У Лисичанську затримано чоловіка, який передавав росіянам інформацію про розташування ЗСУ, - ОВА. ФОТО

У Лисичанську оперативниками затримано чоловіка, який передавав окупаційним військам інформацію про розташування підрозділів ЗСУ та корегував ворожі обстріли.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОВА.

Як зазначається, поліцейські Луганської області продовжують працювати у посиленому режимі в умовах воєнного стану та документують всі факти військових злочинів, здійснюють патрулювання та виявлення мародерів.

В обласній поліції повідомляють, що протягом минулої доби росіяни здійснили 28 артилерійських та авіаційних обстрілів міст Сєверодонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна, Кремінна та селища Новотошківське.

Обстрілами пошкоджено 16 об’єктів інфраструктури - багатоповерхові та приватні будинки, будівлі об'єктів культури, магазини, гаражі. У деяких будинках після обстрілів виникли пожежі.