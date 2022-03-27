У бою за Харків загинув екскомандир добровольчого батальйону "Харків-1" майор поліції Сергій Янголенко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У бою за Харків загинув Сергій Янголенко, майор поліції, командир добровольчого батальйону "Харків-1" у 2014-2015 роках, який з 2018 року ніс службу у Донецькій області, був начальником Дружківського відділу поліції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За визволення м. Волноваха у 2014 році батальйоном "Харків-1" спільно з батальйоном "Слобожанщина", яким командував брат Сергія, Андрій Янголенко, був нагороджений вогнепальною зброєю міністром МВС Аваковим А.Б., а також державною нагородою – медаллю "За військову службу Україні" указом Президента України Порошенка П.О.
З початком війни 24 лютого 2022 року Сергій Янголнеко долучився до лав відродженого батальйону "Слобожанщина", виконував завдання на передовій та загинув у бою з ворогами 25 березня 2022 року.
Сергій був повністю впевненим у перемозі України в війні проти рф. Всі його бійці мають продовжувати боротьбу та досягти нашої спільної мрії.
У Сергія залишилося двоє малих дітей – татова донечка Софійка 5 років та малий синочок Святослав 11 місяців, яких він безмежно любив, та дружина Оля, яка безмежно кохає його.
Будь ласка, зачекайте...
яка ж світла Людина.... була.... та світла пам"ять має жити в поколіннях...
Царство Небесне...ГЕРОЮ !
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Вчора о 12:24 ·
Вночі загинув мій друг. Найкращий друг -Сергій Янголенко
В 2014 командував батальоном, який відстояв Волноваху.Загинув, захищаючи рідний Харків...Слава героям!
смерть московітам в Україні!!,