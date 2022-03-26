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Поліція вилучила у населення 11 танків на Полтавщині за останній місяць. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Від початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну поліцейські Полтавщини вилучили з незаконного обігу 11 танків, 2 бронеавтомобіля, 8 кулеметів, 9 автоматів, 5 гвинтівок, 10 пістолетів, близько 4000 патронів різного калібру, 14 гранат та близько 200 одиниць інших боєприпасів.

Про це повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов, інформує Цензор.НЕТ.

Слідчими поліції Полтавської області, за процесуального керівництва прокуратури, розслідується 31 кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

У разі виявлення в лісосмугах, лісах, полях чи на узбіччях доріг зброї, боєприпасів, військової техніки, інших небезпечних чи підозрілих предметів, правоохоронці просять негайно повідомляти про це в поліцію на номер 102. 

Також читайте: На кордоні Сумщини і Полтавщини триває "гадяцьке сафарі": мисливці вже відібрали у російських військових 10 танків, кулемети й автомати, - ОВА

Поліція вилучила у населення 11 танків на Полтавщині за останній місяць 01
Поліція вилучила у населення 11 танків на Полтавщині за останній місяць 02
Поліція вилучила у населення 11 танків на Полтавщині за останній місяць 03
Поліція вилучила у населення 11 танків на Полтавщині за останній місяць 04
Поліція вилучила у населення 11 танків на Полтавщині за останній місяць 05
Поліція вилучила у населення 11 танків на Полтавщині за останній місяць 06

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+96
Незаконний обіг танків-це взагалі шедевр від полтавського мєнта.
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26.03.2022 02:25
+75
Что значит незаконное? Военное положение на дворе, аллеу
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26.03.2022 02:23
+69
Так влада більше за все боїться свого озброєного народу,ніж кацапів.
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26.03.2022 02:24
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І ще одна обставина мене дуже цікавить . Куди поділась конфіскована зброя , як ведеться її облік , зберігання ? Кому передали зброю менти?
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26.03.2022 07:11 Відповісти
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26.03.2022 07:41 Відповісти
цапський пілоте зі скрєпою.
фотофак
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26.03.2022 07:43 Відповісти
Зброю роздавати поотрібно, такі зараз часи і влада має не боятися цього.
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26.03.2022 07:44 Відповісти
Трофеї це святе і поліції зась до них.
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26.03.2022 07:49 Відповісти
Трофеї здобуте законно надбання. Вилучати Ніхто немає права. Вилучення злочинне,це-грабунок. Закон,то змінюйте
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26.03.2022 08:22 Відповісти
Іван Сітарський "Сусідська війна". Ця пісня в тему. Не зміг знайти у виконанні автора. В архівах може десь ще є. https://youtu.be/gpz-UYM3VgI
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26.03.2022 07:56 Відповісти
В кого,ця петушня вилучила?, у кацапських вбивць, чи в мирних,беззахисних українців??? Петушари,завше були зрадниками,й злочинцями. Воювати гниди,воювати
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26.03.2022 08:19 Відповісти
Наши хомяки, самые запасливые хомяки в мире. Ай да Полтавщина, родина моего деда и бабушки.
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26.03.2022 08:47 Відповісти
Хом'яки в кацапії, у нас куркулі!
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26.03.2022 17:24 Відповісти
Очень надеюсь, что это шуточный троллинг от полиции.
А если нет, то большой привет Зеленскому, который вооруженных украинцев боится больше, чем рашистскую орду захватчиков.
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26.03.2022 08:58 Відповісти
Надейтесь, те 30 человек тоже понадеялись, теперь ходят по судам
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26.03.2022 09:51 Відповісти
Просто ляпнуть или пруфы имеются?
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26.03.2022 10:11 Відповісти
як є справа порушена, то нафіга пруфи? Будуть ходити і платити бабки. І не малі.
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26.03.2022 10:34 Відповісти
Іде війна, а у поліцаїв совок в голові! Забирати стрілецьку зброю у людей, погрожувати 263 статтею та лишати їх права на самозахист від окупантів це і є ВОЄННИЙ ЗЛОЧИН!!
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26.03.2022 09:03 Відповісти
в ПМР после войны там у каждого в подвале есть оружие
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26.03.2022 10:58 Відповісти
Також так думаю по можливості треба навпаки видавати стрілецької зброї народу ,так танки забрати вони їм не потрібні але обов'язково потрібно нагородити і виплатити матеріальну допомогу цим сміливцям.видайте їм автоматів і гранати взамін танків.
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26.03.2022 12:06 Відповісти
Коли кацап здає танк платять гроші а як наші громадяни забирають покинуту техніку треба «ізять»
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26.03.2022 09:07 Відповісти
В одном месте в начале войны, при атаке свинособак раздавали калашниковы народу, так вот два парняги тоже получали. А один здравомыслящий мужичек увидел это и сказал, да *** это же два конченных наркомана, мои соседи, кому вы даете оружие ***? У них забрали, на что они начали говорить мол мы хотим город защищать. Им сказали ок, записывайтесь в тероборону и будем вместе ишаков бить. Да нах оно нам надо был их ответ. Вот и вся причина. Рабочая техника и оружие должна быть только у тех кто воюет, а не для "защиты своей хаты", где оружие только навредит, а не спасет. Вижу некоторые мрази мусоров говном поливают, что бы вы знали *********, сейчас большинство ментов воюет и защищает ваши жопы работая круглосуточно. Сейчас все равны,все украинцы, а кто это непонимает, тот хуже врага.
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26.03.2022 09:20 Відповісти
Не в Запорожье произошло?
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26.03.2022 09:27 Відповісти
Сумская
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26.03.2022 09:47 Відповісти
сам ти ********!
Ті що воюють поліцейскі,ті не ходят і не забирають зброю по хатках!
І свою хату теж потрібно захищати!
Один мужчина не маючи зброї з вилами побіг брати в полон льотчика, льотчик його застрелив.Оце те до чого ти ведеш!
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26.03.2022 09:41 Відповісти
Они забирают спиженное, это все пойдет не на продажу, а для нашей армии. Это тоже самое мародерство, только военного характера. Пойди воевать организовано, и никто ничего у тебя отбирать не будет. Да менты не все в отрытом противостоянии в всу и террообороне, они между этих структур и защищают окруженные города от диверсантов, мародеров и просто банально помагают людям когда на них падают ракеты. Да это мелочи, обсерать откуда то с под Львова куда трудней.
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26.03.2022 09:55 Відповісти
спизженное? у кого, у агрессора? ты совсем уже долбанулся?
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26.03.2022 17:57 Відповісти
"и просто банально помагают людям когда на них падают ракеты" - отбивают их теннисными ракетками? дай угадаю - ты и есть один из них?
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27.03.2022 16:05 Відповісти
Кто тебе, хомяку, провел в клетку интернет? "Оружие навредит аяйяй памажите вызовите милицию убивают". *****.
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26.03.2022 09:50 Відповісти
Тех же ********* с танками орки и завалят если не дай Бог орки захватят местность. А те кто не дают им захватить местность, те лишились нужной им военной техники, которая невоюет, а ждет здачи на метлом где-то в гараже.
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26.03.2022 10:06 Відповісти
Вот это новость, ладно пулемет и остальное, но 11 танков привласныть, это шо то непонятное, пид стриху не затолкаешь.
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26.03.2022 09:40 Відповісти
Зеленський дозволив убивати орків,а зброю не видав.
Сам добуваєш зброю - тобі стаття,та вилучення зброї. Нонсенс!
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26.03.2022 09:44 Відповісти
Не нонсенс, а так і є, а що ви думали.
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26.03.2022 09:48 Відповісти
Менты в своем репертуаре, за пестик в бардачке на блокпосту на, получи пятёрочку. А потом ещё умиляются "ой, какие храбрые херсонцы, с голыми руками на танк". Твари. Вон даже тут в комментах хомяки пищат "айяйяй это что за махновщина, айяйяй пусть оружие будет у ментов и армии". Надо чтоб кацапы твою жену, хомяк, изнасиловали у тебя на глазах, а тебе прострелили ноги, может тогда дойдет ".
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26.03.2022 09:47 Відповісти
Так Арістітєль з ОП сказав, що треба до партизанської війни готуватись, от Полтавщина і показала приклад
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26.03.2022 09:52 Відповісти
Ну, не знаю... Война-то кончится когда-нибудь, а на чём огородик вспахать? Или там сена привезти?
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26.03.2022 09:52 Відповісти
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26.03.2022 09:59 Відповісти
По состоянию на 23 марта 2022 г прогнозируемые площади посева основных яровых культур под урожай 2022 составляют NNNN тысяч гектаров в 11 областях Украины.

«Аграрии Одесской области начали сев яровых культур, по состоянию на 22 марта засеяно яровым ячменем NN тыс. га площадей из N N N N тыс. запланированных. На Николаевщине продолжают подкормку озимых культур и начинают сев гороха», - уточняется в сообщении
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26.03.2022 10:07 Відповісти
не знаю, не знаю. Наша область вроде ещё не воюет, а у меня в огороде оборонцы понарывали окопов, пробывал с ними о чем либо говорить, так в ответ получил таблички "Мины" Так табличками заминировали что выходит что бы самим попасть в окоп нужно по минам пробежаться. Видно не зря им даже автоматов не дали. и вот скажите как хозяйством заниматься?
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26.03.2022 20:02 Відповісти
пиши українською, чи ти орк?
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26.03.2022 21:19 Відповісти
Усе не вилучите, нехай Банкова лише спробує смикатися у сторону кремля
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26.03.2022 10:02 Відповісти
Мусора в любой ситуации остаются мусорами.
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26.03.2022 10:05 Відповісти
Нарешті, дочекалися, з слідчих будуть формувати танкові єкіпажі та на передову. Цікавий метод боротьби з хабарниками в МВС.
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26.03.2022 11:20 Відповісти
Український тракторист завжди знайде собі нового трофейного танка на буксирі притягнути
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26.03.2022 11:53 Відповісти
Так є "ЗАКОН УКРАЇНИ Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України", там є така стаття:
Стаття 3. Цивільні особи зобов'язані здати отриману ними вогнепальну зброю і невикористані ********** до неї до органів Національної поліції України не пізніше 10 днів після припинення або скасування дії воєнного стану в Україні.
За порушення вимоги, передбаченої цією статтею, цивільні особи несуть кримінальну відповідальність.

А що воєнний стан вже скасовоно? Чи поліції Полтавщини більше не*уєм зайнятись?
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26.03.2022 11:55 Відповісти
Невже до зустрічі з руснею так готуються?
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26.03.2022 13:02 Відповісти
*після припинення або скасування дії воєнного стану в Україні*………
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26.03.2022 18:00 Відповісти
по ходу ******.все ж спокійно в Полтаві...
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26.03.2022 21:15 Відповісти
Під час війни зброю роздають , а не вилучають?))коли нема чим зайнятися нехай йдуть На допомогу Маріуполя .
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26.03.2022 13:01 Відповісти
А потім питаєте чому російським війська місцеві мешканці не чинять спротив.
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26.03.2022 13:11 Відповісти
Считаю принципиально не правильным изъятие у населения ручного стрелкового оружия.
И законодательство Украины об оружии устаревший, не отвечающий требованиям времени.
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26.03.2022 13:21 Відповісти
То роздають зброю з вантажівки всім хто хотів взяти то шиють статю за вдалу знахідку.
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26.03.2022 13:28 Відповісти
Байрактари та Стінгери в кожну хату...
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26.03.2022 13:39 Відповісти
И вот в этом весь щеленский, его 150% прокуратура и мусарня. Просто суки. А этому ослу оманскому дифирамбы поют. Люди сами добыли в бою или другим законным способом для своей защиты - *****, так нет - крим. дела организовывают, твари прокурорские.
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26.03.2022 13:41 Відповісти
достойный повод для "гордости" полицаев во время войны!
Может по этой причине захвачен Херсон и ряд других городков?
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26.03.2022 14:10 Відповісти
Я предлагаю полицаям, съездить в Херсон.
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26.03.2022 15:43 Відповісти
Как бы по закону - на штраф площадку поставили?
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26.03.2022 17:09 Відповісти
ТО не танки, то просто металолом! Гармата- також, а - кулемет в стріху! А кому він потрібен. як трактор, чи що? Землю втрамбовує і неймовірно "солярку" жре!
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26.03.2022 19:10 Відповісти
А ОНИ ЛЮДЕЙ ЭТИХ ЭВАКУИРОВАЛИ !!!???
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26.03.2022 21:15 Відповісти
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