Звільнений від російських окупантів Тростянець. ФОТОрепортаж

26 березня силами 93 бригади Холодний Яр, за допомогою територіальної оборони і місцевих партизанів місто Тростянець на Сумщині звільнили від російських окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє 93-я ОМБР Холодний Яр у фейсбуці.























