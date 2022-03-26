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П’ять українських міст вже отримали майже 95 тонн гуманітарної допомоги, - Наєв. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

До Дніпропетровської області та Запоріжжя прибули автопотяги з тридцяти тонним вантажем гуманітарного призначення. Вантажі направлено в рамках спільних гуманітарних ініціатив Командування об’єднаних сил Збройних Сил України.

За словами командувача об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, допомога складається з генераторів автономного енергозабезпечення, медикаментів, їжі довготривалого зберігання та дитячого харчування, повідомляє відділ зв’язків з громадськістю Командування об’єднаних сил ЗС України, передає Цензор.НЕТ.

- Допомога надійшла з Греції та Італії. Підтримка України міжнародною спільнотою допомагає боротися нам з російським агресором. Ми щиро вдячні нашим партнерам за цю підтримку, – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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Варто зазначити, що вантажі передано благодійним фондом "Міжнародна асоціація підтримки України" керівницею якого є Ольга Чуйко.

Доставка гуманітарної допомоги здійснювалася "Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України – АсМАП" на чолі з президентом Леонідом Костюченко у тісній координації з Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій України, а також обласними військовими адміністраціями відповідних регіонів.

– П’ять українських міст вже отримали майже 95 тонн вантажів гуманітарного призначення і на цьому ми не будемо зупинятися, – підкреслив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

П’ять українських міст вже отримали майже 95 тонн гуманітарної допомоги, - Наєв 01
П’ять українських міст вже отримали майже 95 тонн гуманітарної допомоги, - Наєв 02
П’ять українських міст вже отримали майже 95 тонн гуманітарної допомоги, - Наєв 03
П’ять українських міст вже отримали майже 95 тонн гуманітарної допомоги, - Наєв 04
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а рабов когда раздавать начнут..
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26.03.2022 08:30 Відповісти
С самому подсуетиться - слабо?
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26.03.2022 08:36 Відповісти
чув що готується законопроект про централізовану рабоексплуатацію, через великі накладні витрати на охорону і стимуляцію до праці роабоконтингенту..
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26.03.2022 08:37 Відповісти
та да. пленные русаки будут работать за еду.
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26.03.2022 09:25 Відповісти
Правильный номерной знак у фуры слева. Вверху на лобовом стекле.
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26.03.2022 08:33 Відповісти
чувак который это сказал кстати в плену, как тут писало.... хз, но главное чтобы жив остался, а то этих тварей уже посылают вслед за ним так. ну, "мэм" что ли новый получился.
хотя по мне - лучше всего: "рссукий - значит на..уй"
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26.03.2022 08:37 Відповісти
А в Чернігів гуманітарну допомогу завезли?
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26.03.2022 08:37 Відповісти
Про допомогу коротко, головне перелічити всі міністерства))
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26.03.2022 08:49 Відповісти
Наев видно не в курсе,что в Запорожье творится с этой гуманитаркой.Награждённые,хрен знает за какие заслуги,Зеленским глава облгосадминисрации и его заместительница никого не подпускают(только своих),выгружают на какие-то склады,а дальше хз
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26.03.2022 11:39 Відповісти
 
 