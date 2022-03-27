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"Слідство.Інфо" ідентифікувало артилеристів окупаційних військ із Брянська, які обстрілюють українські міста. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Журналісти "Слідства.Інфо" знайшли та ідентифікували артилеристів з Брянського 856-го артилерійського полку, які зараз воюють на території України та обстрілюють наші міста. Деякі родичі окупантів вже шукають своїх зниклих дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому розслідуванні "Слідства.Інфо".

Брянський 856-й самохідний артилерійський полк розташований усього в сотні кілометрів від Чернігівської області. На озброєнні там стоять самохідні гаубиці, зокрема, сучасні установки "Мста-С".

Слідство.Інфо ідентифікувало артилеристів окупаційних військ із Брянська, які обстрілюють українські міста 01

Більшість офіцерів полку вимкнули свої телефони за кілька днів до російського вторгнення. Зокрема, це зробив 24-річний лейтенант Богдан Мещеряков. Він народився в Самарі, на своїй сторінці у "Вконтактє" вказує своєю головною метою у житті "вдосконалення світу".

Слідство.Інфо ідентифікувало артилеристів окупаційних військ із Брянська, які обстрілюють українські міста 02

Водночас, батько артилериста підтримує російських найманців самоназваної "ДНР", а також репостить пропагандистські відео, де російські окупанти шукають знаки "Азова" в полонених українських військових.

Деякі родичі артилеристів вже намагаються знайти зниклих дітей. Наприклад, мати 19-річного рядового Павла Бортнікова з 1-го березня шукає свого сина. Вона написала у групу військової частини у соцмережі "Вконтактє", з проханням допомогти знайти солдата.

Слідство.Інфо ідентифікувало артилеристів окупаційних військ із Брянська, які обстрілюють українські міста 03

Попри це, жінка продовжує підтримувати російську окупаційну армію, публікуючи пропагандистські картинки з російськими солдатами і підписом "Сыночки, с вами вся Россия, спаси и сохрани".

Слідство.Інфо ідентифікувало артилеристів окупаційних військ із Брянська, які обстрілюють українські міста 04

46-річний старший прапорщик Роман Казаков, служить у російській армії вже більше ніж 20 років. Публікує фотографії з алькогольних застіль, з військової частини. Також на його сторінках ми знайшли світлини тієї самої гаубиці, з якої зараз, імовірно, обстрілюють українські міста.

Слідство.Інфо ідентифікувало артилеристів окупаційних військ із Брянська, які обстрілюють українські міста 05
Слідство.Інфо ідентифікувало артилеристів окупаційних військ із Брянська, які обстрілюють українські міста 06

Своїм життєвим кредом старший прапорщик Казаков вказав "Живой — пока не сдох". До речі, він чи не єдиний, хто в ці дні був онлайн. Тут може бути два варіанти: або він якимось чином повернувся в Росію, або забрав у когось з українців мобільний телефон із доступом до інтернету.

Слідство.Інфо ідентифікувало артилеристів окупаційних військ із Брянська, які обстрілюють українські міста 07

Раніше "Слідство.Інфо" ідентифікувало російських пілотів-бомбардувальників з ростовського авіаполку. За даними української розвідки, ці пілоти безпосередньо скидають бомби на мирні українські міста. Також ми знайшли, що у декого з пілотів є родичі в Україні.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+28
Всі смердючі кацапські свині-вбивці які прийшли та ще прийдуть на українську землю повинні подохнути...
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27.03.2022 10:50
+21
слава Богу 16600 свинорылокозломордых мудаков больше никогда не породят подобных себе угрёбков...а еще не породят те, кто размазан по стенам башен и корпусов... если из 3 кацапских свинорылов после попадания в башню даже поллитровая баночка их дерьма не собирается, то это очень хорошо... а эти с брянска тоже будут гореть в аду...
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27.03.2022 10:50
+15
Де телефони ******* в студію
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27.03.2022 10:50
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Де телефони ******* в студію
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27.03.2022 10:50 Відповісти
Всі смердючі кацапські свині-вбивці які прийшли та ще прийдуть на українську землю повинні подохнути...
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27.03.2022 10:50 Відповісти
Дякуємо старшому прапорщику Казакову за його багаторічну сумлінну працю по зміцненню свого тухєса та зменшенню боєздатності російського війська)
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27.03.2022 10:50 Відповісти
З прапорщика Казакова жирні добрива будуть..."Пока нє сдох",це поки в Україну не заїхав,свиня вгодована...
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27.03.2022 12:47 Відповісти
Чего то фото не на фоне самарских двухэтажных бараков деревяшек, а на фоне творений западных архитекторов украсивших унылую расею. И не блюет ведь от гейропы.
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27.03.2022 10:50 Відповісти
слава Богу 16600 свинорылокозломордых мудаков больше никогда не породят подобных себе угрёбков...а еще не породят те, кто размазан по стенам башен и корпусов... если из 3 кацапских свинорылов после попадания в башню даже поллитровая баночка их дерьма не собирается, то это очень хорошо... а эти с брянска тоже будут гореть в аду...
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27.03.2022 10:50 Відповісти
Свиноматкі на рабсєє так само хворі на голову, як і їх випєрдиши.
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27.03.2022 10:53 Відповісти
А хіба хворе може виплюнути із себе здорове? Від осини, як відомо, не народяться апельсини
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27.03.2022 10:57 Відповісти
и вообще надо свинорылокозломордым надо объявить - мы всех их идентифицируем до единого, их родителей, их жен, детей... все и каждый из них будет уничтожен где бы они ни были... каждый, кто породил, каждая свиноматка, выродившая угрёбков, каждый свинорыл, сотворенный в пьяном угаре кацапом, воевавшим против Украины... пусть живут в аду... пусть боятся...
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27.03.2022 10:54 Відповісти
Не волнуйся боров полосатый, это только пока.
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27.03.2022 10:59 Відповісти
Місто ******* і *******і артилеристи.
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27.03.2022 11:02 Відповісти
они должны быть интересны только в виде дохлятины - картинка из инета и рядом - хороший дохлый кацап и все, остальное лирика..., они сами это поддерживали и поддерживают, значит и трупом будут дальше гордится и своим фюрером также, который им это устроил, это особая порода человекоподобных...
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27.03.2022 11:18 Відповісти
Треба більший таких обзорів.
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27.03.2022 11:32 Відповісти
У в а г а! Загроза депортації!

У Славутичі, в якому перебувають російські окупанти, оголосили про проведення гуманітарних коридорів для місцевих мешканців.
Ця інформація не є офіційною - 27 березня у Київській області не заплановано жодного "зеленого коридору".

Кулеба попросив усіх мешканців Київщини і зокрема Славутича поставитися до цього відповідально та не долучатися до сумнівних евакуаційних рейсів.

Також, на цій сторінці Славутицької міської ради збирають кошти.🧐
https://t.me/operativnoZSU/15881
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27.03.2022 11:35 Відповісти
Всіх тварюк найти і знищимти фізично.Їх родичів в міждународний розшук як посібників террористів
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27.03.2022 13:14 Відповісти
Що це за мати така якогось 19-ти річного ублюдка Бортнікова? Вона шукає свого синочка. Ти зуміла його навчити вбивати, грабувати жінок і дітей. Більше тями немає вивчити на щось пристойне для чоловіків? Ну і отримаєшь його дохлого з відрізаними яйцями. Хіба це жінка - синочки вся росия с вами. Здохніть усі , бесплодие на вас. Щоб більше таких уродів не народжувалося на планеті Земля. Будьте прокляті всі: і мертві, і живі, і ненароджені.
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27.03.2022 13:16 Відповісти
 
 