Сєверодонецька громада цілий день під щільними обстрілами окупантів. Є загиблі та поранені, - Гайдай. ФОТО

Сєверодонецька громада під щільними обстрілами окупантів. У Борівському одна людина загинула, дві постраждали, з них одна дитина.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, пекельний день видався для прилеглих сіл Сєверодонецької громади, самого обласного центру, Рубіжного, Лисичанська. Орки гатять по мирних цілий день.

"Внаслідок потужних обстрілів пошкоджено близько 12 об’єктів, з них чотири багатоквартирних та п’ять приватних житлових будинків, продовольчий склад у Сєверодонецьку, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури. Під час обстрілів одна людина загинула в Борівському, що знаходиться приблизно в 15 км від Сєверодонецька, двоє постраждалих, зокрема дитина", - йдеться у повідомленні.





Гайдай також уточнив, що обстріли спричинили три великі пожежі в області. Було врятовано та евакуйовано шість людей, які потрапили під обстріли та внаслідок чого виникли пожежі.

Обстріли на території Луганської області тривають.

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