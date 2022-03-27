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У Будапешті вшанували вбитих у Драмтеатрі Маріуполя: на березі Дунаю виставили 300 пар взуття. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Будапешті відбулася акція вшанування пам‘яті загиблих у Маріуполі, де Росія влаштувала варварство, якого Європа не знала з часів Другої світової війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє глава МВС Дмитро Кулеба у Facebook

Акція в Будапешті відбулася біля меморіалу "Взуття на березі Дунаю", який вшановує пам’ять угорських євреїв, безжально знищених нацистами. Перед убивством вони змушували людей знімати взуття.

27 березня поруч із бронзовою скульптурою з’явилося 300 пар ношеного взуття. В пам‘ять про щонайменше 300 жінок, дітей і літніх людей, яких вбила російська авіабомба, скинута нелюдами на сховище у Драматичному Театрі в центрі Маріуполя.

За словами Кулеби, активістів на цю акцію надихнула промова президента Володимира Зеленського. Кілька днів тому він згадував це місце у зверненні на саміті ЄС. Він закликав усвідомити, що звірства росіян у Маріуполі зараз, у 21 столітті, нічим не відрізняються від звірств нацистів у Будапешті в 1944-1945 роках.

Дивіться також: Через обстріли російських окупантів силовики не можуть дістати людей з-під завалів Маріупольського драмтеатру. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Будапешті вшанували вбитих у Драмтеатрі Маріуполя: на березі Дунаю виставили 300 пар взуття 01

"Меседж України простий. Європейські лідери з року в рік повторюють "Ніколи знову". Але історія вже повторюється, просто зараз, на наших очах. Тому зараз мало співчувати, потрібно конкретними справами довести, що справді "Ніколи знову".

А для цього ми закликаємо партнерів: запровадьте ще більше ще жорсткіших санкцій, дайте Україні усю необхідну зброю, заженіть Росію в ще глибшу ізоляцію, підтримуйте Україну в усьому до самої нашої перемоги", - наголосив Кулеба.

Також дивіться: Театр Маріуполя після влучення російської бомби. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+48
Хай віддадуть те взуття Орбану і Сіярто
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27.03.2022 17:02
+22
Чому будапештський меморандум - лайно. Тому, що сам будапешт - лайно.
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27.03.2022 17:04
+16
Один черевик у дупу, другий у горлянку
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27.03.2022 17:05
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Хай віддадуть те взуття Орбану і Сіярто
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27.03.2022 17:02 Відповісти
Один черевик у дупу, другий у горлянку
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27.03.2022 17:05 Відповісти
Хай правильно проголосують на виборах 3 квітня.
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27.03.2022 18:52 Відповісти
Взуття...а зброю все одно не пропустять
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27.03.2022 17:03 Відповісти
Так народ совсем другого мнения, они ничего не решают(
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27.03.2022 17:09 Відповісти
Чому будапештський меморандум - лайно. Тому, що сам будапешт - лайно.
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27.03.2022 17:04 Відповісти
После войны всех причастных к подписанию будапештского меморандума под суд, как таких, которые сдали интересы и безопасность Украины в обмен на ничего не стоящую бумажку, как предателей Украины и пособников русиш-фашистен!
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27.03.2022 17:10 Відповісти
Ти читав цей Меморандум?
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27.03.2022 17:16 Відповісти
Багато будеш знати, погано будеш спати.
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27.03.2022 17:30 Відповісти
Главное, что кацапы его не читали... Они им просто подтерли Ж...
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27.03.2022 17:45 Відповісти
Лицемеры венгерские!!!
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27.03.2022 17:06 Відповісти
Гашек добре описав мадярів.
******* керівництво підтвердило слова чеського письменника.
Додати нічого.
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27.03.2022 17:08 Відповісти
Ссучені мадяри, не потрібно нам від них акцій жолоб. Самі нехай визначаться, за кого вони стоять. Бо то таке, і там лижуть і тут добрі. А наші такого жахіття мають, поки перетнуть кордони. Румунія, Чехія, Польща, Німеччина... без проблем. І одна тільки мадярщина ледь не до гола роздівають, та принизливі перевірки документально утворюють, падлюки.
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27.03.2022 17:09 Відповісти
Знаєте про варварів? атіллу?
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27.03.2022 17:45 Відповісти
Я знаю, як дочка та невістка з онуком їхали до Німеччини.
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27.03.2022 17:53 Відповісти
Атіла - гунн, а мадяри - угрофіни, такі ж як і мордва.
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27.03.2022 19:12 Відповісти
что-то не сильно верится.. дела, а не слова - вот что ценится..
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27.03.2022 17:11 Відповісти
4-го квітня там вибори
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27.03.2022 17:12 Відповісти
к сожалению, им плевать на все.
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27.03.2022 17:13 Відповісти
восхищённый болгарин™

@*********

6 ч


Долбаёбы так рвутся повоевать за путина, как будто у них на районе инфраструктура для колясочников ******* развита.
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27.03.2022 17:13 Відповісти
Набрав у Гуглі - Зеленський засуджує сталінізм - ...ну ви зрозуміли...
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27.03.2022 17:15 Відповісти
Мер міста там за нас (як і більшість місцевих) і ЗМІ кажуть, що це конкурент Орбана на виборах, а вони у них у квітні. Якщо нациків прокатять то "союзницький кордон" з часом розшириться.
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27.03.2022 17:15 Відповісти
Тиждень тому, на превеликий жаль, за результатами попередніх опитувань, очікувалося, що націоналісти Орбана випереджають демократичну опозицію((( Здається, в Гардіан це читала.
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27.03.2022 17:37 Відповісти
Спасибо конечно. Но потом эта же шваль через пару недель опять пойдет голосовать за *******-сиятро-орбанов, которые делают все возможное, чтобы смертей в Украине было как можно больше
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27.03.2022 17:16 Відповісти
Угорчцям- подяка за підтриму.
Керівництву Угорцини- шурувати за мокшанським кораблем.
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27.03.2022 17:16 Відповісти
акция памяти погибших в Мариуполе, где Россия устроила варварство и при этом помогают россии оккупировать всю Украину. Закрывая поставку в Украину мировой помощи. Ждут свои 30 серебренников от россии в виде обещанного им украинского Закарпатья.
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27.03.2022 17:18 Відповісти
Лицимерньіе твари
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27.03.2022 17:22 Відповісти
Кто именно? если Орбан и его *************, то да. Будапешт и крупные города против Орбана, он пришел к власти только благодаря тех самых 70% мудрого нарида
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27.03.2022 17:25 Відповісти
С такой логикой и кацапье ниучем не виновато хотя ето население мордора раз за разом позволяет диктатору-маньяку оставаться у власти. Так же и население мадьяр позволяет всяким орбанам избираться
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27.03.2022 17:45 Відповісти
Помнишь овощ типа президент такой был айкю 23, три судимости, и т д венок, майдан, война так за него пол страны однажды голосовало и далеко не все из так называемое ордло поэтому всех венгров считать лицемерами не справедливо ,за рашу молчу она неисправима на протяжении всего времени адекватов там мизер, большинство тупо давно уехали
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27.03.2022 21:53 Відповісти
Швидше це політичні опоненти Орбана організували.
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27.03.2022 18:57 Відповісти
Та пофіг хто. Якщо опоненти, то треба було не на набережній виставляти, а під апаратом орбана.
А так виглядає дещо ліцемірно: через свою країну зброю для вас не пропустимо, але загиблих через це в тому числі вшануємо
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27.03.2022 20:37 Відповісти
Дякуємо свідомим угорцям за співчуття до нашого болю.
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27.03.2022 17:24 Відповісти
Лучше иметь российского врага чем друга мадьяра.
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27.03.2022 17:42 Відповісти
Самый красивый кратер Марса назван в честь украинца, несправедливо осужденного в СССР.

Настоящим украшением поверхности Красной планеты является ударный кратер на Великой Северной равнине. Международным астрономическим союзом этой красоте было присвоено имя знаменитого украинского конструктора Сергея Королева.

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27.03.2022 17:43 Відповісти
Хай всі ті 300 пар засунуть у дупу сворєму підару Орбану.
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27.03.2022 17:44 Відповісти
Так Будапешт - опозиційне місто, вони проти Орбана і постійно мітинги влаштовують. За Орбана - провінція...
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27.03.2022 17:55 Відповісти
Може краще змусити Орбана щоб перестав співпрацювати з нацистом Путіним
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27.03.2022 18:11 Відповісти
Орбан любит х.уйла.
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27.03.2022 18:25 Відповісти
Шлейф співпраці з нацистами тягнеться за мадярами з часів Другої Світової. Їм не звикати лизати сраки - що німецьким нацистам, що московським. Тому ці "пари взуття" - то швидше пам"ятник мадярському боягузству і запроданству...
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27.03.2022 20:31 Відповісти
 
 