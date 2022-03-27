Звільнення українськими воїнами Тростянця: командир 13 танкового полку РФ застрелився, іншого командувача армії окупантів - знято з посади. ФОТОрепортаж

Після розгрому силами ЗСУ окупантів у Тростянці застрелився командир 13 танкового полку, який входить до складу Кантермирівської дивізії, а також було знято з посади командувача 1-ї танкової армії Західного військового округу РФ.

Про це йдеться у повідомленні Сухопутних військ ЗС України у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Стали відомі наслідки звільнення українськими військовими Тростянця на Сумщині і розгрому Кантемирівської танкової дивізії. Вчора ввечері в Головному управлінні розвідки повідомили, що застрелився командир 13 танкового полку, який входить до складу Кантермирівської дивізії.



Отже, 13-й номер полку виявився для російського офіцера нещасливим. Так само, як номер 200 для окремої мотострілецької бригади росіян, яку холодноярці розбили і частково "задвухсотили" на харківському напрямку.

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Також командувача 1-ї танкової армії (в/ч 11161, Баковка) Західного військового округу генерал-лейтенанта Сергія Киселя було знято з посади. До 1-ї танкової армії входить сумнозвісна "елітна" Кантемирівська дивізія. Зазначається, що Киселя звільнили через величезні втрати та провал вторгнення РФ в Україну. Не виключаємо, що втеча російської армії з Тростянця і стала тією останньою краплею. І далі російській верхівці вже неможливо було закривати очі на погане управління військами", - зазначається у повідомленні.

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