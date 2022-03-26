Звільнений від російських окупантів Тростянець. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
26 березня силами 93 бригади Холодний Яр, за допомогою територіальної оборони і місцевих партизанів місто Тростянець на Сумщині звільнили від російських окупаційних військ.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє 93-я ОМБР Холодний Яр у фейсбуці.
Топ коментарі
+111 Билли Алва
показати весь коментар26.03.2022 19:50
+77 Ksenia VB
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+73 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар26.03.2022 19:51
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Як кажуть, "Не увидеть Одессу и умереть"
Российские оккупанты пытались высадить на побережье Одесской области со скоростных катеров свою диверсионно-разведывательную группу. Однако эту попытку успешно сорвали Вооруженные силы Украины.
ДРГ оккупантов была разбита при попытке высадки. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook.
- А ми за зиму зголодніли...
Немає? За москальським військовим кораблем.
Разом з 58 довбограями, які лайкнули цей пост.
Dmitro Ne dobrui@NeDobrui
13 ч
Тринитротолуол орки пихают в магазины - работает на размыкание: нашёл магазин типа с патронами, присоединил, начинаешь стрелять - и взрыв... Фишка вообще старая, но на этой войне мы столкнулись впервые.
Попередьте ввесь особовий склад!!!
як поженуть дикунів.. так і піде відродження... ну так повинно бути, принаймі !!!
Сколько горя, смертей и разрушений принесли варвары с востока...😰
Слава ЗСУ! Дякуємо наші найдорожчі за повернену землю українську.
Най бережуть Вас сили небесні і наші молитви!Ми з вами!Ми молимося за Вас!
Впевнений, що ті ж плани мав і х*йло, зломавший зуби на українській землі.
Залишилось трохи - зламати йому хлебет, з поміччу цивілізованих країн ми впораємось.
Слава Україні!
Не журися, славна Україно, маєш вільний рід.
А ми тую червону калину піднімемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
А ми тую червону калину піднімемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
Замість лелек та гусей прилетіли якісь кацапські пятухі..
Слава Богу, слава Україні
Слава нашим відважним ЗСУ! 🇺🇦