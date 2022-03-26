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Київська область (3133) обстріл (21178) прокуратура (3174) Боярка (2)

Російські війська обстріляли Боярку: пошкоджені будинки, 4 людини поранені. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

прокуратура

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через обстріл Росією Боярки у Київській області, внаслідок якого поранено 4 мирних жителів, серед них дитину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила у Телеграмі Київська обласна прокуратура.

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"Фастівська окружна прокуратура розпочала кримінальні провадження за фактом обстрілу окупаційними військами міста Боярка. Дії військових РФ кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни – ст. 438 КК України", - уточнюється у повідомленні.

Російські війська обстріляли Боярку: пошкоджені будинки, 4 людини поранені 01

За даними слідства, 26 березня військовослужбовці збройних сил РФ відкрили вогонь по місту Боярка. Внаслідок застосування зброї, за попередньою інформацією, поранення отримали 4 особи, серед яких неповнолітня дитина.

Крім того, серед пошкодженої загарбниками інфраструктури - багатоповерховий та приватні житлові будинки, гаражі та інші об’єкти нерухомості.

"Такі дії російських військ становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення та суперечать нормам міжнародного гуманітарного права", - підкреслили в прокуратурі.
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Топ коментарі
+4
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/2022_Russian_invasion_of_Ukraine.svg


Дивіться мапу. Вона останні дні змінюється в нашу користь. Але від Боярки вони недалеко
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26.03.2022 17:17
+3
Як це Боярку??? Боярка взагалі чуть не на півдні а перед тим Тарасівку обстріляли
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26.03.2022 17:09
+3
Я тоже не понимаю. Это все крайне странно
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26.03.2022 17:13
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Людоньки будьте обережні це дрг
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26.03.2022 17:06 Відповісти
Уверены?
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26.03.2022 17:09 Відповісти
Прокуратура ще б написала-"Як вам не соромно?"
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26.03.2022 17:09 Відповісти
Як це Боярку??? Боярка взагалі чуть не на півдні а перед тим Тарасівку обстріляли
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26.03.2022 17:09 Відповісти
Это пусть Люся Арестович объяснит
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26.03.2022 17:10 Відповісти
Бояка это 2 ж/д станции , ст Тарасовка и стБоярка. Справа Боярка, слева Тарасовка . Я понятно оьъяснила?
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26.03.2022 17:26 Відповісти
Рашист!Ти -дебіл!
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26.03.2022 17:16 Відповісти
ну так до боярки від стоянки 11 км. Туди все що завгодно долетить
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26.03.2022 17:23 Відповісти
От какой стоянки? Що ти мелеш?
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26.03.2022 17:30 Відповісти
Которая прокурорское село на житомирской трассе. Ударение на О - стОянка
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26.03.2022 17:33 Відповісти
Сто́янка - село на житомирській трасі. Найближча точка русні до Києва
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26.03.2022 17:41 Відповісти
Стоянка, село таке в Київській області. Що там у вам в Ольгіно, гугл-меп відключили?
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26.03.2022 17:47 Відповісти
Вот так - Боярку. Это возле станции Тарасовка, Боярка большая
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26.03.2022 17:23 Відповісти
Боярка і Тарасівка - це практично одне і те саме місто. Вони межують одне з одним.
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26.03.2022 17:47 Відповісти
не зрозумів??? то що орки просовуються на південь?
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26.03.2022 17:10 Відповісти
Я тоже не понимаю. Это все крайне странно
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26.03.2022 17:13 Відповісти
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/2022_Russian_invasion_of_Ukraine.svg


Дивіться мапу. Вона останні дні змінюється в нашу користь. Але від Боярки вони недалеко
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26.03.2022 17:17 Відповісти
Артилерія б'є на 20-30 км. Подивіться на карті радіус від житомирської траси Бузова - Шпитьки - Мила.
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26.03.2022 17:21 Відповісти
Чото я не допонимаю. Пару дней назад обстреляли поезд в районе Василькова, терь Боярка... Это чё? Коцапы уже с юга подошли?
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26.03.2022 17:22 Відповісти
Василькова1, Васильков на 10 км восточнее.
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26.03.2022 17:30 Відповісти
На 10 км южнее Боярки
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26.03.2022 17:39 Відповісти
Глеваха
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26.03.2022 18:01 Відповісти
Никто не подошел-из за житомирской трассы что то долетает.
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26.03.2022 17:34 Відповісти
хрень какая то...то мы их в полукольцо взяли-Макаров -Ирпень-Буча,и тут на те,Боярка...кому она нах нужна,та Боярка,там же кроме больницы и нет ни хера.
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26.03.2022 17:25 Відповісти
Железнодорожный узел аднака
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26.03.2022 17:27 Відповісти
даже не узел, это ст. Тарасовка.
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26.03.2022 17:38 Відповісти
нет ничего, вообще ничего нет, тероборона на въезде. сволочи мезские, оккупанты
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26.03.2022 17:37 Відповісти
Ок, всё, успокоили. Я там на права сдавал 20 лет назад
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26.03.2022 17:41 Відповісти
Гугл-транслейтор в Ольгіно вже теж не працює, " нет ничего, вообще ничего нет"?
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26.03.2022 17:50 Відповісти
в Боярці э що обстрілювати - і училище ім. Богуна.
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26.03.2022 17:59 Відповісти
А тут на гілці вже до кілометра коректують! І де що знаходиться пояснюють!
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26.03.2022 20:21 Відповісти
 
 