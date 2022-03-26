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Сумська область (2215) звільнення (1511) 93 окрема механізована бригада (244) Тростянець (33)

Звільнений від російських окупантів Тростянець. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

26 березня силами 93 бригади Холодний Яр, за допомогою територіальної оборони і місцевих партизанів місто Тростянець на Сумщині звільнили від російських окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє 93-я ОМБР Холодний Яр у фейсбуці. 

Звільнений від російських окупантів Тростянець 01
Звільнений від російських окупантів Тростянець 02
Звільнений від російських окупантів Тростянець 03
Звільнений від російських окупантів Тростянець 04
Звільнений від російських окупантів Тростянець 05
Звільнений від російських окупантів Тростянець 06
Звільнений від російських окупантів Тростянець 07
Звільнений від російських окупантів Тростянець 08
Звільнений від російських окупантів Тростянець 09
Звільнений від російських окупантів Тростянець 10
Звільнений від російських окупантів Тростянець 11
Звільнений від російських окупантів Тростянець 12

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+111
Кацапня в тактичному оточенні на Броварську напрямку!!!! Получить сукі і распішітесь - вторая армія мира, *****.
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26.03.2022 19:50
+77
Яка краса
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26.03.2022 19:49
+73
Українскі військові-найкращі та найсильніші у світі...
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26.03.2022 19:51
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Яка краса
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26.03.2022 19:49 Відповісти
Кацапня в тактичному оточенні на Броварську напрямку!!!! Получить сукі і распішітесь - вторая армія мира, *****.
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26.03.2022 19:50 Відповісти
Слава Україні! Слава Збройним Силам!!!!
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26.03.2022 19:51 Відповісти
проскочила ифа. 20 тыс дезертиров в сортире рф. мож фейк. не знаю.
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26.03.2022 19:56 Відповісти
Гарних новин багато не буває.
Як кажуть, "Не увидеть Одессу и умереть"

Российские оккупанты пытались высадить на побережье Одесской области со скоростных катеров свою диверсионно-разведывательную группу. Однако эту попытку успешно сорвали Вооруженные силы Украины.

ДРГ оккупантов была разбита при попытке высадки. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook.
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26.03.2022 20:07 Відповісти


- А ми за зиму зголодніли...
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26.03.2022 20:54 Відповісти
на раssиських каналах вже кажуть, що українська друга...після їхньої
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26.03.2022 20:10 Відповісти
По мародерству і гвалтуванню - ПЕРША!
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26.03.2022 20:11 Відповісти
Пруфлінк.

Немає? За москальським військовим кораблем.
Разом з 58 довбограями, які лайкнули цей пост.
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26.03.2022 20:19 Відповісти
Українскі військові-найкращі та найсильніші у світі...
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26.03.2022 19:51 Відповісти
Увага!

Dmitro Ne dobrui@NeDobrui

13 ч



Тринитротолуол орки пихают в магазины - работает на размыкание: нашёл магазин типа с патронами, присоединил, начинаешь стрелять - и взрыв... Фишка вообще старая, но на этой войне мы столкнулись впервые.

Попередьте ввесь особовий склад!!!
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26.03.2022 20:01 Відповісти
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26.03.2022 20:14 Відповісти
То пластид... До речі, с ручними гранатами теж треба бути обережними - там може стояти детонатор без затримки, миттєвої дїї...
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26.03.2022 20:34 Відповісти
Кондитерка ціла хоть залишилась, я сподіваюсь? Корона і шоколадні батончики у фользі - це смак дитинства
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26.03.2022 19:51 Відповісти
В мене Тростянець асоціюється з чимось солоденьким
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26.03.2022 19:54 Відповісти
Метеоритом? Це смак дитинства. Бомбезна цукерка
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26.03.2022 19:57 Відповісти
А в нас ковбаси так називаються
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26.03.2022 20:28 Відповісти
Ковбаси то з Тростянця Ківерцівського району.
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26.03.2022 21:07 Відповісти
Правильно, станція Смородине! На знімку 4 хлопці стоять на платформі! 16. 10 на годиннику!
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26.03.2022 22:09 Відповісти
на фото автостанція та залізничний вокзал, а кондитерка в іншій стороні за центром це трохи далеко від цього вузла.
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26.03.2022 19:56 Відповісти
Розграбували в перші ж дні окупації.
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26.03.2022 19:58 Відповісти
хто б сумнівався )))
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26.03.2022 20:04 Відповісти
Ето не тот Тростянець.
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26.03.2022 20:15 Відповісти
це той Тростянець.
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26.03.2022 20:56 Відповісти
Ні ні, це саме той Тростянець, де шоколад Корона завжди робили
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26.03.2022 22:05 Відповісти
мені давно вже казали: "всьо - фабрики вже немає "...
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26.03.2022 20:47 Відповісти
Ще місяць тому там був райський куточок, дитячій сміх лунав.
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26.03.2022 19:52 Відповісти
😥
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26.03.2022 19:56 Відповісти
маємо сподівання що через місяць там знову буде лунати дитячий сміх... а згодом і красу наведуть...
як поженуть дикунів.. так і піде відродження... ну так повинно бути, принаймі !!!
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26.03.2022 20:06 Відповісти
Хлопці молодці!
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26.03.2022 19:52 Відповісти
Вот так ещё Мариуполь и Харьков очистить от мразей ордынской. Героям Слава!
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26.03.2022 19:53 Відповісти
там масштаби більші і угруповання в рази більше на жаль але ми їх здолаємо.
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26.03.2022 19:58 Відповісти
Крим також.
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26.03.2022 20:11 Відповісти
для этого нужен херсон и мелитополь для начала
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26.03.2022 20:24 Відповісти
И так будет с каждым городом где засели эти гады
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26.03.2022 19:53 Відповісти
Слава ЗСУ! Слава 93-ій!
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26.03.2022 19:53 Відповісти
Красівоє
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26.03.2022 19:54 Відповісти
Дай Боже утримати! Слава землякам-«холодноярцям»! Слава ЗСУ ! Вічна слава в пам'ять полеглим у бою воїнам!
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26.03.2022 19:55 Відповісти
Слава Господу, что освободили многострадальный Тростянец!
Сколько горя, смертей и разрушений принесли варвары с востока...😰
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26.03.2022 19:55 Відповісти
Гандони кацапські... За що все це нам?
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26.03.2022 19:55 Відповісти
А це по суті кара за "какая разніца, хуже нє будєт",на вибори потрібно ходити і перед тим як ставити галочку треба думати головою, а не тим, що нижче пояса.
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26.03.2022 20:06 Відповісти
Ви праві. А я б і далі пішов би: дозволив би голосувати тільки тим, хто сплачує податки, бо тільки вони макітри чухають щодо того, що буде в країні далі. "Піонерам" по "приколу" голосувати, а пенсіонерам -- де більше гречки дадуть.
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26.03.2022 20:10 Відповісти
А ще увести в обіг паспорт негромадянина! Крім того, запровадити для виборців тест IQ, де граничним порогом доступу до виборів буде оцінка 80. Бо поняття причина-наслідок для геть нігілістичного суспільства дуже розмите. Серед суспільства панує тотальна недовіра та заперечення навіть здоровому глузду, а також інфантилізм. Бо до війни довела "какая разніца" та популістичний кино-серіал. Зачаровані Зе не хочуть бачити геть його провини у трагедії
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26.03.2022 21:57 Відповісти
Щодо IQ-тесту -- не впевнений, а паспорт негромадянина вкрай потрібний, це правда.
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26.03.2022 23:52 Відповісти
Є пенсіонери, що й тебе навчать батьківщину любити.
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26.03.2022 22:21 Відповісти
Є різні. Але в основному раби телевізора.
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26.03.2022 23:16 Відповісти
То може щось в телевізорі підкрутити?
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27.03.2022 00:01 Відповісти
Я знаю: в мене батьки такі. Та хіба саме не з податків вони отримують пенсії та субсидії? А "піонери" -- стипендії?
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26.03.2022 23:48 Відповісти
Нічого, настане мир все відбудуємо ! Допоможемо !
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26.03.2022 19:55 Відповісти
І снарядами для гаубиць затарились. Прекрасно.
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26.03.2022 19:56 Відповісти
по мсте с - лёгкий ремонт и в работу кацапы рукожопы
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26.03.2022 19:58 Відповісти
ну одну точно не отремонтируеш , а первую вполне возможно
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26.03.2022 20:08 Відповісти
эй а сепаров местных к чему вязать а ствол нормас а дальше по обычаям запорогов суд
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26.03.2022 20:14 Відповісти
Нащо перетворили місто нелюди казламорді, навіть у війну з гитлером не було такого,як чорна навала нечісті пекельної пройшла.😰
Слава ЗСУ! Дякуємо наші найдорожчі за повернену землю українську.
Най бережуть Вас сили небесні і наші молитви!Ми з вами!Ми молимося за Вас!
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26.03.2022 19:56 Відповісти
Ота ж сама навала брудним потоком полилась в Європу (т.зв. варшавський договір) після "перемоги" над Гітлером. Кацап, замараний в більшовизм - страшне чудовисько.
Впевнений, що ті ж плани мав і х*йло, зломавший зуби на українській землі.
Залишилось трохи - зламати йому хлебет, з поміччу цивілізованих країн ми впораємось.
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26.03.2022 20:21 Відповісти
Дехто з моїх предків жив у німецькій окупації, так само як старші покоління сімей друзів. І згадують ті часи як період, коли трохи відпочили від камунічєського режиму. До того ж ніяких спогадів про "звірства" не чув. Натомість достеменно знаю про те, як німецькі лікарі рятували українських дітей.
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26.03.2022 20:27 Відповісти
Звiрства були у городах. В селi мого батька теж Вермахт нiчого поганого не робив, але в облцентрi були й розстрiли цивiльних, нищення iнфраструктури.
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26.03.2022 20:45 Відповісти
Німці почали все нищити, коли неминучість свого програшу відчули. При відступі не тільки міста і інфраструктуру нищили, а ще й чоловіків і хлопчиків-підлітків віком 13 років і старше. Постійно облави були. І розстріли.
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26.03.2022 22:33 Відповісти
Почалася Українська посівна для московитів *****…
Слава Україні!
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26.03.2022 19:57 Відповісти
Не хилися, червона калино, маєш білий цвіт.
Не журися, славна Україно, маєш вільний рід.
А ми тую червону калину піднімемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
А ми тую червону калину піднімемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
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26.03.2022 19:58 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1507769624250699789
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26.03.2022 20:06 Відповісти
Із Макєєвкі...
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26.03.2022 20:22 Відповісти
Якась весна цьогоріч не така..
Замість лелек та гусей прилетіли якісь кацапські пятухі..
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26.03.2022 20:23 Відповісти
Перельотні півні - нове сліво в орнітології
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26.03.2022 20:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Yad2QtwH1hs
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26.03.2022 19:59 Відповісти
Не порядок - где гирлянды с русско-фашистских мародеров, насильников и полицаев?
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26.03.2022 19:59 Відповісти
Ну теперь осталось выбить кацапов с Изюмского Шляха, чтобы два раза не вставать)
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26.03.2022 19:59 Відповісти
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26.03.2022 20:00 Відповісти
орков наловили то есть не орков это гроты бимбасяо и лугандяо https://twitter.com/i/status/1507777547865632773
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26.03.2022 20:01 Відповісти
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26.03.2022 20:27 Відповісти
Така собі політінформація від українського воїна для донбасян ))
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27.03.2022 06:08 Відповісти
Которым повезло живыми остаться
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27.03.2022 08:43 Відповісти
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26.03.2022 20:03 Відповісти
Гарна новина.
Слава Богу, слава Україні
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26.03.2022 20:05 Відповісти
Це жах... руїна а не зелений в садочках Тростянець... на шо вони переиворили місто, скажений руськмй мір, це твої останні дні чи тижні ☠️
Слава нашим відважним ЗСУ! 🇺🇦
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26.03.2022 20:05 Відповісти
Дякуємо Вам, визволителі! Ви найкращі!Молимось за вас!
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26.03.2022 20:06 Відповісти
Нашим славним збройним силам, теробороні, партизанам - тричі СЛАВА! Це їх перемога над рашистами і більше ніхто хай собі не приписує.
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26.03.2022 20:08 Відповісти
Шимус , Спасибо , улучшает настроение , надо Сивоху к его людям посадить
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26.03.2022 20:12 Відповісти
та где этого жирабдоса отловишь он наверное уже где то в Польше сидит
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26.03.2022 20:16 Відповісти
А вот ещё орков наловили, да и по взрослому общаются - https://t.me/newspn/12347
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26.03.2022 20:14 Відповісти
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26.03.2022 20:15 Відповісти
зиг хайль шоколад милка!
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26.03.2022 20:20 Відповісти
Дякую від себе і своєї сім'ї! ВСУ, ТРО ви найкращі! Я вами пишаюся!
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26.03.2022 21:10 Відповісти
Это очень хорошая новость!
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26.03.2022 22:44 Відповісти
 
 