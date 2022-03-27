У метро Києва затримали чоловіка з боєприпасами. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні
Чоловік намагався пронести до станції метро гранату й набої. Тепер він може сісти на 7 років.
Про це повідомляє поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.
"При перевірці документів та особистих речей на вході до однієї зі станцій метрополітену, правоохоронці виявили чоловіка, котрий намагався пронести на територію станції боєприпаси та набої. У спортивній сумці зловмисника виявили гранату Ф1, запал до неї та 76 набоїв до автомату", - йдеться у повідомленні.
Чоловік - 25-річний уродженець Житомирщини.
Йому повідомили про підозру у незаконному зберіганні зброї та боєприпасів. Тепер чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі.
Топ коментарі
+17 Назар Курта ee81fae2
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+13 Петро Удеч
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+9 Саша Пончик
показати весь коментар27.03.2022 11:50
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Там почти у каждого дома АКМ.
Как свадьба или день рождения и начинают вечером в воздух салютовать.
Товарищь ходил к абхазу знакомому пострелять з РПК в море.
Ну а так все тихо.