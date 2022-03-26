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Луганщина (4422) обстріл (21178) Гайдай_ЛОГА (905)

Росіяни вдарили по Лисичанську та Сєверодонецьку "Точкою-У" та Градами. Палають будинки, знеструмлено шахту. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

По Лисичанську росія вдарила ракетою "Точка-У", у Сєверодонецьку палають декілька будинків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про ситуацію на Луганщині повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Росіяни вдарили по Лисичанську та Сєверодонецьку Точкою-У та Градами. Палають будинки, знеструмлено шахту 01
Росіяни вдарили по Лисичанську та Сєверодонецьку Точкою-У та Градами. Палають будинки, знеструмлено шахту 02

" 26 березня, у день, коли необхідно було дотримуватися "режиму тиші", росіяни відкрили вогонь по Лисичанську і Сєверодонецьку. Рятівники ледве встигають гасити полум’я. Через обстріли сталося загоряння будинку в Лисичанську, знеструмлено шахту, де під землею знаходяться працівники. Зараз їх намагаються підняти на поверхню. Росія вдарила по місту ракетою "Точка-У" та Градами", - йдеться у повідомленні.

Також, Сергій Гайдай зазначає, що складна ситуація наразі і в Сєверодонецьку. Тут палає ще один продуктовий склад, два житлові та декілька дачних будинків, пошкоджені гаражі станції швидкої допомоги, в цьому ж районі травмовано жінку.

Також читайте: Луганщина направила на погодження п’ять "гуманітарних коридорів" на сьогодні, чекаємо на "режим тиші", - Гайдай
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Топ коментарі
+19
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26.03.2022 14:19
+9
РЕЖИМ ТИШІ? З МОСКАЛЯМИ ДОМОВИЛИСЬ? НЕ ДОТРИМУЮТЬСЯ? НЕСПОДІВАНО!
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26.03.2022 14:25
+4
Слухаємо дуже класну актуальну народну пісню:
«Горіли танки палали»🇺🇦ансамбль української пісні"Бортничанка"

https://www.youtube.com/watch?v=eQZOqkwTZgc
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26.03.2022 14:22
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26.03.2022 14:19 Відповісти
российские скрепы
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26.03.2022 15:52 Відповісти
а может это действительно не храм, а ракетная база ?
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26.03.2022 15:53 Відповісти
по крайней мере вот здесь "Возлюби ближнего своего" звучит странно, но для черной мессы саме то !
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26.03.2022 15:54 Відповісти
Слухаємо дуже класну актуальну народну пісню:
«Горіли танки палали»🇺🇦ансамбль української пісні"Бортничанка"

https://www.youtube.com/watch?v=eQZOqkwTZgc
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26.03.2022 14:22 Відповісти
а ось красива пісня про пташок

ну,про тих,що з біолабораторій
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26.03.2022 14:39 Відповісти
Чи вивезла наша Влада людей з міст що тут вказані? Чи будуть тягнути до того стану що в Маріуполі? Просто я не розумію що заважає Зеленському не допускати смертей мирних жителів. Що тут такого складного ? Чого вони нічого не роблять в евакуюють в свинячий голос коли вже багато жертв і складно? Чого люди сидять як прив'язані вдома під обстрілами? Що в нас немає спокійних областей? Слава богу є. Можна і закордон.Чого сидите , люди,хіба так можна ? Дайте можливість собі і своїм дітям вижити в не заважайте укр. армії бити ворога. Послухайте мене, я вам щиро бажаю життя і здоров'я.
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26.03.2022 14:46 Відповісти
Бо далеко не всі хочуть покидати своє місто і тримаються до останнього.
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26.03.2022 14:54 Відповісти
РЕЖИМ ТИШІ? З МОСКАЛЯМИ ДОМОВИЛИСЬ? НЕ ДОТРИМУЮТЬСЯ? НЕСПОДІВАНО!
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26.03.2022 14:25 Відповісти
Режит тишины? Гитлеровцы в аду в недоумении. А чё,так можно было?😮
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26.03.2022 14:49 Відповісти
Если у них пошли в бой Точки У

То это уже намекает что не так много у них Искандеров и прочий лобуды осталось
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26.03.2022 15:10 Відповісти
Пора бахнуть по Ростову и Воронежу !!!
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26.03.2022 15:13 Відповісти
Ніззя. Бо футін нападе.
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26.03.2022 15:17 Відповісти
Ви коли востаннє на карту дивились?
У нас немає ракет дальністю понад 150 км як в принципі! А від найближчого підконтрольного нашого населеного пункту (Маріуполь не рахуємо) до Ростова 240 км.
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26.03.2022 15:47 Відповісти
 
 