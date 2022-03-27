Відповідальність Росії за злочини проти України має стати невідворотною й максимально жорсткою, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Росія не повинна уникнути відповідальності за всі ті злочини, що були скоєні її окупаційними військами від початку вторгнення в Україну.

Про це повідомив у фейсбуці президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Усі на планеті мають знати, що робить Росія. Щоб відповідальність за злочини проти українського народу стала для російських військових невідворотною й максимально жорсткою", - зазначив глава держави.



















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