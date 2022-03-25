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Місяць життя у підземеллі: як кияни ховаються на станціях метрополітену від російських атак. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

Станції київського метрополітену вже місяць використовується як цілодобове укриття для цивільного населення.

Як це відбувається на станції метро "Арсенальна" - дивіться у репортажі кореспондента Цензор.НЕТ.

Місяць життя у підземеллі: як кияни ховаються на станціях метрополітену від російських атак 01
Місяць життя у підземеллі: як кияни ховаються на станціях метрополітену від російських атак 02

Місяць життя у підземеллі: як кияни ховаються на станціях метрополітену від російських атак 03

Місяць життя у підземеллі: як кияни ховаються на станціях метрополітену від російських атак 04
Місяць життя у підземеллі: як кияни ховаються на станціях метрополітену від російських атак 05
Місяць життя у підземеллі: як кияни ховаються на станціях метрополітену від російських атак 06

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Місяць життя у підземеллі: як кияни ховаються на станціях метрополітену від російських атак 07
Місяць життя у підземеллі: як кияни ховаються на станціях метрополітену від російських атак 08
Місяць життя у підземеллі: як кияни ховаються на станціях метрополітену від російських атак 09
Місяць життя у підземеллі: як кияни ховаються на станціях метрополітену від російських атак 10
Місяць життя у підземеллі: як кияни ховаються на станціях метрополітену від російських атак 11
Місяць життя у підземеллі: як кияни ховаються на станціях метрополітену від російських атак 12
Місяць життя у підземеллі: як кияни ховаються на станціях метрополітену від російських атак 13

Місяць життя у підземеллі: як кияни ховаються на станціях метрополітену від російських атак 14
Місяць життя у підземеллі: як кияни ховаються на станціях метрополітену від російських атак 15
Місяць життя у підземеллі: як кияни ховаються на станціях метрополітену від російських атак 16
Місяць життя у підземеллі: як кияни ховаються на станціях метрополітену від російських атак 17
Місяць життя у підземеллі: як кияни ховаються на станціях метрополітену від російських атак 18

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Місяць життя у підземеллі: як кияни ховаються на станціях метрополітену від російських атак 19
Місяць життя у підземеллі: як кияни ховаються на станціях метрополітену від російських атак 20
Місяць життя у підземеллі: як кияни ховаються на станціях метрополітену від російських атак 21
Місяць життя у підземеллі: як кияни ховаються на станціях метрополітену від російських атак 22
Місяць життя у підземеллі: як кияни ховаються на станціях метрополітену від російських атак 23

Пам'ятники і скульптури у Києві пристосовують до небезпек війни.

Місяць життя у підземеллі: як кияни ховаються на станціях метрополітену від російських атак 24
Місяць життя у підземеллі: як кияни ховаються на станціях метрополітену від російських атак 25
Місяць життя у підземеллі: як кияни ховаються на станціях метрополітену від російських атак 26
Місяць життя у підземеллі: як кияни ховаються на станціях метрополітену від російських атак 27
Місяць життя у підземеллі: як кияни ховаються на станціях метрополітену від російських атак 28

Також читайте: Для пам’яток культурної спадщини у Києві встановлюють захисні конструкції, - КМДА

Місяць життя у підземеллі: як кияни ховаються на станціях метрополітену від російських атак 29

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+13
ведь многие люди в метро живут, которым дома уничтожили руснявые мрази своими дурацкими ракетами... Вот женщина даже домашнего питомца зайчика спасла. Некуда людям дется, все отобрали русские твари, гореть им всем в аду без исключения.
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25.03.2022 23:04
+4
Живу біля метро, ще й з того боку, де обстрілюють. Ні сам, ні сусіди в метро не ховаються. Якось поки що Бог береже. Та і щоб ефект був від цього сховища, то треба з нього не вилазить. Бо після сигналу тривоги за час поки ракета долетить до міста, то до метро добігти не встигнеш. І вибух застане на вулиці навіть якщо ракету зіб'ють, то її залишки можуть накрити. Тому краще вже сидіти вдома поки немає коврових обстрілів Градами чи артобстрілу ствольною артилерією по площі. Так я для себе вирішив і не висовуюсь без зайвої потреби з дому.
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25.03.2022 23:41
+2
Аж серце стає від цього посту, вибачайте...

Що ми знаємо про вірність... Пес прийшов до свого дому... Сумська обл.
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26.03.2022 00:52
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ведь многие люди в метро живут, которым дома уничтожили руснявые мрази своими дурацкими ракетами... Вот женщина даже домашнего питомца зайчика спасла. Некуда людям дется, все отобрали русские твари, гореть им всем в аду без исключения.
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25.03.2022 23:04 Відповісти
Аж серце стає від цього посту, вибачайте...

Що ми знаємо про вірність... Пес прийшов до свого дому... Сумська обл.
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26.03.2022 00:52 Відповісти
По сравнению там где я был в Мариуполе 5 звездочный отель ....
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25.03.2022 23:17 Відповісти
Живу біля метро, ще й з того боку, де обстрілюють. Ні сам, ні сусіди в метро не ховаються. Якось поки що Бог береже. Та і щоб ефект був від цього сховища, то треба з нього не вилазить. Бо після сигналу тривоги за час поки ракета долетить до міста, то до метро добігти не встигнеш. І вибух застане на вулиці навіть якщо ракету зіб'ють, то її залишки можуть накрити. Тому краще вже сидіти вдома поки немає коврових обстрілів Градами чи артобстрілу ствольною артилерією по площі. Так я для себе вирішив і не висовуюсь без зайвої потреби з дому.
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25.03.2022 23:41 Відповісти
Краще седіти у метро. Ви помиляєтесь у висновках, будинок вас не врятує як що влучить у нього ракети чи авіаБомба впаде на нього.
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25.03.2022 23:58 Відповісти
Бог береже, а ППО ЗСУ Києва чим займається?
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26.03.2022 13:51 Відповісти
Щастить що є метро. Як би це не звучало.... у Маріуполі чи Чернігові або Сумах такої можливості сховатися немає...
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25.03.2022 23:57 Відповісти
Вважаєте, що тоді метро не було б цілю №1? Та вони б через нього ще й полізли!
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26.03.2022 13:50 Відповісти
Метро самое безопасное убежище из всех убежищ. Это по безопасности☆☆☆☆☆. Безопаснее только спецбункеры для первых лиц государства.
Но самое лучшее уехать в Закарпатье или за границу.
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26.03.2022 20:19 Відповісти
 
 