Поліція затримала осіб, які розстріляли двох цивільних на Київщині. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Київській області поліція затримала автоматчиків, які безжально розстріляли двох цивільних осіб у Великій Димерці.
Про це повідомляє Поліція Київської області у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.
"13 березня двоє катів з автоматами угнали автівку та дорогою розстріляли двох цивільних осіб, які пересувалися на легковику.
Тоді поліція оперативно затримала одного зі стрільців, ним виявився 29-річний житель Великої Димерки. Другого стрільця затримали днями в Броварах.
30-річний раніше судимий виходець з Богданівка переховувався від поліції та чатував на правоохоронців із гранатою в кишені", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+128 Александр Чуднивец f1b95bc0
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Этих тоже надо задерживать!!! Живи в своей роисии!!!!! Нехрена ездить по европам!!! Так нет, он патриот, но жить в зажопинске, который сотворил его патриотизм не хочет.
як я розумію, те гівно вже довго живе в Євросоюзі. І інфою користується лиш кісєльовською. Толерастія і права чіловєка приносять свої плоди. Як тільки не дай бог війська раші перейдуть кордон Германії, ця наволоч точно буде допомагати окупації. Європі слід звернути увагу на таких її жителів. А не можна якось відслідкувати його особу?
Или ты хочешь чтобы полиция выложила видео как их в подвале шлёпнули?
Якщо так без суду і слідства розстрілювати на місці, як того вимагають багато нерозумних коментаторів, то завтра багато патріотів можуть бути звинувачені силовиками і розстріляні на місці. Не забувайте про сфабриковану справу Шеремета і розстріл працівників державної охорони в Княжичах. До сих пір ніхто не покараний. А отже серед силовиків є дуже непорядні люди. І я б не ризикнув довірити таким карти чи милувати.