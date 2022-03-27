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Ліквідовано пожежу на промисловому об'єкті зі зберігання пального у Львові, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Львові ліквідовано пожежу на території одного з промислових підприємств зі зберігання пального.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, 26 березня близько 16:30 у м. Львів внаслідок обстрілу на території одного з промислових підприємств для зберігання пального виникла пожежа.

"27 березня о 05:02 пожежу локалізовано. О 06:49 - ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

Ліквідовано пожежу на промисловому обєкті зі зберігання пального у Львові, - ДСНС 01
Ліквідовано пожежу на промисловому обєкті зі зберігання пального у Львові, - ДСНС 02
Ліквідовано пожежу на промисловому обєкті зі зберігання пального у Львові, - ДСНС 03
Ліквідовано пожежу на промисловому обєкті зі зберігання пального у Львові, - ДСНС 04
Ліквідовано пожежу на промисловому обєкті зі зберігання пального у Львові, - ДСНС 05
Ліквідовано пожежу на промисловому обєкті зі зберігання пального у Львові, - ДСНС 06
Ліквідовано пожежу на промисловому обєкті зі зберігання пального у Львові, - ДСНС 07
Ліквідовано пожежу на промисловому обєкті зі зберігання пального у Львові, - ДСНС 08
Ліквідовано пожежу на промисловому обєкті зі зберігання пального у Львові, - ДСНС 09
Ліквідовано пожежу на промисловому обєкті зі зберігання пального у Львові, - ДСНС 10

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Львові горить промисловий об'єкт, на якому зберігається паливо, - Садовий

Автор: Ірина Дашківська
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На Волині вчора збили три цілі, які йшли з "братньої" Білорусі.
За попередніми даними- ракети.
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27.03.2022 09:56 Відповісти
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27.03.2022 10:10 Відповісти
Вогнеборці - герої, як і воїни ЗСУ.
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27.03.2022 10:15 Відповісти
Залишилось ліквідувати причину - ******** московську церкву , збіговисько терористів і диверсантів . Надіюсь відповідний закон буде нарешті прийнято .
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27.03.2022 10:28 Відповісти
 
 