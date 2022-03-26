Війська РФ обстріляли електричку Шепетівка-Київ: одна людина постраждала. ФОТОрепортаж

На Київщині російські загарбники обстріляли електричку Шепетівка-Київ, одна людина постраждала.

Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Київщина. Станція Тарасівка. Під обстріл попала електричка Шепетівка-Київ. За оперативною інформацією, є один постраждалий, травмований розбитим віконним склом", - йдеться в повідомленні.

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