Сили тероборони звільнили два села у Запорізькій області, - ОВА. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Сили тероборони звільнили два населених пункти у Запорізькій області - села Полтавка та Малинівка.
Про це у Facebook повідомляє Запорізька ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"У результаті успішної наступальної операції силами Мелітопольського батальйону територіальної оборони разом із іншими підрозділами Сил оборони Запорізького краю були повністю звільнені від російських окупантів села Полтавка та Малинівка на схід від міста Гуляйполе.
За інформацією Запорізької окремої бригади територіальної оборони, наші бійці знешкодили більше 80 одиниць живої сили ворога, декілька одиниць бронетехніки, захопили документи та зброю мотострілкового підрозділу російської федерації .
Варто зазначити, що окупанти постійно несуть значні втрати. Зі слів тероборонівців Мелітопольського батальйону територіальної оборони, ворог, що вторгнувся на нашу землю, тепер почувається дуже некомфортно не лише на лінії фронту, а й за нею, адже захисники налаштовані нещадно нищити окупантів, особливо після злочинів, скоєних російською армією проти місцевого населення у Запорізькій області. "Віримо в нашу перемогу та нищимо ворога!", – говорять тероборонівці", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
- "Махно цар, Махно бог,
З Гуляй-Поля до Полог!"
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Мирні протести проти озброєних військ терористів - це не тільки небезпека для життя протестувальників, але це марне підставляння себе під ризик для свободи, здоров'я і життя. - Інша річ силовий спротив, тобто, збройний опір.
Якщо скоординувати дії протестувальників з ЗСУ, то міг би бути приблизно такий сценарій:
1. Люди збираються на мітинг протесту і мітинг цей наближається до окупантів, а окупанти стоять компактними групами в центрі міста на площі чи десь в іншому місці.
2. Артилерія ЗСУ отримує (від когось із мітингарів) точні координати місць (вказані точками на картах Google), де стоять групи окупантів, радіус цих груп, приблизну кількість осіб в них... Але мітингарі від цих груп окупантів тримаються на відстані не менше 50 м (окупанти самі намагаються відганяти мітингарів від себе і розганяти їх, стріляючи в повітря чи навіть у мітингарів)...
3. Під наглядом непомітного безпілотника, наприклад, Байрактара з великої висоти або меншого апарата з меншої висоти, або навіть без участі безпілотника, але з участю інформації від мітингарів артилерія ЗСУ завдає точних ударів по визначених групах окупантів, завдаючи їм несподіваних втрат і сіючи серед них паніку і хаос.
4. В процесі обстрілу артилерія і координатори мітингу корегують вогонь і по завершенні обстрілу мітингарі знають, що обстріл завершено (обмін сигналами з артою).
5. Якщо обстріл виявився успішним, мітингарі бачать це, тоді вони стрімко підбігають до залишків окупантів, беруть зброю у вбитих окупантів і з її допомогою знешкоджують рештки окупантів.
Отакий опір, думаю, буде ефективним і успішним, тобто, результативним. Такий опір зможе досягти своїх цілей - звільнення від окупантів.
Смисл у тому, що мітингарі охоче допомогли б ЗСУ, якби їх організувати і підключити до таких чи інших операцій в якості розвідки в реальному часі + навіть резервних сил на етапі знешкодження малих залишків ворожих сил.
Мітингарі все одно ВЖЕ РИЗИКУЮТЬ собою. Навіть люди в окупації, які не виходять на мітинги, все одно є під загрозою розправ чи навіть знищення з боку окупантів. Однак без співпраці з ЗСУ люди в окупації ризикують без користі для себе і для України. А якщо співпраця є (буде), то і користь є (буде).
2-3 чи 10 снарядів - цілком прийнятна ціна за знищення цих "жменьок" окупантів і, відповідно, за звільнення від них цілих сіл чи невеликих міст.
В ГОРОДАХ ЕСТЬ ОПЕРАТИВНЫЕ ШТАБЫ ИЗ ОПЫТНЫХ ВОЕННЫХ ? Или все Верещук пиариться , пока людей убивают оккупанты ?!!
ОЧЕВИДЦЫ СОБЫТИЙ :
«Вона зазначила, що в Ірпені ще залишилися люди. Їй дзвонила колега та скидувала фото, поки змогла зловити зв'язок: її квартира та сусідня вже без дверей і пограбовані. Також місцеві розповідали, що окупанти ґвалтували та вбивали жінок, після чого просто викидали їхні трупи.»
https://24tv.ua/strilyali-mi-padali-zemlyu-poryad-buli-trupi-istoriyi-zhinok_n1911187