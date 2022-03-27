У Будапешті вшанували вбитих у Драмтеатрі Маріуполя: на березі Дунаю виставили 300 пар взуття. ФОТО

У Будапешті відбулася акція вшанування пам‘яті загиблих у Маріуполі, де Росія влаштувала варварство, якого Європа не знала з часів Другої світової війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє глава МВС Дмитро Кулеба у Facebook

Акція в Будапешті відбулася біля меморіалу "Взуття на березі Дунаю", який вшановує пам’ять угорських євреїв, безжально знищених нацистами. Перед убивством вони змушували людей знімати взуття.

27 березня поруч із бронзовою скульптурою з’явилося 300 пар ношеного взуття. В пам‘ять про щонайменше 300 жінок, дітей і літніх людей, яких вбила російська авіабомба, скинута нелюдами на сховище у Драматичному Театрі в центрі Маріуполя.

За словами Кулеби, активістів на цю акцію надихнула промова президента Володимира Зеленського. Кілька днів тому він згадував це місце у зверненні на саміті ЄС. Він закликав усвідомити, що звірства росіян у Маріуполі зараз, у 21 столітті, нічим не відрізняються від звірств нацистів у Будапешті в 1944-1945 роках.

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"Меседж України простий. Європейські лідери з року в рік повторюють "Ніколи знову". Але історія вже повторюється, просто зараз, на наших очах. Тому зараз мало співчувати, потрібно конкретними справами довести, що справді "Ніколи знову".

А для цього ми закликаємо партнерів: запровадьте ще більше ще жорсткіших санкцій, дайте Україні усю необхідну зброю, заженіть Росію в ще глибшу ізоляцію, підтримуйте Україну в усьому до самої нашої перемоги", - наголосив Кулеба.

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