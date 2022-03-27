Війська РФ пошкодили Менору під Харковом. Чекаю, що Ізраїль засудить це варварство, - Кулеба. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти пошкодили Менору в Дробицькому Яру під Харковом, яка увічнює пам'ять понад 15 тис. євреїв, убитих нацистами.
Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Ця Менора в Дробицькому Яру під Харковом ніколи нікому не загрожувала. Вона увічнює пам'ять понад 15 000 євреїв, убитих нацистами. Пошкоджена сьогодні внаслідок російського обстрілу. Чому Росія продовжує атакувати меморіали Голокосту в Україні? Я чекаю, що Ізраїль рішуче засудить це варварство", - йдеться в повідомленні.
Водночас головний рабин України Моше Реувен Асман повідомив, що також уламки російської ракети влучили в харківську синагогу.
"Жах! Це має знати весь світ! Сьогодні російська армія "денацифікувала" в Харківській області одразу два єврейські об'єкти - російська ракета зруйнувала пам'ятник десяткам тисяч жертв Голокосту в Дробицькому Яру, а також уламки іншої російської ракети влучили в харківську синагогу!", - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
Есть китайцы на дальнем востоке , но есть и на ближнем ( евреями себя называют - такие-же хитро сделанные ).
Среди них была жена полицейского, приехавшего на этот теракт, учитель, секретарша моего друга хозяина Сузуки дилершипа, живущего в Израиле.
ЭТО беда.
Когда убивают людей только за то, что они евреи.
Или как сейчас вас- только за то, что вы- украинцы
Кто бы передал этому Кулебе, что он- идиот со своими потугами за разрушенный памятник.
Восстановят памятник.
Людей- не вернут
Це звичайна необізнаність. Незважаючи на т.з "стратегічне партнерство", США дуже ******** час від часу звинувачувати нас в "надмірних заходах" (що це,хто б пояснив?) на захист свого суверенітету і перекриває доступ до запасних частин та озброєння. Все це робиться аби догодити "людям доброі волі", які висловлюють стурбованість тільки в випадках,коли Ізраїль усією міццю відповідає на агресію.
=Те, що Ізраїль продає озброєння Мордору, а нам відмовляється, бо не хоче псувати "партнерські стосунки" з русо-фашистами Мордору, ну то таке... це ж просто бізнес...=
Не продає. А от "Байрактар"...
В России обвинили Израиль в продаже Турции опасных беспилотников, щелкающих "Панцири"
14 ИЮНЯ 2020
11:15
Турция активно использует в Ливии ударные дроны серии Bayraktar TB, технология производства которых приобретена у Израиля. Об этом пишет российское информационное агентство "ФАН", отмечая, что Иерусалим пошел навстречу единственному ситуативному союзнику в регионе Турции, находясь в окружении недружественных арабских государств.
В статье утверждается, что беспилотники семейства Bayraktar очень напоминают машины, произведенные в Израиле. Речь идет как о внешнем виде, так и о компоновке, исполнении и технических решениях, используемых при создании израильских беспилотников IAI Heron и Aerostar.
Ізраїль заборонив Україні купувати шпигунську програму Pegasus, яка спричинила скандали в ЄС
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/03/23/7136484/
Нехай "боґоізбранниє" самі калякають заявочки.
Українцями переймайся.
От коли вони Голодомор визнають, тоді можна буде з =страждальцями світовими= балакати.
Rolling Stone: Олігарх Фукс перед вторгненням Росії платив людям у Харкові, щоб ті малювали свастики на стінах
https://zn.ua/ukr/POLITICS/rolling-stone-oliharkh-fuks-pered-vtorhnennjam-rosiji-plativ-ljudjam-u-kharkovi-shchob-ti-maljuvali-svastiki-na-stinakh.html
Кулеба использует ЛЮБОЙ повод, для привлечения внимания мира к войне в Украине. Абсолютно правильно делает!
Орки вдарили ракетами по Бабиному Ярі і що, як Ізраїль зреагував? Сильно "стурбувався".., отож.
Я вам говорю, что 2х2=4, а вы говорите о каких-то "аргументах"?
"Кулеба использует ЛЮБОЙ повод, для привлечения внимания мира к войне в Украине"
С чем конкретно в этой моей фразе вы не согласны?
"Аргументировать" в этом моем утверждении я должен что именно?
А МЗС за краще приймало би участь в перемовинах з Мордором замість Арахамії і Ко, в усякому випадку МЗС кращі перемовники ніж партійні функціонери.
Стосовно перемовин - це справді зараз імітація, але без них теж не можливо вести інформаційну війну для демонстрації мирних намірів України. Все одно рано чи пізно необхідно буде підписувати
двосторонні документи. Зараз участь партійників-слуг розцінюється як передвиборчий піар.
Чому ти вважаєш,що уряд Ізраїлю має допомагати Україні ? При тому,що безумовно, симпатії більшості на боці України, але...
Вся держава Ізраїль накладається на Київську область і клаптик ще залишається. І що, уряд України коли-небудь допомагав підтримувати незалежність Ізраїлю проти 300 мільйонів мусульман навкруги ? Але на сьогодні Ізраїль є єдиною країною,що відкрила повністю облаштований госпіталь і надіслала лікарів . Ізраїльски вояки - волонтери із досвідом бойових дій воюють в ВСУ. Цивільні волонтери збирають і відправляють допомогу, вивозять людей з-під обстрілів. І, як виявляється,Ізраїль прийняв біженців більше,ніж Европа - в перерахунку на душу населення,звичайно.
І,нарешті,що ти знаєш про те,звідки надходить зброя,виготовлена за ізраільскою ліцензією ?
=...отож=.
Отож.
Стосовно біженців трошки картина інша:
В той же час, 13.03.2022 МВС Ізраїлю встановлені такі правила в'їзду для українців в Ізраїль.
1. Встановлено квоту для 5000 громадян України, які зможуть в'їхати в країну. Частину квоти Ізраїль вже прийняв та прийматиме надалі.
2. Прибуття до Ізраїлю та посадка на рейс(и) здійснюються за умови наявності попереднього дозволу МВС Ізраїлю.
https://israel.mfa.gov.ua/news/do-uvagi-gromadyan-********-yaki-planuyut-vyizd-v-izrayil-v-zvyazku-z-vijskovoyu-agresiyeyu-rf-v-********
Кожен уряд робить те, що він вважає за краще для власних громадян. І звичайно мені хочеться, щоб уряди всіх держав надавали максимальну допомогу Україні для перемоги над Мордором, бо це природне бажання людини в країні якої іде дика війна проти її громадян і всього решти.
В решті я не представляю всю Україну, як іти весь Їзраїль) Я висловлюю свої думки і не більше того.
Так,потрібен дозвіл - бо нам просто нема де діти людей! МВС перевіряє,чи насправді хтось може надати притулок тим,хто прибуває !
При тому,що понад 20 000 нелегалів з Украіни в нас вже перебувають з мирних часів !
І стільки ж з Грузії !
І близько 50 000 з Африки !
Але уряд просто закриває на це очі,бо не хоче сваритися з всілякими захисниками прав людини, що не дозволяють їх депортувати.
Україна,звичайно, в цьому не винна, але ж ми також не підскочимо вище голови.
Компанія,що створила Пегасус, наразі перебуває під американськими санкціями.
За що ? За те,що саудівський уряд використав її для вбивства т.з. "журналіста", а насправді ісламського проповідника-фундаменталіста Хашоджі, якому надали притулок в США !!!! І шпальта найдемократичнішої газети світу NYT !
Отака ху*ня,малята.