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У Лисичанську затримано чоловіка, який передавав росіянам інформацію про розташування ЗСУ, - ОВА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Лисичанську оперативниками затримано чоловіка, який передавав окупаційним військам інформацію про розташування підрозділів ЗСУ та корегував ворожі обстріли.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОВА.

Як зазначається, поліцейські Луганської області продовжують працювати у посиленому режимі в умовах воєнного стану та документують всі факти військових злочинів, здійснюють патрулювання та виявлення мародерів.

У Лисичанську затримано чоловіка, який передавав росіянам інформацію про розташування ЗСУ, - ОВА 01

В обласній поліції повідомляють, що протягом минулої доби росіяни здійснили 28 артилерійських та авіаційних обстрілів міст Сєверодонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна, Кремінна та селища Новотошківське.

Обстрілами пошкоджено 16 об’єктів інфраструктури - багатоповерхові та приватні будинки, будівлі об'єктів культури, магазини, гаражі. У деяких будинках після обстрілів виникли пожежі.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+25
А можно просто повесить за измену, не тратив пуль?
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27.03.2022 12:59
+21
отбить ливер и лишить зрения . Времена нынче жёсткие
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27.03.2022 12:58
+14
Чому не ЗАСТРЕЛЯТЬ? Це Показово і Повчально для інших зрадників
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27.03.2022 13:02
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отбить ливер и лишить зрения . Времена нынче жёсткие
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27.03.2022 12:58 Відповісти
А можно просто повесить за измену, не тратив пуль?
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27.03.2022 12:59 Відповісти
зачем ? Пусть живёт .Слепым . И другим расскажет за что из него сделали кота Базилио .
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27.03.2022 13:13 Відповісти
Воно ,придумає історію у якій воно хегой і буде вимагати поваги та нагороди! Тільки пристрелити та закопати!! І без варіантів!!)))
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27.03.2022 13:46 Відповісти
в такой ситуацией он быстрей подохнет от голода , чем придумает себе сказочку . И вот когда будет подыхать , тогда и начнёт думать . А на груди повесить табличку - предатель .
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27.03.2022 14:34 Відповісти
В вы, батенька, гуманист.
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27.03.2022 13:24 Відповісти
показательную порку суке по новому закону
просто чтоб другим неповадно
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27.03.2022 12:59 Відповісти
Прогнати по мінному полю.
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27.03.2022 12:59 Відповісти
Чому не ЗАСТРЕЛЯТЬ? Це Показово і Повчально для інших зрадників
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27.03.2022 13:02 Відповісти
Куля в лоб.
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27.03.2022 13:08 Відповісти
Зараз почнуть апелювати до гуманності, до західних цінностей... А західно-цінносне мовчання на вбивства українських дітей, це гуманно, по-людськи?
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27.03.2022 13:13 Відповісти
за месяц боевых действий,ни одного расстрелянного мародёра или шпиона или вот такого наводчика. а почему? а на кой хер они нужны?
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27.03.2022 13:16 Відповісти
я думаю що не все так "однозначно". навіщо забруднювати інформаційний простір тим куди поділась ця тварюка? спіймали і добре. а що з ним сталось? та хто зна. хоча і мені дуже цікаво.
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27.03.2022 14:16 Відповісти
Лишить гражданства Украины и депортировать в паРашу.
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27.03.2022 13:18 Відповісти
По частинах.
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27.03.2022 13:24 Відповісти
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27.03.2022 13:43 Відповісти
на кол суку!
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27.03.2022 14:17 Відповісти
 
 