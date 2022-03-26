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Війська РФ обстріляли електричку Шепетівка-Київ: одна людина постраждала. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

На Київщині російські загарбники обстріляли електричку Шепетівка-Київ, одна людина постраждала.

Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Київщина. Станція Тарасівка. Під обстріл попала електричка Шепетівка-Київ. За оперативною інформацією, є один постраждалий, травмований розбитим віконним склом", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За місяць війни загинуло 54 співробітники "Укрзалізниці", - Камишін

Війська РФ обстріляли електричку Шепетівка-Київ: одна людина постраждала 01
Війська РФ обстріляли електричку Шепетівка-Київ: одна людина постраждала 02
Війська РФ обстріляли електричку Шепетівка-Київ: одна людина постраждала 03
Війська РФ обстріляли електричку Шепетівка-Київ: одна людина постраждала 04
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**** опять убеждаюсь что касап это фашист и моральный урод.
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26.03.2022 12:25 Відповісти
Це вже другий обстріл залізничної гілки Київ-Фастів, причому (явно з коригувальником) спроба влучити у потяг з людьми. Від місцини Мила-Шпитьки-Гореничі до Тарасівки 15 +/- км тобто певна ділянка залізниці (Тарасівка-Крюківка) у досяжності фронтової артилерії. Росія - терористичне угрупування з правом вето в ООН.
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26.03.2022 12:43 Відповісти
не розумію..навіщо аж туди обстрілювати...або наші щось не договорюють
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26.03.2022 13:34 Відповісти
обстріляли каменем? та це вже і раніше було, якісь відморозки місцеві знову вилізли.
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26.03.2022 12:47 Відповісти
це металевий уламок. Камнем не вийде продирявити крісло
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26.03.2022 12:59 Відповісти
 
 