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Російських окупантів вибили із села Мала Рогань під Харковом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Харківському гарнізоні повідомили про зачистку у селі Мала Рогань біля Харкова.

"Зачистили Малу Рогань. Продовжуємо працювати", - написав у фейсбуці начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, передає Цензор.НЕТ.

Російських окупантів вибили із села Мала Рогань під Харковом 01
Російських окупантів вибили із села Мала Рогань під Харковом 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ на Харківщині знищили ворожий комплекс РЕБ, розвідгрупу російських окупантів та вертоліт РФ, - Синєугбов

Автор: Роман Свиридович
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Тримаємо кулаки за Вас хлопці, ми з Вами.
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25.03.2022 23:37 Відповісти
Мужики, вы неимоверно крутые, настоящие воины!
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25.03.2022 23:58 Відповісти
роSSійський окупант повинен бути знищений! Дякую хлопцям за Харків!
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25.03.2022 23:58 Відповісти
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25.03.2022 23:59 Відповісти
ДОБРЕ, ДУЖЕ ДОБРЕ !!!
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26.03.2022 00:18 Відповісти
Бережи Вас Господь!
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26.03.2022 05:33 Відповісти
 
 