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Війська РФ пошкодили Менору під Харковом. Чекаю, що Ізраїль засудить це варварство, - Кулеба. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти пошкодили Менору в Дробицькому Яру під Харковом, яка увічнює пам'ять понад 15 тис. євреїв, убитих нацистами.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Ця Менора в Дробицькому Яру під Харковом ніколи нікому не загрожувала. Вона увічнює пам'ять понад 15 000 євреїв, убитих нацистами. Пошкоджена сьогодні внаслідок російського обстрілу. Чому Росія продовжує атакувати меморіали Голокосту в Україні? Я чекаю, що Ізраїль рішуче засудить це варварство", - йдеться в повідомленні.

Водночас головний рабин України Моше Реувен Асман повідомив, що також уламки російської ракети влучили в харківську синагогу.

"Жах! Це має знати весь світ! Сьогодні російська армія "денацифікувала" в Харківській області одразу два єврейські об'єкти - російська ракета зруйнувала пам'ятник десяткам тисяч жертв Голокосту в Дробицькому Яру, а також уламки іншої російської ракети влучили в харківську синагогу!", - зазначив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Озброєні тероборонівці з єврейської громади співають пісню в київській синагозі. ВIДЕО

Війська РФ пошкодили Менору під Харковом. Чекаю, що Ізраїль засудить це варварство, - Кулеба 01
Війська РФ пошкодили Менору під Харковом. Чекаю, що Ізраїль засудить це варварство, - Кулеба 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
Да ******""вает он их - ******""вает .
Есть китайцы на дальнем востоке , но есть и на ближнем ( евреями себя называют - такие-же хитро сделанные ).
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27.03.2022 01:02
+7
Кулеба мені пох на твої менори, вбивають дітей і жінок!!! чим тобі так менора та важлива?
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27.03.2022 00:43
+6
Кулеба, тобі зайнятися нема чим ?
Нехай "боґоізбранниє" самі калякають заявочки.

Українцями переймайся.

От коли вони Голодомор визнають, тоді можна буде з =страждальцями світовими= балакати.
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27.03.2022 01:17
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Та може хоча б самі ізраїльтяни з цього Нафталі нафталін обтрусять.
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27.03.2022 00:43 Відповісти
Кулеба мені пох на твої менори, вбивають дітей і жінок!!! чим тобі так менора та важлива?
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27.03.2022 00:43 Відповісти
Дохрена у нас любителей "менор".
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27.03.2022 12:22 Відповісти
Израилю тоже фиолетово, у них бизнес
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28.03.2022 14:10 Відповісти
15 000 євреїв, убитих нацистами. … навіть не знаю якими нацистами
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27.03.2022 00:43 Відповісти
А я-то як вже чекаю, хто б знав. Я так останього трамваю 23-го маршруту не чекав
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27.03.2022 00:46 Відповісти
О, пан в темі - 23 трамвай 😂
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27.03.2022 08:16 Відповісти
Да ******""вает он их - ******""вает .
Есть китайцы на дальнем востоке , но есть и на ближнем ( евреями себя называют - такие-же хитро сделанные ).
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27.03.2022 01:02 Відповісти
Он бы ещё под@бнул тех, кто вместо Гособоронзаказа и Ракетной программы закон об антисемитизме принимал..
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27.03.2022 12:07 Відповісти
Щас російськомовні цадіки видадуть «там націсти в Маріупалє рядишкам, ета ані ва всьом вінавати» :-/
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27.03.2022 00:47 Відповісти
несколько дней назад в Беер Шеве араб убил ножом троих и задавил машиой еще одного человека.
Среди них была жена полицейского, приехавшего на этот теракт, учитель, секретарша моего друга хозяина Сузуки дилершипа, живущего в Израиле.
ЭТО беда.
Когда убивают людей только за то, что они евреи.
Или как сейчас вас- только за то, что вы- украинцы
Кто бы передал этому Кулебе, что он- идиот со своими потугами за разрушенный памятник.
Восстановят памятник.
Людей- не вернут
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27.03.2022 00:58 Відповісти
Справа ж не в пам'ятнику. Кулеба хоче достукатись нарешті до Ізраїлю, бо, вибачаюсь, Ізраїль хоче на двох стільцях всидіти.
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27.03.2022 08:18 Відповісти
Для цього потрiбно будо хоч ОДИН раз пiдтримати Iзраiль в ООН, коли його звинувачували у чому завгодно. ******.Нема вам вiри
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27.03.2022 15:46 Відповісти
Ізраїль виразить стурбованість, та й всьо.
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27.03.2022 01:02 Відповісти
Що може завдати Їзраїлю Мордор? Та нічого поганого враховуючи, що ви під цілковитим захистом США. Те, що Ізраїль продає озброєння Мордору, а нам відмовляється, бо не хоче псувати "партнерські стосунки" з русо-фашистами Мордору, ну то таке... це ж просто бізнес... Тим більше в Україні скрізь одні "нацики", а там суцільні "лапочки".
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27.03.2022 11:21 Відповісти
В цьому і вся різниця, у вас є союзник США, а у нас ситуативні партнери(
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27.03.2022 12:09 Відповісти
=Що може завдати Їзраїлю Мордор? Та нічого поганого враховуючи, що ви під цілковитим захистом США.=

Це звичайна необізнаність. Незважаючи на т.з "стратегічне партнерство", США дуже ******** час від часу звинувачувати нас в "надмірних заходах" (що це,хто б пояснив?) на захист свого суверенітету і перекриває доступ до запасних частин та озброєння. Все це робиться аби догодити "людям доброі волі", які висловлюють стурбованість тільки в випадках,коли Ізраїль усією міццю відповідає на агресію.

=Те, що Ізраїль продає озброєння Мордору, а нам відмовляється, бо не хоче псувати "партнерські стосунки" з русо-фашистами Мордору, ну то таке... це ж просто бізнес...=

Не продає. А от "Байрактар"...

В России обвинили Израиль в продаже Турции опасных беспилотников, щелкающих "Панцири"

14 ИЮНЯ 2020

11:15





Турция активно использует в Ливии ударные дроны серии Bayraktar TB, технология производства которых приобретена у Израиля. Об этом пишет российское информационное агентство "ФАН", отмечая, что Иерусалим пошел навстречу единственному ситуативному союзнику в регионе Турции, находясь в окружении недружественных арабских государств.

В статье утверждается, что беспилотники семейства Bayraktar очень напоминают машины, произведенные в Израиле. Речь идет как о внешнем виде, так и о компоновке, исполнении и технических решениях, используемых при создании израильских беспилотников IAI Heron и Aerostar.
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27.03.2022 13:31 Відповісти
Про дипломатичні "війни" Ізраїлю через "надмірні заходи" по захисту незалежності я звісно знаю , більше того абсолютно підтримую військові відповіді в сторону терористів. В Україні часто за приклад беруть Ізраїль як зразок для наслідування по захисту держави. І те що відомі міжнародні організації чмарять ваш уряд за те, що він відповідає на обстріли від "мирних сусідів" викликає у мене лють. Я підтримую і вдячний народу і уряду Ізраїля за підтримку, але нам потрібно ще більше. Той же Pegasus.

Ізраїль заборонив Україні купувати шпигунську програму Pegasus, яка спричинила скандали в ЄС

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/03/23/7136484/
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27.03.2022 13:51 Відповісти
Не потрібно чужі заслуги приписувати собі (( Яким боком Байрактар до ісрєлю ? Зовнішня схожість безпілотників ? (( Так невдовзі допишешся що ЗСУ палять танки кацапські дякуючи ісраєлю бо Джавелін схожий на якийсь ваший ПТРК , який правда твої "соплємєнники" відмовилися Україні за гроші продати , а не те що безкоштовно передати як США (( Із ваших "заслуг" - польовий госпіталь під Львовом (( , твою ж мать , ПІД ЛЬВОВОМ ПОЛЬОВИЙ ГОСПІТАЛЬ (( де безстрашні ваші ескулапи передову побачили (( ото і вся ваша допомога . Щоб вашій країні увесь світ допомагав завжди так , як ви нині нам допомагаєте , відмовляючися не тільки біженців приймати , а навіть своїх за походженням але з українським паспортом !
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27.03.2022 15:46 Відповісти
Премьер министр Израиля давно на подсосе у пуйла народ помогает
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27.03.2022 01:11 Відповісти
Кулеба, тобі зайнятися нема чим ?
Нехай "боґоізбранниє" самі калякають заявочки.

Українцями переймайся.

От коли вони Голодомор визнають, тоді можна буде з =страждальцями світовими= балакати.
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27.03.2022 01:17 Відповісти
Агонії. Щас..с.с вони розігналися
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27.03.2022 01:28 Відповісти
Останнє чим варто зараз перейматися то це "цілістність менор"...
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27.03.2022 01:40 Відповісти
Може хтось поясне мені. У росіянців є гасло " бєй жідов - спасай росію" . Вони ненавидять євреїв. А чому тоді євреї так ********** путліроаців?
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27.03.2022 02:59 Відповісти
Стокгольмський синдром?
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27.03.2022 04:41 Відповісти
Тільки ціна "любові" має значення, решта все байдуже включаючи репутацію.

Rolling Stone: Олігарх Фукс перед вторгненням Росії платив людям у Харкові, щоб ті малювали свастики на стінах

https://zn.ua/ukr/POLITICS/rolling-stone-oliharkh-fuks-pered-vtorhnennjam-rosiji-plativ-ljudjam-u-kharkovi-shchob-ti-maljuvali-svastiki-na-stinakh.html
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27.03.2022 11:27 Відповісти
Интересно у Филатова ещё висит флаг Израиля рядом с мэрией
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27.03.2022 07:57 Відповісти
Найбільше що буде, то глибока занепокоєність і ай-я-я росіюшці, бо російські гроші очі застять.
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27.03.2022 08:13 Відповісти
проблема в том, что Израилем правят жиды, а не евреи
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27.03.2022 09:59 Відповісти
Нет, не осудит (просто "не заметит"). Политика - это мерзкое и подлое занятие!
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27.03.2022 10:25 Відповісти
Читаю комменты и не понимаю: То ли ольгинские троли, то ли просто долбоебы.
Кулеба использует ЛЮБОЙ повод, для привлечения внимания мира к войне в Украине. Абсолютно правильно делает!
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27.03.2022 10:35 Відповісти
Це просто жалюгідні спроби і марні надії на те, що уряд Ізраїлю буде помагати Україні. МЗС має займатися більше перспективними напрямами, все просто.
Орки вдарили ракетами по Бабиному Ярі і що, як Ізраїль зреагував? Сильно "стурбувався".., отож.
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27.03.2022 11:34 Відповісти
Безусловно вам виднее, чем министру иностранных дел Украины. Залужному не хотите дать "экспертные" советы?
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27.03.2022 11:52 Відповісти
У вас дуже "вагомі" аргументи)
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27.03.2022 12:10 Відповісти
"Аргументы"?!
Я вам говорю, что 2х2=4, а вы говорите о каких-то "аргументах"?
"Кулеба использует ЛЮБОЙ повод, для привлечения внимания мира к войне в Украине"
С чем конкретно в этой моей фразе вы не согласны?
"Аргументировать" в этом моем утверждении я должен что именно?
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27.03.2022 12:27 Відповісти
Я викладаю своє бачення роботи МЗС в умовах війни і не вдаюсь в оцінку вашої компетентності. Мери міст мають достатньо повноважень, щоб на варварські руйнування звертати увагу і звертатися до міжнародної спільноти, як той же Кличко успішно робить.
А МЗС за краще приймало би участь в перемовинах з Мордором замість Арахамії і Ко, в усякому випадку МЗС кращі перемовники ніж партійні функціонери.
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27.03.2022 12:46 Відповісти
Вибачаюся що втручаюсь у діалог , але між повноваженнями і можливостями є велика різниця (( скільки іноземних посадовців дослухається до повідомлень мера любого міста , а скільки до таких самих повідомлень міністра закордонних справ держави ? Крім того недарма кажуть що вода камінь точить , потрібно щоб про це не тільки МЗС та мер казали , а і самий верховний на весь світ у завтрашньому виступі на церемонії Оскара сказав ! І при цьому наголосив що ісраєль мовчить ! А щодо перемовин - так їх поки що немає потреби нікому проводити , поки що це патякання ні про що (( яке нічого нам не дає , бо скажену собаку розмовами не вмовиш не кусатися , її потрібно ліквідувати ((
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27.03.2022 16:01 Відповісти
Між мери великих міст України і західних держав є певні комунікації, які дозволяють їм надавати таку інформацію швидко. Мери на заході в свою чергу можуть дозволити уже місцеву громадськість інформувати і ЗМІ.
Стосовно перемовин - це справді зараз імітація, але без них теж не можливо вести інформаційну війну для демонстрації мирних намірів України. Все одно рано чи пізно необхідно буде підписувати
двосторонні документи. Зараз участь партійників-слуг розцінюється як передвиборчий піар.
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27.03.2022 16:29 Відповісти
=Це просто жалюгідні спроби і марні надії на те, що уряд Ізраїлю буде помагати Україні=

Чому ти вважаєш,що уряд Ізраїлю має допомагати Україні ? При тому,що безумовно, симпатії більшості на боці України, але...
Вся держава Ізраїль накладається на Київську область і клаптик ще залишається. І що, уряд України коли-небудь допомагав підтримувати незалежність Ізраїлю проти 300 мільйонів мусульман навкруги ? Але на сьогодні Ізраїль є єдиною країною,що відкрила повністю облаштований госпіталь і надіслала лікарів . Ізраїльски вояки - волонтери із досвідом бойових дій воюють в ВСУ. Цивільні волонтери збирають і відправляють допомогу, вивозять людей з-під обстрілів. І, як виявляється,Ізраїль прийняв біженців більше,ніж Европа - в перерахунку на душу населення,звичайно.
І,нарешті,що ти знаєш про те,звідки надходить зброя,виготовлена за ізраільскою ліцензією ?

=...отож=.
Отож.
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27.03.2022 13:01 Відповісти
Україна тільки тепер здобуває свою незалежність і при чому це відбувається у війні з ядерною державою, а таких воєн не було з часів другої світової. А до цього ми були як придаток Мордору, який душив всіма способами спроби іти в цивілізований світ. Україні потрібна в першу чергу військова допомога, хоча заперечувати гуманітарну допомогу Їзраїлю не буду (військові медики, волонтери і реальні добровольці-військові), бо вона є (розбирати причину скасуваня безвізу не буду). Ізраїль має чудове озброєння для прикладу безпілотники чи ПЗ Пегас, але Україні не продає.
Стосовно біженців трошки картина інша:

В той же час, 13.03.2022 МВС Ізраїлю встановлені такі правила в'їзду для українців в Ізраїль.

1. Встановлено квоту для 5000 громадян України, які зможуть в'їхати в країну. Частину квоти Ізраїль вже прийняв та прийматиме надалі.

2. Прибуття до Ізраїлю та посадка на рейс(и) здійснюються за умови наявності попереднього дозволу МВС Ізраїлю.
https://israel.mfa.gov.ua/news/do-uvagi-gromadyan-********-yaki-planuyut-vyizd-v-izrayil-v-zvyazku-z-vijskovoyu-agresiyeyu-rf-v-********

Кожен уряд робить те, що він вважає за краще для власних громадян. І звичайно мені хочеться, щоб уряди всіх держав надавали максимальну допомогу Україні для перемоги над Мордором, бо це природне бажання людини в країні якої іде дика війна проти її громадян і всього решти.
В решті я не представляю всю Україну, як іти весь Їзраїль) Я висловлюю свої думки і не більше того.
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27.03.2022 13:38 Відповісти
Так,безвізу немає,бо безвіз - то для туристів, яких зараз теж немає.

Так,потрібен дозвіл - бо нам просто нема де діти людей! МВС перевіряє,чи насправді хтось може надати притулок тим,хто прибуває !
При тому,що понад 20 000 нелегалів з Украіни в нас вже перебувають з мирних часів !
І стільки ж з Грузії !
І близько 50 000 з Африки !
Але уряд просто закриває на це очі,бо не хоче сваритися з всілякими захисниками прав людини, що не дозволяють їх депортувати.
Україна,звичайно, в цьому не винна, але ж ми також не підскочимо вище голови.
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27.03.2022 13:54 Відповісти
Так,Пегасус.
Компанія,що створила Пегасус, наразі перебуває під американськими санкціями.

За що ? За те,що саудівський уряд використав її для вбивства т.з. "журналіста", а насправді ісламського проповідника-фундаменталіста Хашоджі, якому надали притулок в США !!!! І шпальта найдемократичнішої газети світу NYT !
Отака ху*ня,малята.
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27.03.2022 14:03 Відповісти
Кацапи здохніть
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28.03.2022 10:26 Відповісти
Кацапи здохніть
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28.03.2022 10:26 Відповісти
Кацапи здохніть
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28.03.2022 10:26 Відповісти
 
 