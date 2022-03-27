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По Красногорівці на Донеччині ворог вдарив забороненими касетними бомбами. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ворог здійснив удар з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С" по житловому сектору міста Красногорівка. Російські війська застосували заборонені касетні боєприпаси.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ, інформує Цензор.НЕТ.

Боєприпаси впали посеред вулиць приватного сектору. Зараз поліція оточила небезпечний район. Вибухотехніки знешкоджують бойові елементи.

"Час самоліквідації елементів може становити до 40 годин, тобто перебувати поруч з ними - смертельно небезпечно. Закликаємо мешканців міста бути максимально обережними та не наближатися до боєприпасів", - наголосили в поліції.

Там також нагадали, що на Донеччині вже зафіксовано випадки травмування людей внаслідок поводження з касетними боєприпасами.

Також читайте: Від початку збройної агресії РФ в Україні загинуло 139 дітей, поранено понад 200, - Офіс Генпрокурора

По Красногорівці на Донеччині ворог вдарив забороненими касетними бомбами 01
По Красногорівці на Донеччині ворог вдарив забороненими касетними бомбами 02

Автор: Ольга Лузан
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27.03.2022 09:15 Відповісти
ЄвроМайдан
@EuroMaydan
·
8 год
Звільнення села в Сумській області з упаковкою рашистів
https://twitter.com/EuroMaydan/status/1507839163583848455
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27.03.2022 09:18 Відповісти
Путинская философия проста: Русские - высшая раса. Все, кто этого не признает - нацисты.
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27.03.2022 09:35 Відповісти
Помилка. Філософія інша. Вони сприймають (і пропаганда на тв вбиває в голови) колишні території СССР (як мінімум, а як максимум території російської імперії) як території які збунтувалися і які треба військовою силою покорити і включити в склад РФ. Звідси і термін націоналісти, 'націкі', тобто люди які сповідують незалежність. Звідси і критика Лєніна, який змінив територіальний устрій імперії і створив республіки та ще і з правом виходу. Звісно це робилося як імітація, ніхто не сприймав це серйозно, але це сталося і розпад СРСР мав юридичні основи. Тому комуністів критикують і в новій імперії такого права не повинно бути.
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27.03.2022 09:53 Відповісти
В сердце русского народа кипит сильная, необузданная страсть к завоеваниям - одна из тех страстей, что вырастают лишь в душе угнетенных и питаются лишь всенародною бедой. Нация эта, захватническая от природы, алчная от перенесенных лишений, унизительным покорством у себя дома заранее искупает свою мечту о тиранической власти над другими народами; ожидание славы и богатств отвлекает ее от переживаемого ею бесчестья; коленопреклоненный раб грезит о мировом господстве, надеясь смыть с себя позорное клеймо отказа от всякой общественной и личной вольности.» (маркиз Астольф де Кюстен из книги «Россия в 1839 году»).
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27.03.2022 11:26 Відповісти
Що кипить в душі народу не так важливо. Важливо що кипить в душі керівництва. Воно замовляє музику пропагандистам, науковцям, промисловості. Воно віддає накази. Про німецький народ такого не писали, що не завадило йому за 12 років натворити такого, чого світ не забуде декілька тисячоліть. А чим же відрізнявся той народ? А якраз керівництвом, невеликою купкою людей у владі
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27.03.2022 13:16 Відповісти
 
 