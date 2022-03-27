Ліквідовано пожежу на промисловому об'єкті зі зберігання пального у Львові, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Львові ліквідовано пожежу на території одного з промислових підприємств зі зберігання пального.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, 26 березня близько 16:30 у м. Львів внаслідок обстрілу на території одного з промислових підприємств для зберігання пального виникла пожежа.

"27 березня о 05:02 пожежу локалізовано. О 06:49 - ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

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