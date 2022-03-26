УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5066 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
37 595 40
війна (56620) розстріл (178) патрульна поліція (1400)

Поліція затримала осіб, які розстріляли двох цивільних на Київщині. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Київській області поліція затримала автоматчиків, які безжально розстріляли двох цивільних осіб у Великій Димерці.

Про це повідомляє Поліція Київської області у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"13 березня двоє катів з автоматами угнали автівку та дорогою розстріляли двох цивільних осіб, які пересувалися на легковику.

Тоді поліція оперативно затримала одного зі стрільців, ним виявився 29-річний житель Великої Димерки. Другого стрільця затримали днями в Броварах.

30-річний раніше судимий виходець з Богданівка переховувався від поліції та чатував на правоохоронців із гранатою в кишені", - йдеться в повідомленні.

Поліція затримала осіб, які розстріляли двох цивільних на Київщині 01

Також дивіться: Окупанти розстріляли автомобіль, який розвозив людям воду в Чернігові - дві людини загинули, двоє - поранені. ВІДЕО+ФОТО


Поліція затримала осіб, які розстріляли двох цивільних на Київщині 02

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+128
Вважаю потрібно вже розстрілювати таких покидьків по законах військового часу...
показати весь коментар
26.03.2022 06:33
+77
У нас что не введено военное положение??? Да сколько можно миндальничать со всякой мразью!!!!!!!
показати весь коментар
26.03.2022 06:36
+46
У русского водителя, въехавшего в Германию не хило бомбит от украинских флагов

Этих тоже надо задерживать!!! Живи в своей роисии!!!!! Нехрена ездить по европам!!! Так нет, он патриот, но жить в зажопинске, который сотворил его патриотизм не хочет.
показати весь коментар
26.03.2022 06:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вважаю потрібно вже розстрілювати таких покидьків по законах військового часу...
показати весь коментар
26.03.2022 06:33 Відповісти
Я теж не розумію от ***** ЇХ ЗАТРИМУВАТИ !!!
показати весь коментар
26.03.2022 10:19 Відповісти
бандити, думали, їм все зійде з рук
показати весь коментар
26.03.2022 06:33 Відповісти
а як же ж, война все спише!
показати весь коментар
26.03.2022 10:05 Відповісти
У нас что не введено военное положение??? Да сколько можно миндальничать со всякой мразью!!!!!!!
показати весь коментар
26.03.2022 06:36 Відповісти
а не проще ли не тратить времени и расстреливать таких мудаков прямо на месте? а то давеча с большим неудовольствием узнал, что один из первых сбитых кацопилотов по фамилии красноярцев убил из табельного оружия украинца, который пытался его задержать...
показати весь коментар
26.03.2022 06:37 Відповісти
застрелил пенсионера, на участок которого приземлился.
показати весь коментар
26.03.2022 06:48 Відповісти
а ти ж курва, а шмарклі які по собі розмазував, перший вильот, нічого не знав, в...к!
показати весь коментар
26.03.2022 10:06 Відповісти
а полиция у сельского населения изымает трофейные автоматы и короткостволы. Пацаны, может после завершения оккупации? Кто захочет - сдаст, кто захочет - зарегистрирует, а кто не будет отвечать разумным критериям - у того конфискуют.
показати весь коментар
26.03.2022 10:29 Відповісти
не хрен сільському населенню хвалитися своїми трофеями один поперед одного. Діди як робили? знайшов - змасти і закопай аж до часу, коли знадобиться.
показати весь коментар
26.03.2022 22:19 Відповісти
закапывали и прятали потому что предполагалось применение против государственной власти. Сейчас стоит такая проблема?
показати весь коментар
26.03.2022 23:05 Відповісти
У русского водителя, въехавшего в Германию не хило бомбит от украинских флагов

Этих тоже надо задерживать!!! Живи в своей роисии!!!!! Нехрена ездить по европам!!! Так нет, он патриот, но жить в зажопинске, который сотворил его патриотизм не хочет.
показати весь коментар
26.03.2022 06:38 Відповісти
рашоідіото не розуміє, що німці якраз для таких як він і повісили "флагі"
як я розумію, те гівно вже довго живе в Євросоюзі. І інфою користується лиш кісєльовською. Толерастія і права чіловєка приносять свої плоди. Як тільки не дай бог війська раші перейдуть кордон Германії, ця наволоч точно буде допомагати окупації. Європі слід звернути увагу на таких її жителів. А не можна якось відслідкувати його особу?
показати весь коментар
26.03.2022 07:01 Відповісти
Полностью согласен!
показати весь коментар
26.03.2022 07:03 Відповісти
а шо оно такое патриотичное не поехало в сызрань? там русоаквафрешев уж точно навесили....могёт и бабацкий привесить... так нет же!!! Европу учит как жить надоть...шобы ему для глаза приятно было... **** драная
показати весь коментар
26.03.2022 07:04 Відповісти
useless, you know what to do
показати весь коментар
26.03.2022 06:40 Відповісти
Война, под шумок наоборот от мусора избавиться можно.. а мы и дальше гуманизмом блещем..
показати весь коментар
26.03.2022 06:40 Відповісти
А якщо хтось вирішить, що ми з Вами "мусор"? Що робитимемо?
показати весь коментар
26.03.2022 10:53 Відповісти
Якщо винні, то ці покидьки мають бути утилізовані.
показати весь коментар
26.03.2022 06:45 Відповісти
Один в камуфляже? Че за история и кто был те которых расстреляли
показати весь коментар
26.03.2022 06:47 Відповісти
А что, мародеры не могут быть одеты в камуфляж?
показати весь коментар
26.03.2022 08:17 Відповісти
Чому їх залишають живими???
показати весь коментар
26.03.2022 07:00 Відповісти
Кто тебе такое сказал?
Или ты хочешь чтобы полиция выложила видео как их в подвале шлёпнули?
показати весь коментар
26.03.2022 09:36 Відповісти
Зустрічне питання - а навіщо докуметувати себе?
показати весь коментар
26.03.2022 14:08 Відповісти
Полиция отчитывается о проделанной работе. Как и все службы, которые работают. А вот, например НАБУ, ГБР, САП почему-то не отчитываются ...
показати весь коментар
26.03.2022 15:20 Відповісти
я б не дуже поспішав розставляти крапки над і. З поданої інформації нічого не зрозуміло. Може два тероборонця розстріляли зрадників-посадовців, які заважали організовувати спротив?
Якщо так без суду і слідства розстрілювати на місці, як того вимагають багато нерозумних коментаторів, то завтра багато патріотів можуть бути звинувачені силовиками і розстріляні на місці. Не забувайте про сфабриковану справу Шеремета і розстріл працівників державної охорони в Княжичах. До сих пір ніхто не покараний. А отже серед силовиків є дуже непорядні люди. І я б не ризикнув довірити таким карти чи милувати.
показати весь коментар
26.03.2022 07:11 Відповісти
Наркоман і пяниця, які вбили незнайомих людей і забрали гроші...
показати весь коментар
26.03.2022 08:06 Відповісти
ну, як великий патріот всєя фейсбуку, аваков повернеться до влади то знову це буде намогатися повторити.
показати весь коментар
26.03.2022 10:08 Відповісти
т.е. если теробороновцы без суда и следствия расстреляли - это для вас норма, а если негодяев убьют - не всё так однозначно
показати весь коментар
26.03.2022 14:01 Відповісти
а я говорив, що треба розстрілювати? ви свої комплекси другим не нав'язуйте. Ось Віктор Ле заявив, що то були наркомани і п'яниці. Їх затримали. Дехто з коментаторів пропонував не затримувати, а просто на місці розстріляти. я виклав свої думки. Більшість на цензорі добре зрозуміли, про що я.
показати весь коментар
26.03.2022 22:16 Відповісти
не навязываю)))
показати весь коментар
26.03.2022 22:34 Відповісти
А ЗАЧЕМ ИХ ЗАДЕРЖАЛИ, А НЕ РАССТРЕЛЯЛИ !?
показати весь коментар
26.03.2022 08:29 Відповісти
Не ритушируйте лица - пусть все видят убийц и мародёров
показати весь коментар
26.03.2022 08:40 Відповісти
Вначале - допрос, иначе можем потерять ценные сведения.
показати весь коментар
26.03.2022 12:43 Відповісти
Показувати морди паскудні , щоб люди бачили . Граються з вбивцями в цивілізацію
показати весь коментар
26.03.2022 09:30 Відповісти
В РАСХОД !!!
показати весь коментар
26.03.2022 09:56 Відповісти
Не зрозуміло, навіщо затримували, якщо можна було повбивати виродків на місці...
показати весь коментар
26.03.2022 10:02 Відповісти
Беручи до уваги, як там була організована тероборона - аніскільки не дивує.
показати весь коментар
26.03.2022 10:18 Відповісти
ну можна якось обгрунтувати коли орків беруть в полон, навіть коригувальників та диверсантів ворожих... але це гівно?! Навіщо?! чого зразу не розстріляти?!!
показати весь коментар
26.03.2022 11:18 Відповісти
Навіщо їм замазують харі?
показати весь коментар
26.03.2022 15:23 Відповісти
 
 