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Маріуполь (2821) смерть (6558)

Цивільні мешканці Маріуполя загинули від рук російських окупантів, коли готували собі їжу. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

З'явилося фото загиблих маріупольців, які готували собі їжу на вогнищі поблизу власного будинку.

Як інформує Цензор.НЕТ фото шириться мережею.

Цивільні мешканці Маріуполя загинули від рук російських окупантів, коли готували собі їжу 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+59
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26.03.2022 00:07
+46
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25.03.2022 23:58
+41
Тому Україна і відбивається від цих чухонсько-мордовських виродків,бо більшість населення чудово знає що вони собою являють.Були й такі,коли на зауваження,що ці тварини без всяких війн знищили українців вдвічі більше ніж нас загинуло під час 2-ї світової війни,відповідали:" Та коли то було,зараз інші часи".Часи може й інші,а кацапи ті ж самі.
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26.03.2022 00:04
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25.03.2022 23:58 Відповісти
Смерть кацапам!
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26.03.2022 00:00 Відповісти
Тому Україна і відбивається від цих чухонсько-мордовських виродків,бо більшість населення чудово знає що вони собою являють.Були й такі,коли на зауваження,що ці тварини без всяких війн знищили українців вдвічі більше ніж нас загинуло під час 2-ї світової війни,відповідали:" Та коли то було,зараз інші часи".Часи може й інші,а кацапи ті ж самі.
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26.03.2022 00:04 Відповісти
На жаль не всі в Україні це розуміли і навіть зараз є такі.
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26.03.2022 04:54 Відповісти
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26.03.2022 00:07 Відповісти
а ведь как точно сказано !

вспоминаю их фасады-фотообои на домах развалюхах
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26.03.2022 00:18 Відповісти
а внутри - гнилье человеческое
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26.03.2022 00:19 Відповісти
а внутри - гнилье нечеловеческое
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26.03.2022 01:38 Відповісти
рашисты, вы конченые мрази!
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26.03.2022 00:10 Відповісти
Напоминаю, что горсовет и мэр сбежали из города, понимая что он будет окружён, бросив людей умирать и не предупредив об этом.
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26.03.2022 00:11 Відповісти
Так вони ж ригоанали-першими встигають до корита,першими й здриснули.Он мер Славутича теж керує містом "дистанційно".
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26.03.2022 00:41 Відповісти
Кацапы-твари, 80% путиноиды., поэтому надеяться, что наступит в мозгах просветление, не стоит..
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26.03.2022 00:12 Відповісти
увы, просветлением и в ближайшие лет 10 не пахнет - тупые упоротые бараны
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26.03.2022 01:00 Відповісти
ВИРОДКИ !!!
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26.03.2022 00:13 Відповісти
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26.03.2022 00:22 Відповісти
Мститися... Не брати полонених... Ту сцуку що снайперкою була і розстрілювала полонентх в 2014 треба негайно знищити... І так треба з усіма російськими вбивцями... До росіян має бути ставлення як до колорадських жуків... Давити їх і не дивитися.
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26.03.2022 00:26 Відповісти
Да зрозумійте, вбивство кацапів, це дуже гуманно. Їх треба калічати! Якщо ти, наприклад, снайпер - виколати очі та поубрубати пальці.
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26.03.2022 00:35 Відповісти
Це є вже садизм, пальці можна залишати)
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26.03.2022 00:41 Відповісти
Росіяни людожери! У полон якщо брати. то під живий щит! Проклинаю загарбників, нема жалю геть, нищити як тарганів безжально!
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26.03.2022 00:35 Відповісти
А на полтавщині,поліція вже забирає в населення зброю,добуту в російських загарбників!
Вершина маразму! Ворог біля воріт,а вони людям зброю не видають,а та що добута в бою ЗАБИРАЮТЬ!
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26.03.2022 02:56 Відповісти
Спробували б в американця забрати зброю, п%зда була б тій поліції.
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26.03.2022 04:58 Відповісти
Шановні! Вчіть історію. Не ображайте кацапів. Треба казати "москалі пархаті" або "московіти". Зараз - "рашисти". А дивлячись на їхні звірства - "хай земля їм буде скловатою!" Таке ми НІКОЛИ не зібудемо і не пробачимо! Слава Україні!
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26.03.2022 08:49 Відповісти
Мрази российские! Не прощу .......
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26.03.2022 10:16 Відповісти
 
 