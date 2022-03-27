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боєприпаси (1707) граната (741) Київ (13851) Метрополітен (759) Нацполіція (13941)

У метро Києва затримали чоловіка з боєприпасами. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

Чоловік намагався пронести до станції метро гранату й набої. Тепер він може сісти на 7 років.

Про це повідомляє поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"При перевірці документів та особистих речей на вході до однієї зі станцій метрополітену, правоохоронці виявили чоловіка, котрий намагався пронести на територію станції боєприпаси та набої. У спортивній сумці зловмисника виявили гранату Ф1, запал до неї та 76 набоїв до автомату", - йдеться у повідомленні.

Чоловік - 25-річний уродженець Житомирщини.

Йому повідомили про підозру у незаконному зберіганні зброї та боєприпасів. Тепер чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі.

У метро Києва затримали чоловіка з боєприпасами 01
У метро Києва затримали чоловіка з боєприпасами 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+17
Подивіться на запал гранати, він вкручений при тому що граната в сумці, так носять гранати лише ідіоти.
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27.03.2022 11:47
+13
Якщо не терорист, то останній дурень...
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27.03.2022 11:49
+9
Видок у типа туповатый. Наверное таким и является ещё и срок получит.
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27.03.2022 11:50
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На мило пустить
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27.03.2022 11:43 Відповісти
Чому на мило? Може просто не дуже розумний чувак, який найшов трохи патронів і гранату і вирішив залашити собі, нас після війни такі випадки роками будуть переслідувати.
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27.03.2022 11:46 Відповісти
Подивіться на запал гранати, він вкручений при тому що граната в сумці, так носять гранати лише ідіоти.
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27.03.2022 11:47 Відповісти
якраз запал і прикручений
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27.03.2022 12:32 Відповісти
А я що написав?
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27.03.2022 12:39 Відповісти
Вибачають ,зір підводить.
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27.03.2022 19:33 Відповісти
идиоты как раз носят запал и гранату раздельно, у запала лёгкое нажатие превращается в минус кисть руки...
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27.03.2022 12:38 Відповісти
Идиоты как раз не знают что гранаты в сумке без запалов носится должны.
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27.03.2022 12:40 Відповісти
В метро люди живут, в том числе дети и женщины, и даже если он ничего не замыслил плохого, то нужна проверка , которая в любом случае неотменит того что он *******.
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27.03.2022 11:58 Відповісти
і навіщо йому в метро патрони і гранати? хоче десь постріляти повзривати, най ....є на фронт. в
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27.03.2022 12:06 Відповісти
Ви вчора народилися? Думаєте ідіотів на світі мало?
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27.03.2022 12:10 Відповісти
і що, нам тепер через ідіотів кров"ю вічно умиватися?
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27.03.2022 12:44 Відповісти
Не знаю, я ж не оправдую його, просто кажу ще це звичайний ідіот а не "диверсант", зателефонуйте у поліцію Києва і уточніть що з ним будуть робити.
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27.03.2022 12:51 Відповісти
а если тревога-на улице сумку оставить?
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27.03.2022 12:20 Відповісти
от його затримали і зараз все з"ясують.
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27.03.2022 12:47 Відповісти
его уже ботоксом накачали, щеки как у ху*ла
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27.03.2022 12:26 Відповісти
Якщо слухати мера Славутича, що поліція вирішила здатись,то все від поліції не сприймається як факти. Це справа СБУ ,багато відео, як сама поліція зводить старі рахунки ,прикриваючись війною.
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27.03.2022 11:48 Відповісти
А де тут про Славутич?
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27.03.2022 11:56 Відповісти
Якщо не терорист, то останній дурень...
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27.03.2022 11:49 Відповісти
Більш за все, дурень!
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27.03.2022 11:50 Відповісти
Набор в сумке не для теракта.Может человек делал запас с добрых намерений,для этого есть органы,пусть разбираются.
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27.03.2022 12:18 Відповісти
Видок у типа туповатый. Наверное таким и является ещё и срок получит.
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27.03.2022 11:50 Відповісти
Отрубить голову .
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27.03.2022 11:50 Відповісти
Що за мудак?
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27.03.2022 11:52 Відповісти
Странно это выглядит, несколько недель назад автоматы и патроны в Киева с грузовиков всем раздавили, а поймали парня с житомирщины грозят сем лет дать, за что? он диверсант, террорист хотел может кого убить?
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27.03.2022 11:53 Відповісти
просто тупой. оставь дома придет время пригодится.
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27.03.2022 11:57 Відповісти
патаму шо в белом пальто посреди войны
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27.03.2022 11:59 Відповісти
Был в Абхазии на работе 2013г.
Там почти у каждого дома АКМ.
Как свадьба или день рождения и начинают вечером в воздух салютовать.
Товарищь ходил к абхазу знакомому пострелять з РПК в море.
Ну а так все тихо.
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27.03.2022 12:01 Відповісти
в метро люди ховються від бомб, навіщо йому в метро патони і граната, комусь він їх ніс?
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27.03.2022 12:07 Відповісти
не всем, а тербату
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27.03.2022 12:09 Відповісти
По всей вероятности безмозглый дурачок , высечь розгами ,и на штрафные работы...
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27.03.2022 11:55 Відповісти
Запасливий чувак. Шоб було.
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27.03.2022 11:59 Відповісти
комусь ніс патрони і гранати?
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27.03.2022 12:08 Відповісти
Сволота диверсійна
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27.03.2022 12:13 Відповісти
Та по одежке видно, что за пассажир. Нормальный пацан такой куртец никогда не купит.
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27.03.2022 13:23 Відповісти
 
 