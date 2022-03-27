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У бою за Харків загинув екскомандир добровольчого батальйону "Харків-1" майор поліції Сергій Янголенко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У бою за Харків загинув Сергій Янголенко, майор поліції, командир добровольчого батальйону "Харків-1" у 2014-2015 роках, який з 2018 року ніс службу у Донецькій області, був начальником Дружківського відділу поліції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За визволення м. Волноваха у 2014 році батальйоном "Харків-1" спільно з батальйоном "Слобожанщина", яким командував брат Сергія, Андрій Янголенко, був нагороджений вогнепальною зброєю міністром МВС Аваковим А.Б., а також державною нагородою – медаллю "За військову службу Україні" указом Президента України Порошенка П.О.

З початком війни 24 лютого 2022 року Сергій Янголнеко долучився до лав відродженого батальйону "Слобожанщина", виконував завдання на передовій та загинув у бою з ворогами 25 березня 2022 року.

Сергій був повністю впевненим у перемозі України в війні проти рф. Всі його бійці мають продовжувати боротьбу та досягти нашої спільної мрії.

У Сергія залишилося двоє малих дітей – татова донечка Софійка 5 років та малий синочок Святослав 11 місяців, яких він безмежно любив, та дружина Оля, яка безмежно кохає його.

У бою за Харків загинув екскомандир добровольчого батальйону Харків-1 майор поліції Сергій Янголенко 01

У бою за Харків загинув екскомандир добровольчого батальйону Харків-1 майор поліції Сергій Янголенко 02

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+63
Світла пам'ять українському Лицарю.
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27.03.2022 15:30
+49
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27.03.2022 15:29
+30
Душа і серце рвуться від болю, що гинуть наші соколики. Царство небесне і вічна пам'ять тобі, синочку і всім Героям, які віддали життя, будь проклята рашинська сатана.
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27.03.2022 15:36
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27.03.2022 15:29 Відповісти
Світла пам'ять українському Лицарю.
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27.03.2022 15:30 Відповісти
Душа і серце рвуться від болю, що гинуть наші соколики. Царство небесне і вічна пам'ять тобі, синочку і всім Героям, які віддали життя, будь проклята рашинська сатана.
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27.03.2022 15:36 Відповісти
Українська нація має пам'ятати кожного героя полеглого за волю України...
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27.03.2022 15:37 Відповісти
нема слів...
яка ж світла Людина.... була.... та світла пам"ять має жити в поколіннях...
Царство Небесне...ГЕРОЮ !
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27.03.2022 15:37 Відповісти
у нас умирают лучшие, лучший генофонд, смелые, образованные, красивые, непродажные. а у москальни дохнут буряты, чеченцы, и мальчишки призывники... ******
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27.03.2022 15:52 Відповісти
Світла пам"ять ГЕРОЮ ! Смерть нащадкам Чингиза !
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27.03.2022 15:56 Відповісти
Вічна память Герою України! 😢
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27.03.2022 16:32 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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27.03.2022 16:40 Відповісти
Вечная память Герою ! 🙏Светлая память и низкий поклон !💙💛❤️
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27.03.2022 16:50 Відповісти
Тетяна Чорновол

Вчора о 12:24 ·



Вночі загинув мій друг. Найкращий друг -Сергій Янголенко
В 2014 командував батальоном, який відстояв Волноваху.Загинув, захищаючи рідний Харків...Слава героям!
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27.03.2022 17:26 Відповісти
Слів нема... тільки сльози....
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27.03.2022 17:37 Відповісти
Світла пам'ять Захисникам України, загиблим за Свободу України !!!
смерть московітам в Україні!!,
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27.03.2022 19:31 Відповісти
 
 