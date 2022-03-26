Уламки російської ракети "Калібр", яку знешкодила українська ППО, знайшли в полі на Вінниччині. ФОТОрепортаж

Уламки російської ракети "Калібр", яку знешкодила українська ППО, знайшли в полі в Гайсинському районі на Вінниччині.

Потерпілих і жертв немає. Руйнування відсутні, повідомили в СБУ області, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.



Рятувальники наголошують, що частини збитих ракет не можна чіпати. Про них слід повідомляти в ДСНС або поліцію.

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