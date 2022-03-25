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На Сіверщині знищена колона російських окупантів, - ОК "Північ". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

техніка,сіверщина

Українські сили опору знищили на Сіверщині групу російських окупантів і техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці повідомляє ОК "Північ".

"Сили спротиву Сіверщини діляться черговими здобутками. Окупантам не місце в незалежній та вільній Україні! Разом до перемоги!", - зазначається у повідомленні. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські захисники ювелірно нищать техніку окупантів на Сіверщині. ВIДЕО

На Сіверщині знищена колона російських окупантів, - ОК Північ 01
На Сіверщині знищена колона російських окупантів, - ОК Північ 02
На Сіверщині знищена колона російських окупантів, - ОК Північ 03
На Сіверщині знищена колона російських окупантів, - ОК Північ 04
На Сіверщині знищена колона російських окупантів, - ОК Північ 05
На Сіверщині знищена колона російських окупантів, - ОК Північ 06

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+50
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25.03.2022 22:56
+29
І що ж ці суки все по копаному пхаються?
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25.03.2022 22:59
+26
А русня где? Опять поразбегались ну понятно что воевать они только с мирным населением могут, а так ссыкуны по жизни.
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25.03.2022 22:57
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25.03.2022 22:56 Відповісти
Ми з України )
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25.03.2022 22:59 Відповісти
А русня где? Опять поразбегались ну понятно что воевать они только с мирным населением могут, а так ссыкуны по жизни.
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25.03.2022 22:57 Відповісти
где-где... вон видал, как ему модуль оторвало? вот там они и напылены тонким слоем углерода воздействием кумулятивной струи. В живых остались только самые хитрые, у которых внезапно "Тигр" "заглох".
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25.03.2022 23:08 Відповісти
Не встигли тварюки порозбігатися.
Бійці полку "Азов" у Харькові багатьох взяли в полон, а ще більше відправили в український чернозем, бо весна прийшла, треба багато добрива...

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25.03.2022 23:11 Відповісти
нога для крупнокалиберного пулемета в кузове.
Начали использовать джихадмобили.
Для партизанской войны отлично
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25.03.2022 23:31 Відповісти
Это нога... Того кого надо, нога
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26.03.2022 00:09 Відповісти
аналог махновских тачанок.
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26.03.2022 05:59 Відповісти
Радуєте хлопці все більше. Слава Україні.
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25.03.2022 22:59 Відповісти
І що ж ці суки все по копаному пхаються?
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25.03.2022 22:59 Відповісти
Кацы опять пятками сверкали.
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25.03.2022 23:00 Відповісти
Фотками демілітаризації задоволений.
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25.03.2022 23:00 Відповісти
Дякую,люб1 Во1ни!Слава ЗСУ!
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25.03.2022 23:01 Відповісти
Танчику щось зовсім погано… Слава ВСУ!!!
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25.03.2022 23:01 Відповісти
Навпаки - йому вже добре.
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26.03.2022 13:56 Відповісти
Чому путін таке тупе?
Якби він був розумний він би цю війну не починав.
І всі промови йому пишуть, може тільки з бумажуи читати.
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25.03.2022 23:02 Відповісти
Гордість і щеславіє,!
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25.03.2022 23:04 Відповісти
бо він *****... закомплесоване старе чмо, шматок лайна від того брутального і всемогутнього яким його зробила світова спільнота, пробачаюча йому "шалості" в Чечні, Грузіїї, Сирії і Украиїні ...
бо в ботоксному киселі в голові є тільки 2 бульбашки - пабєдобесіє і вялічіе ...які тримаються на крові і стражданнях як кацапсин так і тих кого вони грабують і вбивають...
воно не тупе... воно мумія, заперта в бункері, як в саркофазі... вже не людина...політичний трупяк, загнана криса, яка спроможна зруйнувати всесвіт, аби здохнути останнім у ньому...
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25.03.2022 23:12 Відповісти
Жалко немає даних про кількість назавжди втомлених орків ((
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25.03.2022 23:02 Відповісти
Та хто їх там рахує? Кому нах вони потрібні, включно з їхніми матерями?
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25.03.2022 23:10 Відповісти
А для статистики корисно. Така інфа наступних орків деморалізує.
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25.03.2022 23:24 Відповісти
Таки і бачу, як орки читають Цензор!
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25.03.2022 23:30 Відповісти
Читають та ще їх рідні...
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26.03.2022 00:29 Відповісти
Навіщо вони потрібні?
Рахувати, збирати, СМС відправляти.
Зразу закопати, щоб ті самки геть страховки ніколи не отримали, ібо не *** шастать.
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25.03.2022 23:18 Відповісти
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25.03.2022 23:02 Відповісти
predator
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25.03.2022 23:09 Відповісти
Фашисты уж не будут сниться экипажам.
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25.03.2022 23:06 Відповісти
Куплю кусок броні, аби на ніж вистачило!
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25.03.2022 23:08 Відповісти
Обана...
У ихних БТРов башня как люк на бок открывается?
Удобно...
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25.03.2022 23:14 Відповісти
Ха..Еще есть модели,у которых она в сторону сьезжает.Кросивое.
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26.03.2022 06:17 Відповісти
Посівну в Україні розпочали землероби вчасно…
Бог у поміч, Господарю!!
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25.03.2022 23:16 Відповісти
Харошиє кальоса, нада брать...
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25.03.2022 23:17 Відповісти
Ромы, там кроме металла есть еще новая запаска на мотузке
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25.03.2022 23:19 Відповісти
По посівах їздили....
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26.03.2022 02:24 Відповісти
А ГДЕ САМИ ОККУПАНТЫ !?)
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26.03.2022 10:57 Відповісти
 
 