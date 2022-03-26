Поліція вилучила у населення 11 танків на Полтавщині за останній місяць. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Війна в Україні
Від початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну поліцейські Полтавщини вилучили з незаконного обігу 11 танків, 2 бронеавтомобіля, 8 кулеметів, 9 автоматів, 5 гвинтівок, 10 пістолетів, близько 4000 патронів різного калібру, 14 гранат та близько 200 одиниць інших боєприпасів.
Про це повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов, інформує Цензор.НЕТ.
Слідчими поліції Полтавської області, за процесуального керівництва прокуратури, розслідується 31 кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
У разі виявлення в лісосмугах, лісах, полях чи на узбіччях доріг зброї, боєприпасів, військової техніки, інших небезпечних чи підозрілих предметів, правоохоронці просять негайно повідомляти про це в поліцію на номер 102.
Будь ласка, зачекайте...
фотофак
А если нет, то большой привет Зеленскому, который вооруженных украинцев боится больше, чем рашистскую орду захватчиков.
Ті що воюють поліцейскі,ті не ходят і не забирають зброю по хатках!
І свою хату теж потрібно захищати!
Один мужчина не маючи зброї з вилами побіг брати в полон льотчика, льотчик його застрелив.Оце те до чого ти ведеш!
Сам добуваєш зброю - тобі стаття,та вилучення зброї. Нонсенс!
«Аграрии Одесской области начали сев яровых культур, по состоянию на 22 марта засеяно яровым ячменем NN тыс. га площадей из N N N N тыс. запланированных. На Николаевщине продолжают подкормку озимых культур и начинают сев гороха», - уточняется в сообщении
Стаття 3. Цивільні особи зобов'язані здати отриману ними вогнепальну зброю і невикористані ********** до неї до органів Національної поліції України не пізніше 10 днів після припинення або скасування дії воєнного стану в Україні.
За порушення вимоги, передбаченої цією статтею, цивільні особи несуть кримінальну відповідальність.
А що воєнний стан вже скасовоно? Чи поліції Полтавщини більше не*уєм зайнятись?
И законодательство Украины об оружии устаревший, не отвечающий требованиям времени.
Может по этой причине захвачен Херсон и ряд других городков?