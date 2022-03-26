Поліція затримала осіб, які розстріляли двох цивільних на Київщині. ФОТО

У Київській області поліція затримала автоматчиків, які безжально розстріляли двох цивільних осіб у Великій Димерці.

Про це повідомляє Поліція Київської області у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"13 березня двоє катів з автоматами угнали автівку та дорогою розстріляли двох цивільних осіб, які пересувалися на легковику.

Тоді поліція оперативно затримала одного зі стрільців, ним виявився 29-річний житель Великої Димерки. Другого стрільця затримали днями в Броварах.

30-річний раніше судимий виходець з Богданівка переховувався від поліції та чатував на правоохоронців із гранатою в кишені", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Окупанти розстріляли автомобіль, який розвозив людям воду в Чернігові - дві людини загинули, двоє - поранені. ВІДЕО+ФОТО



