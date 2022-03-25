На Сіверщині знищена колона російських окупантів, - ОК "Північ". ФОТОрепортаж

Українські сили опору знищили на Сіверщині групу російських окупантів і техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці повідомляє ОК "Північ".

"Сили спротиву Сіверщини діляться черговими здобутками. Окупантам не місце в незалежній та вільній Україні! Разом до перемоги!", - зазначається у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські захисники ювелірно нищать техніку окупантів на Сіверщині. ВIДЕО











