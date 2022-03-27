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ЗСУ звільнили від окупантів село Гусарівка на Харківщині. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У неділю, 27 березня, Збройні Сили України звільнили ще один населений пункт у Харківській області від окупації. Українські військові вибили з села Гусарівка російських військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Збройних сил України у Facebook.

"Гусарівка. Була окупована силами 2 БТГрів російських окупантів за підтримки підрозділів російського спецназу. Окупанти вибиті. Близько 60 одиниці техніки знищено. Втрати особового складу уточнюються, але рахунок за сотню, - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок обстрілу села на Миколаївщині загинули 3 осіб, 13 зазнали поранень

ЗСУ звільнили від окупантів село Гусарівка на Харківщині 01
ЗСУ звільнили від окупантів село Гусарівка на Харківщині 02
ЗСУ звільнили від окупантів село Гусарівка на Харківщині 03

Дивіться також: Російських окупантів вибили із села Мала Рогань під Харковом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж


ЗСУ звільнили від окупантів село Гусарівка на Харківщині 04
ЗСУ звільнили від окупантів село Гусарівка на Харківщині 05

Дивіться: Українські воїни взяли в полон групу окупантів під час звільнення Вільхівки на Харківщині. ВIДЕО


ЗСУ звільнили від окупантів село Гусарівка на Харківщині 06
ЗСУ звільнили від окупантів село Гусарівка на Харківщині 07
ЗСУ звільнили від окупантів село Гусарівка на Харківщині 08
ЗСУ звільнили від окупантів село Гусарівка на Харківщині 09

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+32
Украинские военные в боях за Мариуполь ликвидировали российского командира десантно-штурмового отделения Владимира Криволапова. Он был в одной группе в месте с ликвидированным заместителем командующего Черноморским флотом России Андреем Палием.
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27.03.2022 11:42
+21
Свято триває...
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27.03.2022 11:42
+20
Кріволапов, Косоротов, Жопоруков тощо. Кацапи, сер
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27.03.2022 11:51
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Свято триває...
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27.03.2022 11:42 Відповісти
Украинские военные в боях за Мариуполь ликвидировали российского командира десантно-штурмового отделения Владимира Криволапова. Он был в одной группе в месте с ликвидированным заместителем командующего Черноморским флотом России Андреем Палием.
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27.03.2022 11:42 Відповісти
Это какой-то ефер, не обращайте внимания.
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27.03.2022 11:46 Відповісти
Кріволапов, Косоротов, Жопоруков тощо. Кацапи, сер
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27.03.2022 11:51 Відповісти
Коровы на фото - это жесть!
Орков как "корова языком слизала"
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27.03.2022 11:44 Відповісти
Слава Б-гу, коровы целы. Хоть молоко будет, если сено не попалили мокшанские людоеды.
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27.03.2022 11:45 Відповісти
просьба не писать "расийские военные"... они не достойны называться военными... надо писать "свинорылокозломордые мрази, оккупанты и убийцы без чести и совести"...
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27.03.2022 11:46 Відповісти
Треба ще когось, щоб тих корів подоїв. Бо можуть померти (орки дохнуть, а корови помирають).
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27.03.2022 12:14 Відповісти
Перепрошую, цензор глючить. Не туди потрапив мій комент.
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27.03.2022 12:15 Відповісти
Можно просто - фашисты
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27.03.2022 12:16 Відповісти
Молодці ! Слава нашим захисникам ! смерть рашиським окупантам.
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27.03.2022 11:47 Відповісти
На карті показали би... Як там з ізюмським виступом?
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27.03.2022 11:47 Відповісти
то вже близько до Ізюму
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27.03.2022 11:58 Відповісти
Ізюмський шлях...
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27.03.2022 12:26 Відповісти
https://liveuamap.com
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27.03.2022 12:19 Відповісти
Була ще краща карта, де звільнені території синім коліром позначували, але її чомусь гугл ліквідував. https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ROxxPyw0nPAa5HDAABCBU-IDECabGw3-&ll=46.76972324558019%2C35.28327550530106&z=7
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27.03.2022 15:08 Відповісти
в принципі, й тієї достатньо, щоб самому оцінювати відносний перебіг ситуації, не залежачи від "інтернет икспердів" любого рангу з усих сторін ))
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27.03.2022 15:24 Відповісти
Добра новина ! Слава ЗСУ!!!
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27.03.2022 11:48 Відповісти
руський спецназ за коровами думав сховатися ? не тут то було
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27.03.2022 11:51 Відповісти
Наш ДОЛГ ,убить ВСЕХ оккупантов ,ВСЕХ мразей ватных до единого .
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27.03.2022 11:52 Відповісти
Учитывая количество уничтоженной техники и ваты именно во время нашего наступления а не обороны, я думаю Украине союзники уже передали много такого оружия про которое не сообщают
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27.03.2022 11:54 Відповісти
Це добре, що не повідомляють. Нарешті начились не триндіть, та й москалі сюрпризи отримують. Наші захисники- Герої!
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27.03.2022 12:36 Відповісти
Коровы танков не боятся.
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27.03.2022 12:03 Відповісти
На самому верхньому фото зображена заряжаюча машина до ТОР Солнцепек. Всіх хто воює проти українців на вогнеметах мають бути знищені і живими в полон не братися...
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27.03.2022 12:55 Відповісти
По фото у них там опорний пункт був.Гади окопались .Нычого тепер точно вкопались на 2 метра.
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27.03.2022 13:09 Відповісти
В чем сложность добавлять ссылку на гуглмап? Вот в харьковской обл, как минимум 2 гусаровки. Причем вторая, про которую это статья - по названию не таргетиться.

https://www.google.com/maps/@49.3493656,36.9091186,12.5z
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28.03.2022 02:37 Відповісти
В чем сложность добавлять ссылку на гуглмап? Вот в харьковской обл, как минимум 2 гусаровки. Причем вторая, про которую это статья - по названию не таргетиться.

https://www.google.com/maps/@49.3493656,36.9091186,12.5z
показати весь коментар
28.03.2022 02:37 Відповісти
В чем сложность добавлять ссылку на гуглмап? Вот в харьковской обл, как минимум 2 гусаровки. Причем вторая, про которую это статья - по названию не таргетиться.

https://www.google.com/maps/@49.3493656,36.9091186,12.5z
показати весь коментар
28.03.2022 02:37 Відповісти
В чем сложность добавлять ссылку на гуглмап? Вот в харьковской обл, как минимум 2 гусаровки. Причем вторая, про которую это статья - по названию не таргетиться.

https://www.google.com/maps/@49.3493656,36.9091186,12.5z
показати весь коментар
28.03.2022 02:38 Відповісти
В чем сложность добавлять ссылку на гуглмап? Вот в харьковской обл, как минимум 2 гусаровки. Причем вторая, про которую это статья - по названию не таргетиться.

https://www.google.com/maps/@49.3493656,36.9091186,12.5z
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28.03.2022 02:38 Відповісти
В чем сложность добавлять ссылку на гуглмап? Вот в харьковской обл, как минимум 2 гусаровки. Причем вторая, про которую это статья - по названию не таргетиться.

https://www.google.com/maps/@49.3493656,36.9091186,12.5z
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28.03.2022 02:38 Відповісти
В чем сложность добавлять ссылку на гуглмап? Вот в харьковской обл, как минимум 2 гусаровки. Причем вторая, про которую это статья - по названию не таргетиться.

https://www.google.com/maps/@49.3493656,36.9091186,12.5z
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28.03.2022 02:38 Відповісти
В чем сложность добавлять ссылку на гуглмап? Вот в харьковской обл, как минимум 2 гусаровки. Причем вторая, про которую это статья - по названию не таргетиться.

https://www.google.com/maps/@49.3493656,36.9091186,12.5z
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28.03.2022 02:38 Відповісти
В чем сложность добавлять ссылку на гуглмап? Вот в харьковской обл, как минимум 2 гусаровки. Причем вторая, про которую это статья - по названию не таргетиться.
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28.03.2022 02:38 Відповісти
Одни и те же фото в разных статьях. В одной- освободили Гусаровку (что очень хорошо), в другой- разбили колонну. Если эти победы взаимосвязаны, то зачем подавать эту новость кусками. Хотя, судя по фото, разбили не колонну, а уничтожили технику фашистов в бою во время освобождения Гусаровки.
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28.03.2022 12:24 Відповісти
 
 