Місяць життя у підземеллі: як кияни ховаються на станціях метрополітену від російських атак. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні
Станції київського метрополітену вже місяць використовується як цілодобове укриття для цивільного населення.
Як це відбувається на станції метро "Арсенальна" - дивіться у репортажі кореспондента Цензор.НЕТ.
Пам'ятники і скульптури у Києві пристосовують до небезпек війни.
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Топ коментарі
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