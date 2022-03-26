Розграбований російським окупантами Тростянець. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міський голова звільненого 26 березня міста Тростянець Юрій Бова опублікував кадри розграбованого окупантами міста.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у фейсбуці.
Розграбована міська рада
Топ коментарі
+56 Шимус
показати весь коментар26.03.2022 21:57
+40 Mora Zfayfer
показати весь коментар26.03.2022 22:02
+33 Саша Пончик
показати весь коментар26.03.2022 22:02
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паРаша - це просто азiопська Орда.
смiшно, коли свинособаки вважають, що мають якесь вiдношення до Русi.
Цей матеріал також доступний українською26.03.2022, 20:37
Минобороны РФ заявило, что Азербайджан нарушил трехсторонние договоренности по Карабаху и призвало его отвести войска "в исходное положение", пишут российские пропагандистские медиа.
Российское военное ведомство утверждает, что "вооруженные силы Азербайджанской республики... зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха и выставили наблюдательный пост".
В заявлении сказано, что Азербайджан нанес четыре удара БПЛА "Bayraktar-TB2" по вооруженным формированиям никем в мире не признанного Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух
Я не могу понять почеу нельзя освободить областной центр Херсон до которого 20 км.
Ждём пока орки начнут вывозить 300 тысяч украинцев на сахалин и магадан?
Или навербуют в армию 50тысяч с семьями вместо заложников?
Пока они окопаются там и поставят пулемёт на крыше каждого дома?
Пока введут рубли и ****** пенсионерам долбанные российские паспорта?
Пока появится зелёнка за которой свинособаки могут нормально прятаться в обороне?
Пока твари обложат минами каждую грядку?
Просто представьте себе потери при штурме города сейчас с 15-20 едениц техники и сотней россомона
и штурм мощного укрепрайона который тут гады сделают скоро..(
Не ной, а иди воюй
сомалійських піратів 😡
Всі вони здохнуть на нашій землі , але горя принесли і ще принесуть ,на жаль , нам багато !!