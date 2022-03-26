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Сумська область (2215) звільнення (1511) Тростянець (33)

Розграбований російським окупантами Тростянець. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міський голова звільненого 26 березня міста Тростянець Юрій Бова опублікував кадри розграбованого окупантами міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у фейсбуці. 

Розграбована міська рада

Розграбований російським окупантами Тростянець 01
Розграбований російським окупантами Тростянець 02

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+56
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26.03.2022 21:57
+40

паРаша - це просто азiопська Орда.

смiшно, коли свинособаки вважають, що мають якесь вiдношення до Русi.
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26.03.2022 22:02
+33
Чего ещё ожидать от монголокасапских асвабадителей.
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26.03.2022 22:02
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26.03.2022 21:57 Відповісти
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26.03.2022 22:33 Відповісти
Чего ещё ожидать от монголокасапских асвабадителей.
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26.03.2022 22:02 Відповісти
Щоб їх вдавило поперек горлянки !
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26.03.2022 22:05 Відповісти

паРаша - це просто азiопська Орда.

смiшно, коли свинособаки вважають, що мають якесь вiдношення до Русi.
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26.03.2022 22:02 Відповісти
Тому й кажу оточуючим постійно: "Припиніть називати цю мразь русскімі".
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26.03.2022 22:07 Відповісти
Мардва, самоназвание - руске (с мардовского род, народ). "Русские" калька с мардовского рускань, т.е. из руске, из мардвы.
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26.03.2022 22:40 Відповісти
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27.03.2022 18:15 Відповісти
Как саранча прошла
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26.03.2022 22:02 Відповісти
За все заплатять сповна і відшкодують.
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26.03.2022 22:07 Відповісти
Скажут - Это не мы это путин. У холопов один ответ - барин виноват...
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26.03.2022 22:09 Відповісти
А хто їх буде слухати, особливо після нашої Перемоги?
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26.03.2022 22:27 Відповісти
Надо понимать кто противник.
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26.03.2022 22:31 Відповісти
Господи, які злидні і голодранці.
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26.03.2022 22:03 Відповісти
Смерть цапам!!!
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26.03.2022 22:03 Відповісти
Не називайте їх а ні цапами а ні собаками , тварини не винні, вони МОСЬКОВИТИ.
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27.03.2022 08:00 Відповісти
Та хай вже так, аби та рашня більше ніколи не осквернила нашу землю своєю присутністю.
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26.03.2022 22:05 Відповісти
орда
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26.03.2022 22:07 Відповісти
"Ушли домой. Водки нет."
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26.03.2022 22:08 Відповісти
Россия обвинила Азербайджан в нарушении договоренностей по Нагорному Карабаху
Цей матеріал також доступний українською26.03.2022, 20:37

Минобороны РФ заявило, что Азербайджан нарушил трехсторонние договоренности по Карабаху и призвало его отвести войска "в исходное положение", пишут российские пропагандистские медиа.

Российское военное ведомство утверждает, что "вооруженные силы Азербайджанской республики... зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха и выставили наблюдательный пост".

В заявлении сказано, что Азербайджан нанес четыре удара БПЛА "Bayraktar-TB2" по вооруженным формированиям никем в мире не признанного Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух
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26.03.2022 22:08 Відповісти
А які домовленості можливі паРашою.Паскуди не дотримуються жодних договорів.Ще й чорнило не встигає висохти вони вже підтираються тими договорами.Підліст і брехня це вся суть парашстана.
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26.03.2022 22:38 Відповісти
Отлично, первый пошёл
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27.03.2022 00:15 Відповісти
кацапи не люди - свинособаки ординські. звісно, всі їх злочини свинособачі.
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26.03.2022 22:09 Відповісти
я могу ещё понять почему нельзя освободить Мариуполь до которого 120 км по степи.
Я не могу понять почеу нельзя освободить областной центр Херсон до которого 20 км.
Ждём пока орки начнут вывозить 300 тысяч украинцев на сахалин и магадан?
Или навербуют в армию 50тысяч с семьями вместо заложников?
Пока они окопаются там и поставят пулемёт на крыше каждого дома?
Пока введут рубли и ****** пенсионерам долбанные российские паспорта?
Пока появится зелёнка за которой свинособаки могут нормально прятаться в обороне?
Пока твари обложат минами каждую грядку?
Просто представьте себе потери при штурме города сейчас с 15-20 едениц техники и сотней россомона
и штурм мощного укрепрайона который тут гады сделают скоро..(
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26.03.2022 22:10 Відповісти
Не можем освободить потому, что ты сидишь дома в инете, а не на фронте воюешь
Не ной, а иди воюй
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26.03.2022 22:22 Відповісти
В нас є штаб військових і він доволі ефективний. Давайте їм довірять.
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26.03.2022 22:24 Відповісти
Херсон скоро! А Мариуполь ты сам ответил же. 120 км по степи, это тир для орков будет, мы в роли мишеней. Это сложно нужна поддержка с воздуха и тд и тп. Об этом нужно было думать до войны.
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26.03.2022 22:30 Відповісти
Ну пійди, звільни, раз такий розумний і все знаєш, і про зєльонку, в про стєпі...
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26.03.2022 22:34 Відповісти
Стань до лав ЗСУ чи ТРО і доведи цю думку до керівництва. Бажано, прикладом своїх хоробрих дій на полі бою.
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26.03.2022 23:11 Відповісти
Кацапня - це нелюди і варвари , яких світ не бачив , бо вони гірші
сомалійських піратів 😡
Всі вони здохнуть на нашій землі , але горя принесли і ще принесуть ,на жаль , нам багато !!
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26.03.2022 22:11 Відповісти
Выписывать все потери и переводить в доллары, суму умножить на 2 так как они нам газ продавали - все это вносить в репарации которые ткнуть в морду кацапам.
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26.03.2022 22:11 Відповісти
барні то напевне смачно було... зате згоріла кацапська техніка набагато смачніше... краще б її показали по всьму Тростянці.
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26.03.2022 22:11 Відповісти
В нас знов буде барні після перемоги! Все в нас буде добре, а москалі здохнуть, а ті що не здохнуть будуть гнить в своєму москальському болоті.
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26.03.2022 22:24 Відповісти
Рашін шваінс.
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26.03.2022 22:31 Відповісти
проверьте наличие отсутствия унитазов
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26.03.2022 22:40 Відповісти
и розетки
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26.03.2022 23:10 Відповісти
смысла нет. Орки = спижженые унитазы, можно не проверять.
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27.03.2022 02:24 Відповісти
А "орки в шоколаде" уже не выпускаются?
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26.03.2022 22:41 Відповісти
Выпускаются только в АД!!!
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26.03.2022 22:45 Відповісти
Чурки
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26.03.2022 22:44 Відповісти
140 мільйона товпа скотів, яка може тільки грабувати та ніщити. щось порядне зробити - це ні. питання - навіщо вони живуть. як на мене - це якийсь божий недоробок.
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26.03.2022 22:44 Відповісти
Москалі і кацапи це не люди вони 1000років людьми не були.Вони спокнвіку родились,жили рабами.Їх випустиш на волю,а вони добровільно знов прийдуть в тюрму.Родяться і живуть в бідності і гімні,але ******** хочуть,щоб всі люди теж жили так як вони в гімні і блювотині.Націю треба просто знищити,як Zомбі.
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27.03.2022 00:42 Відповісти
Господи, ну действительно орда. Никакой дисциплины и уважения к собственности и людям. Уроды, подонки и бандиты! Умеют только разрушать и обижать тех, кто слабее.
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27.03.2022 01:45 Відповісти
у них нет уважения к человеческой жизни, какое уж тут уважение к чужой собственности...
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27.03.2022 02:26 Відповісти
 
 