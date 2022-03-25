На Сіверщині знищена колона російських окупантів, - ОК "Північ". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські сили опору знищили на Сіверщині групу російських окупантів і техніки.
Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці повідомляє ОК "Північ".
"Сили спротиву Сіверщини діляться черговими здобутками. Окупантам не місце в незалежній та вільній Україні! Разом до перемоги!", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+50 Перехватчик
показати весь коментар25.03.2022 22:56
+29 Helen Batiouk
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+26 MAKAROV ddf66d11
показати весь коментар25.03.2022 22:57
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Будь ласка, зачекайте...
Бійці полку "Азов" у Харькові багатьох взяли в полон, а ще більше відправили в український чернозем, бо весна прийшла, треба багато добрива...
Начали использовать джихадмобили.
Для партизанской войны отлично
Якби він був розумний він би цю війну не починав.
І всі промови йому пишуть, може тільки з бумажуи читати.
бо в ботоксному киселі в голові є тільки 2 бульбашки - пабєдобесіє і вялічіе ...які тримаються на крові і стражданнях як кацапсин так і тих кого вони грабують і вбивають...
воно не тупе... воно мумія, заперта в бункері, як в саркофазі... вже не людина...політичний трупяк, загнана криса, яка спроможна зруйнувати всесвіт, аби здохнути останнім у ньому...
Рахувати, збирати, СМС відправляти.
Зразу закопати, щоб ті самки геть страховки ніколи не отримали, ібо не *** шастать.
У ихних БТРов башня как люк на бок открывается?
Удобно...
Бог у поміч, Господарю!!