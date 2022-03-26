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Уламки російської ракети "Калібр", яку знешкодила українська ППО, знайшли в полі на Вінниччині. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Уламки російської ракети "Калібр", яку знешкодила українська ППО, знайшли в полі в Гайсинському районі на Вінниччині.

 Потерпілих і жертв немає. Руйнування відсутні, повідомили в СБУ області, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

Рятувальники наголошують, що частини збитих ракет не можна чіпати. Про них слід повідомляти в ДСНС або поліцію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ завдали два ракетні удари по Львову: постраждали п’ять людей, - голова ОВА Козицький

Уламки російської ракети Калібр, яку знешкодила українська ППО, знайшли в полі на Вінниччині 01
Уламки російської ракети Калібр, яку знешкодила українська ППО, знайшли в полі на Вінниччині 02
Уламки російської ракети Калібр, яку знешкодила українська ППО, знайшли в полі на Вінниччині 03
Уламки російської ракети Калібр, яку знешкодила українська ППО, знайшли в полі на Вінниччині 04
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Топ коментарі
+26
Київські правоохоронці прийшли з обшуком в квартиру відомого проросійськгго політтехнолога, близького друга Віктора Медведчука - Михайла Погребинського.
Про це повідомляє Українська правда, а також Сеяр Куршутов у своєму Facebook.
Зокрема, він зазначив, що під час обшуку у Погребинського виявили сфальсифіковані результати опитування, де нібито 46% українців підтримуюють путіна.
"Сьогодні прокуратура провела обшук у близького до медведчука політтехнолога Погребинського. Статті 111.1 та 191.5. Серед іншого, знайшли сфальсифіковані соціальні опитування про підтримку 46% українців. Сподіваюся, цього муд@ка таки знайдуть і закриють.
Подібні «експерти» на службі у злодійкуватого кума і сформували в запаленому совковому мисленні диктатора, що сидить у бункері, необачну думку про те, що Україну можна захопити.
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26.03.2022 18:30
+15
Ми такими темпами будемо ще років 300 Державу будувати.
До нього потрібно було йти ще у на початку 2005го, коли Помаранчева Революція закінчилась.
Він з 2002 го лайно ляє на Україну, аж тепер здогадались?
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26.03.2022 18:33
+10
позасирали гади земельку нашу лайном своїм
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26.03.2022 18:33
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...Але щось давно літачок не падав...
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26.03.2022 18:29 Відповісти
Літачки, які не літають - не падають.
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26.03.2022 18:30 Відповісти
В США говорят, что совершают кацапы 300 вылетов за день. Ну вчера было 300
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26.03.2022 18:36 Відповісти
сегодня два.
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26.03.2022 18:34 Відповісти
В Харьковской области вроде сегодня 1 сбили
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26.03.2022 18:34 Відповісти
второй ждёт подтверждения...
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26.03.2022 18:37 Відповісти
Київські правоохоронці прийшли з обшуком в квартиру відомого проросійськгго політтехнолога, близького друга Віктора Медведчука - Михайла Погребинського.
Про це повідомляє Українська правда, а також Сеяр Куршутов у своєму Facebook.
Зокрема, він зазначив, що під час обшуку у Погребинського виявили сфальсифіковані результати опитування, де нібито 46% українців підтримуюють путіна.
"Сьогодні прокуратура провела обшук у близького до медведчука політтехнолога Погребинського. Статті 111.1 та 191.5. Серед іншого, знайшли сфальсифіковані соціальні опитування про підтримку 46% українців. Сподіваюся, цього муд@ка таки знайдуть і закриють.
Подібні «експерти» на службі у злодійкуватого кума і сформували в запаленому совковому мисленні диктатора, що сидить у бункері, необачну думку про те, що Україну можна захопити.
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26.03.2022 18:30 Відповісти
Ми такими темпами будемо ще років 300 Державу будувати.
До нього потрібно було йти ще у на початку 2005го, коли Помаранчева Революція закінчилась.
Він з 2002 го лайно ляє на Україну, аж тепер здогадались?
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26.03.2022 18:33 Відповісти
Олександр Бригинець@bryhynets

32 мин



Хто переконав *****, що його у нас ******* і чекають?
Хто підштовхнув його?
Під час обшуку у друга Медведчука політолога Погребинського виявили сфальсифіковане опитування, де нібито 46% українців підтримуюють *****(
І головне, що оте дурне вірило казкам, які саме і проплачувало(
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26.03.2022 18:42 Відповісти
То й що це міняє, якщо всі кацапи хочуть нашої смерті?

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26.03.2022 19:14 Відповісти
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26.03.2022 18:33 Відповісти
позасирали гади земельку нашу лайном своїм
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26.03.2022 18:33 Відповісти
А де зараз підарок Мураєв? Щось не чутно його з початку бойових дій. Втік до рашки?
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26.03.2022 18:36 Відповісти
Недавно був відосік - Мураєв в Іспаніі.
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26.03.2022 19:29 Відповісти
пишут что ракеты в ******** заканчиваются
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26.03.2022 18:37 Відповісти
Ті, що запускають з літаків не скоро закінчаться. Їх з союзу лишилось тисячі. Кучма тільки віддав за газ десь 600-700 шт.
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26.03.2022 18:39 Відповісти
Видимо нет, но экономить их уже стараются.
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26.03.2022 18:40 Відповісти
Поки товстий схудне,... Там ще до)(*я X-101, тих, що Україна віддала в кацапердію разом з ЯО.
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26.03.2022 18:41 Відповісти
Припустимо, що в них ще залишається велика кількість ракет, щось недолетить (на полях знаходять, були фото), але хоча б половину треба лишити для більш серйознішого противника, не все ж випулювати.
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26.03.2022 19:07 Відповісти
Х-55,а Х-101 -это уже кацапская разработка
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26.03.2022 19:14 Відповісти
Цікаво чим її збили, вона ж не тихохідна.
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26.03.2022 18:40 Відповісти
Но дозвуковая, так что чем угодно, хоть тем же Стингером.
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26.03.2022 18:42 Відповісти
Якраз калібр і є тихохідним. Це крилата ракета.
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26.03.2022 18:51 Відповісти
до 900 км/год максимум. А так - 750-800.
Єдина її перевага (і суттєва), що вона летить дуже низько - 20 - 30 м.
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26.03.2022 18:56 Відповісти
то над морем 10-20 метров,у нас летят минимум 50-100 метров ,особенно в западную украину с ее холмистой и гористой местностью
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26.03.2022 19:17 Відповісти
Може ти правий. Але навіть 100м - дуже мало часу, щоб засікти її Стінгером, чи іншим ПЗРК.
Потрібне завчасне попередження про прольот в зоні дії оператора ПЗРК.
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26.03.2022 19:22 Відповісти
да это правда-нужна система оповещения.
В Сирии подобная система была отработана против томагавков-на холмах посты наблюдения со связью и при пролете ракеты сообщение отправлялось в единый центр -там определялось направление и выдавались данные по возможной цели.
Вообще крылатые ракеты в глубине территории опасность представляют только если нет авиации в воздухе.
К примеру у рашки есть МИГ-31-они идут в воздухе фронтом (обычно 3-4 самолета и контролируют все что летит (по фронту около 300 км на один самолет)-для них цель типа томагавк или калибр не представляет никакой сложности.
Точно такая же система есть и у американцев
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26.03.2022 19:41 Відповісти
Так і я ж про те. В них в достатній кількості лишились Х-55 і Х-101. Запускають, я так розумію, з бомбардувальників з моря - десь район Сочі.
Летять до Львова 1,5 години.
Наші їх бачать - з моменту оголошення тривоги до повідомлення про вибухи - майже година пройшла.
Летять над територією не бойових дій.
Ну якось потрібно організуватись, хоч розрахунки з ПЗРК розставити.
В районах бойових дій збивають же?
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26.03.2022 19:54 Відповісти
я думаю сейчас ракеты идут с огибанием населенных пунктов.
Около 10-12 дней назад через прямо через Черкассы или около (но было слышно) за 2 дня прошло около 14 шт куда то на западную-после этого ни одной.Так что скорее всего ВКС России как то отслеживают возможное ПВО
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26.03.2022 20:05 Відповісти
Джо Байден назвав путлєра , м'ясником і різником 😠
Те що творить ху@ло в нашій краіні , не піддається ніяким висловам на людській мові - це сатана і методи його , по відношенню до украінців
сатанинські 😡
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26.03.2022 18:49 Відповісти
мерзотні іграшки путіна
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26.03.2022 19:20 Відповісти
 
 