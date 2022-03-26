Російські війська обстріляли Боярку: пошкоджені будинки, 4 людини поранені. ФОТО

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через обстріл Росією Боярки у Київській області, внаслідок якого поранено 4 мирних жителів, серед них дитину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила у Телеграмі Київська обласна прокуратура.

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"Фастівська окружна прокуратура розпочала кримінальні провадження за фактом обстрілу окупаційними військами міста Боярка. Дії військових РФ кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни – ст. 438 КК України", - уточнюється у повідомленні.

За даними слідства, 26 березня військовослужбовці збройних сил РФ відкрили вогонь по місту Боярка. Внаслідок застосування зброї, за попередньою інформацією, поранення отримали 4 особи, серед яких неповнолітня дитина.

Крім того, серед пошкодженої загарбниками інфраструктури - багатоповерховий та приватні житлові будинки, гаражі та інші об’єкти нерухомості.

"Такі дії російських військ становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення та суперечать нормам міжнародного гуманітарного права", - підкреслили в прокуратурі.