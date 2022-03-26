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Фронтмен гурту "Бумбокс" Хливнюк, який є бійцем тероборони, дістав поранення внаслідок мінометного обстрілу. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який від початку війни служив у теробороні, отримав поранення.

Про це він написав у своєму Instagram, передає Цензор.НЕТ.

"Мінометний вогонь і щасливий 300. Для моїх слухачів з Росії. Ось з якими нацистами ви воюєте, ідіоти", - розповів Хливнюк.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "А ми тую Червону калину підіймемо": Лідер "Бумбокса" Андрій Хливнюк захищає батьківщину в теробороні Києва. ВIДЕО

"На жаль, наша колона втратила два пікапи, але вірю, що наші волонтери з цим впораються", - додав він.

Фронтмен гурту Бумбокс Хливнюк, який є бійцем тероборони, дістав поранення внаслідок мінометного обстрілу 01
Фронтмен гурту Бумбокс Хливнюк, який є бійцем тероборони, дістав поранення внаслідок мінометного обстрілу 02
Фронтмен гурту Бумбокс Хливнюк, який є бійцем тероборони, дістав поранення внаслідок мінометного обстрілу 03
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Топ коментарі
+37
Андрію, тримайся. Одужуй.
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26.03.2022 12:09
+20
Шрами прикрашають обличчя чоловіка. Міцного здоров"я тобі Андрію!
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26.03.2022 12:10
+12
Без сенсу українським бджілкам розмовляти з рашамухами.
Дай боже здоров`я герою. Бережи себе!
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26.03.2022 12:10
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🔴 Увага! Окупанти намагатимуться провести фейкову «евакуацію» з Бучі

🔻26 березня росіяни намагатимуться провести фейкову евакуацію з Бучі - людей хочуть вивезти до білорусі, повідомляє Бучанська міська рада.

🔻 Міська влада закликає мешканців нікуди не їхати з окупантами - це небезпечно.

🔻Відомо, що частину мешканців Маріуполя вже вивезли до росії.
https://t.me/spravdi/3558
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26.03.2022 12:07 Відповісти
Понимаю вас.
Сейчас война не только на фронте, но и в информпространстве. Беженцы вывезенные в РФ будут по полной использованы в рашистской гебельсовской пропаганде. Уже есть масса подтверждений, что мариупольцев под камеры рашистских пропагандистов, под угрозой "депортации в Сибирь" заставляют рассказывать об ужасах "нацбатальонов" ВСУ, штабов Азова в роддоме, огневых точках на 9-м этаже многоэтажки и т.п.
И всё это приводит к антиукраинской, милитаристской истерии в РФ, поддержке людоедской политики путина. И в российские военкоматы идут сотни (пока, сотни) добровольцев, желающих "освободить Украину от фашизма". Полным ходом идет подготовка общественного мнения к всеобщей мобилизации. И наши беженцы, согласившиеся на эвакуацию в РФ, невольно вносят вклад во всю эту пропаганду.
У меня нет ответа на вопрос: "Так что, умереть теперь от голода в подвале"? Но некоторые предпочитают голодной смерти, защиту Родины с оружием в руках. Даже женщины. Даже с детьми. У меня нет права осуждать тех, кто выбрал "жизнь" эвакуировавшись в РФ.Это личный выбор каждого. Но выбор есть всегда.
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26.03.2022 13:10 Відповісти
А к чему был вопрос "воюю/не воюю"? Разве мы это обсуждали? По сути моего коммента вам сказать нечего? Неприятная правда?
Судя по вашему приемчику "съехать с темы и перейти на личности" есть подозрение, что вы вата ватная (это их поведение). С нетерпением жду матов в мою сторону, чтобы окончательно убедиться в своей правоте.
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26.03.2022 13:54 Відповісти
"Мужики, которые сегодня на сайтах пишут комменты, на пушечный выстрел не подходили к военкомату" - это ваши слова.Да,действительно есть такие мужики.Но почему вы расписываетесь за всех мужиков ? Есть много мужчин-инвалидов которые не в состоянии быть в теробороне,а тем более воевать.Есть много пенсионеров которые не против повоевать,но из известных причин им военкоматы отказывают.Вот и воюют они против путлера виртуально,и за это спасибо.И я один из них.А вы всех в одну кучу.Вы не правы или путинский тролль.
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26.03.2022 14:15 Відповісти
Баби - це у тебе на московії, а в Україні - пані.

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26.03.2022 15:05 Відповісти
И зачем врете про свободно? Паспорта КТО забирает??? Что вместо паспортов выдают???
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26.03.2022 13:19 Відповісти
Андрію, тримайся. Одужуй.
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26.03.2022 12:09 Відповісти
Без сенсу українським бджілкам розмовляти з рашамухами.
Дай боже здоров`я герою. Бережи себе!
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26.03.2022 12:10 Відповісти
Шрами прикрашають обличчя чоловіка. Міцного здоров"я тобі Андрію!
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26.03.2022 12:10 Відповісти
День тому мені якраз наснилось, що його поранили
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26.03.2022 12:13 Відповісти
Жіноча інтуїція - це сила! Вона нас постійно попереджає про небезпеку.
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26.03.2022 12:31 Відповісти
От і скажіть, що нічого такого не існує...
Вчора дивилась в новинах чи все з ним добре, якось страшно стало від того сну.
А сьогодні новина
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26.03.2022 12:51 Відповісти
А я вчора увесь день його пісню наспівувала. Може така любов прихильників на відстані дійсно рятує життя тим, про кого турбуються та згадують з повагою.
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26.03.2022 13:03 Відповісти
Тримайся , Андрію , до перемоги заживе ✊💪🙂
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26.03.2022 12:15 Відповісти
Одужуй хлопче! Україна це-Ти! ❤️🙏
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26.03.2022 12:28 Відповісти
Талановитим науковцям, письменникам, музикантам, інженерам, менеджерам, художникам, акторам та іншим обдарованим треба заборонити(!) записуватися в різні тероборони, військо, волонтерство та інші патріотичні рухи. Я розумію, що хочеться, я розумію що це Поклик Серця, але під час війни музикант повинен сидіти у студії і записувати потрібну на час війни музику, а не брати до рук автомат і стріляти "в молоко". Згадайте Василя Сліпака. І ніхто у цілій державі не зміг переконати Василя, що його спів на світових сценах це зброя набагато потужніша, ніж його автомат.
Збереження Цвіту Нації повинно стати державною політикою.
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26.03.2022 12:29 Відповісти
Я давно кажу, що всім, хто йде на війну, необхідно перед тим здати біоматеріал в національний банк сперми. Якщо такого немає, то його необхідно негайно створити. Ми ПОВИННІ зберегти наш генофонд!!! Це не жарти! Для всіх, хто воює, це повинно стати обов'язковим. Знаю купу розумних і порядних людей, які зараз ризикують життям на фронті або на лінії вогню, а у них не те що дітей навіть сім'ї немає. І є великий ризик втратити їх генетику назавжди. Або, наприклад, молоде подружжя ще не має дітей, а чоловік на фронті. Якщо не доведи Господи такий чоловік загине, то дружина в майбутньому зможе мати дітей від нього, а наше завдання всіляко таким молодим мамам допомагати.
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26.03.2022 12:56 Відповісти
Бог зберіг добру та світлу людину!

Андрію, бережи себе, захисник-герой!
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26.03.2022 12:30 Відповісти
Держись Андрюха мы ещё споём на костях касапских трупов.
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26.03.2022 12:30 Відповісти
Великий уклін тобі, усі проукраїнські зірки, типу груп "Антитіла", "Бумбокс", "ТНМК", "Без Обмежень" допомагають ЗСУ!❤️🇺🇦
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26.03.2022 12:31 Відповісти
Але куміром всіх женчін все одно є арєстовіч.
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26.03.2022 13:01 Відповісти
Хлопака з яйцями! Видужуй! Ти нам ще потрібний.
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26.03.2022 12:39 Відповісти
Швидкого одужання.
Андрійчику, хай Господь береже тебе, всіх захисників України та всіх українців, незалежно від національностей.
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26.03.2022 12:45 Відповісти
Я тільки взнав, що Андрій воює.
Шановний музикант, інтелігент, просто воює.
Велика шана Вам, митець.
Як це контрастує з піарастами прихожанами УПЦ МП усиком і ломаченком.
Скільки галасу, фоточки зі зброєю, бидло вже героїв з них намагається робити.
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26.03.2022 14:07 Відповісти
А чого це в нього рана то зліва, то справа?
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28.03.2022 19:31 Відповісти
 
 