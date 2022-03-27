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Сєверодонецька громада цілий день під щільними обстрілами окупантів. Є загиблі та поранені, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сєверодонецька громада під щільними обстрілами окупантів. У Борівському одна людина загинула, дві постраждали, з них одна дитина.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, пекельний день видався для прилеглих сіл Сєверодонецької громади, самого обласного центру, Рубіжного, Лисичанська. Орки гатять по мирних цілий день.

"Внаслідок потужних обстрілів пошкоджено близько 12 об’єктів, з них чотири багатоквартирних та п’ять приватних житлових будинків, продовольчий склад у Сєверодонецьку, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури. Під час обстрілів одна людина загинула в Борівському, що знаходиться приблизно в 15 км від Сєверодонецька, двоє постраждалих, зокрема дитина", - йдеться у повідомленні.

Сєверодонецька громада цілий день під щільними обстрілами окупантів. Є загиблі та поранені, - Гайдай 01
Сєверодонецька громада цілий день під щільними обстрілами окупантів. Є загиблі та поранені, - Гайдай 02

Гайдай також уточнив, що обстріли спричинили три великі пожежі в області. Було врятовано та евакуйовано шість людей, які потрапили під обстріли та внаслідок чого виникли пожежі.

Обстріли на території Луганської області тривають.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок ворожих обстрілів під завалами в Рубіжному опинилися місцеві жителі, зокрема дитина, - поліція

Автор: Ірина Дашківська
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27.03.2022 18:29 Відповісти
🔴 Зеленский заявил, что Путин проводит дерусификацию Украины

Украинский президент в очередном телеобращении снова перешел на русский.

«В Украине нет и никогда не было языковой проблемы. А вот теперь вы, российские оккупанты, эту проблему создаете. Это вы делаете все, чтобы наши люди сами уходили от русского языка.

Потому что русский язык будет ассоциироваться именно с вами. Только с вами. С этими взрывами и убийствами. С вашими преступлениями… Россия сама делает все, чтобы на территории нашего государства состоялась дерусификация. Вы это делаете. За одно поколение. И навсегда», - подчеркнул он.
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27.03.2022 18:34 Відповісти
И не олько в Украине!!!
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27.03.2022 18:35 Відповісти
Максимально дохідливо. Автор Максим Паленко ©

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27.03.2022 18:34 Відповісти
А зачем в этой бригаде Бродский, Высоцкий и Цой?!? Автор этого лубка - явный ... э.э.ээ. назовём его дипломатично - неграмотный
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27.03.2022 18:47 Відповісти
когда- то давным давно я посетила Северодонецк..., милый маленький городок, оттуда родом была моя институтская подруга...кто ж знал, что наступит день и его будут равнять с землей наши "асвабадители", чтоб они сдохли...
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27.03.2022 18:48 Відповісти
 
 