Цивільні мешканці Маріуполя загинули від рук російських окупантів, коли готували собі їжу. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
З'явилося фото загиблих маріупольців, які готували собі їжу на вогнищі поблизу власного будинку.
Як інформує Цензор.НЕТ фото шириться мережею.
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вспоминаю их фасады-фотообои на домах развалюхах
Вершина маразму! Ворог біля воріт,а вони людям зброю не видають,а та що добута в бою ЗАБИРАЮТЬ!