руках - кров щонайменше чотирьох десятків людей, серед яких є мирні жителі.
Як повідомляє ТСН, за словами волонтера, снайперка погодилася співпрацювати зі слідством. Вона стверджує, що її покинули на полі бою.
"Кинули. Знаючи, що я поранена, і маючи можливість забрати мене, просто вирішили злити, сподіваючись, що помру", - пояснила вона.
Будь ласка, зачекайте...
Порубати її на шматки і викинути диким кабанам та вовкам.
ще на обмін підлікуйте...
******* якийсь
Предательницу предали?
Лицо "русского мира" - такое... лицо. "Говорящее".
расстрел!
Ибо бы либо дебилы тупые, либо провокаторы. Задача которых - дискредитация имиджа Украины.