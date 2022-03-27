Плече до плеча. У Лондоні відбувся багатотисячний мітинг на підтримку України. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном Війна в Україні
26 березня у Лондоні десятки тисяч людей вийшли на мітинг аби підтримати Україну у боротьбі проти агресії РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Guardian.
Як зазначає видання, десятки тисяч людей зібралися в центрі Лондона, щоб висловити солідарність з народом України, причому серед величезного натовпу є вирує впевненість, що Україна переможе у війні проти Росії.
"Після заклику президента України Володимира Зеленського, щоб люди з усього світу вийшли на вулиці проти кровопролиття, Трафальгарська площа перетворилася на жовто-блакитне море. Мер Лондона Садік Хан заявив, що жителі британської столиці стоять "плече до плеча з Україною в її найтемнішу годину", - йдеться у повідомленні.
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Danilo Kosmina 10be22a1
показати весь коментар27.03.2022 16:34 Відповісти Мені подобається 6
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