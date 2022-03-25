Російських окупантів вибили із села Мала Рогань під Харковом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Харківському гарнізоні повідомили про зачистку у селі Мала Рогань біля Харкова.
"Зачистили Малу Рогань. Продовжуємо працювати", - написав у фейсбуці начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, передає Цензор.НЕТ.
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