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Війська РФ обстріляли електричку Шепетівка-Київ: одна людина постраждала. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
На Київщині російські загарбники обстріляли електричку Шепетівка-Київ, одна людина постраждала.
Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Київщина. Станція Тарасівка. Під обстріл попала електричка Шепетівка-Київ. За оперативною інформацією, є один постраждалий, травмований розбитим віконним склом", - йдеться в повідомленні.
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