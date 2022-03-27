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Звільнення українськими воїнами Тростянця: командир 13 танкового полку РФ застрелився, іншого командувача армії окупантів - знято з посади. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Після розгрому силами ЗСУ окупантів у Тростянці застрелився командир 13 танкового полку, який входить до складу Кантермирівської дивізії, а також було знято з посади командувача 1-ї танкової армії Західного військового округу РФ.

Про це йдеться у повідомленні Сухопутних військ ЗС України у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Стали відомі наслідки звільнення українськими військовими Тростянця на Сумщині і розгрому Кантемирівської танкової дивізії. Вчора ввечері в Головному управлінні розвідки повідомили, що застрелився командир 13 танкового полку, який входить до складу Кантермирівської дивізії.

Отже, 13-й номер полку виявився для російського офіцера нещасливим. Так само, як номер 200 для окремої мотострілецької бригади росіян, яку холодноярці розбили і частково "задвухсотили" на харківському напрямку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Звільнений від російських окупантів Тростянець. ФОТОрепортаж

Також командувача 1-ї танкової армії (в/ч 11161, Баковка) Західного військового округу генерал-лейтенанта Сергія Киселя було знято з посади. До 1-ї танкової армії входить сумнозвісна "елітна" Кантемирівська дивізія. Зазначається, що Киселя звільнили через величезні втрати та провал вторгнення РФ в Україну. Не виключаємо, що втеча російської армії з Тростянця і стала тією останньою краплею. І далі російській верхівці вже неможливо було закривати очі на погане управління військами", - зазначається у повідомленні.

Також дивіться: Розграбований російським окупантами Тростянець. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Звільнення українськими воїнами Тростянця: командир 13 танкового полку РФ застрелився, іншого командувача армії окупантів - знято з посади 01
Звільнення українськими воїнами Тростянця: командир 13 танкового полку РФ застрелився, іншого командувача армії окупантів - знято з посади 02
Звільнення українськими воїнами Тростянця: командир 13 танкового полку РФ застрелився, іншого командувача армії окупантів - знято з посади 03
Звільнення українськими воїнами Тростянця: командир 13 танкового полку РФ застрелився, іншого командувача армії окупантів - знято з посади 04
Звільнення українськими воїнами Тростянця: командир 13 танкового полку РФ застрелився, іншого командувача армії окупантів - знято з посади 05
Звільнення українськими воїнами Тростянця: командир 13 танкового полку РФ застрелився, іншого командувача армії окупантів - знято з посади 06
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Топ коментарі
+98
Спецоперація в Україні йде по плану.
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27.03.2022 19:23
+74
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине уже передали партию переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak.

Также он отметил, что уже завершили подготовку первых операторов этих систем.

Эти ПЗРК могут сбивать воздушные цели на расстоянии до 5 км
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27.03.2022 19:23
+58
Патєрь нєт.
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27.03.2022 19:27
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Спецоперація в Україні йде по плану.
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27.03.2022 19:23 Відповісти
Патєрь нєт.
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27.03.2022 19:27 Відповісти
Втрат , дійсно , немає , так як наші рознесли орків в хлам
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27.03.2022 20:32 Відповісти
Потерь нет. Есть Железные кресты которыми награждают безногих/безруких "героев" и звезды на могилах менее удачливых "солдат удачи".
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27.03.2022 19:32 Відповісти
по Одессе выпущено 2 ракеты. обе сбиты.
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27.03.2022 19:37 Відповісти
хто їм цей план продавав тілько

план неякісний, глюки кислотні сильно
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27.03.2022 19:43 Відповісти
Застрелився. Сатана збирає собі на шабаш подєльніков.
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27.03.2022 19:23 Відповісти
кабздон запрошує на концерт......
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27.03.2022 19:50 Відповісти
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине уже передали партию переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak.

Также он отметил, что уже завершили подготовку первых операторов этих систем.

Эти ПЗРК могут сбивать воздушные цели на расстоянии до 5 км
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27.03.2022 19:23 Відповісти
Starstreak - до 7км.
Starstreak II - 7+ км.

Швидкість - 4 Маха.

Добре, добре. Бо хлопці вже заколупались з стінгерів та ще совкових Ігл крилаті ракети ловити.
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27.03.2022 19:49 Відповісти
ЗСУ - Герої
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27.03.2022 19:25 Відповісти
Слава !Слава!Слава !💙💛🇺🇦❤️
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27.03.2022 19:36 Відповісти
Уявіть що там робилось, коли ото всьо стріляло та горіло
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27.03.2022 19:26 Відповісти
війна
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27.03.2022 19:27 Відповісти
застрелився командир 13 танкового полку
=====================
ціеаво цей орк перед самогубством крикнув "за )(уйла і шойгу"!
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27.03.2022 19:34 Відповісти
кричав і хрюкав : "за раZZію......"

кабздон запрошує на концерт......
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27.03.2022 19:52 Відповісти
За булочку, за трамвайчик, за спичечки, за себя и за Сашку!!! (с)
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27.03.2022 19:55 Відповісти
За сахар
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27.03.2022 21:51 Відповісти
Та він просто злякався уявивши що його чекає в ********** за невиконання "височайшего наказу". Він чудово знав як в ********** "вбивають в гівно" вчорашніх начальників і кумирів...
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27.03.2022 21:17 Відповісти
Я хочу бачити парад на 9 травня на Красні площі..уявляєте? нєпабєдімая і легендарная Шо вони будуть показувати по ТВ
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27.03.2022 19:26 Відповісти
Старий покажуть, за 2020 рік.
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27.03.2022 19:28 Відповісти
Уявляю: Танки из фанеры и картонные самолеты
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27.03.2022 21:31 Відповісти
А я й гадав, навіщо вони вивозили розбиті гвинтокрили з Чорнобаївки??? На параді вивезуть на платформі)))
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28.03.2022 14:41 Відповісти
Чернобаевка - дубль 11.......... они дебильные ёжики.
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27.03.2022 19:26 Відповісти
Дороги розбиті, зд-шляхи пошкоджені. Чорнобаївка - єдиний на сотню км аеродром, на який нормально посадити гвитокрили транспортні чи спробувати посадити транспортні літаки. В них виходу немає. Якщо не будуть туди літати - тупо посипеться весь "правобережний наступ" в районі Херсона (який і так вже притисли майже до самого Херсона). І слова "пробують окопатися на зайнятих позиціях" перетворяться на "драпають до Криму". Бо міст через Дніпро - там аж 1. І він навіть не в місті Херсон - нашим для його блокування не треба буде лізти в вуличні бої. От і возять рашисти туди залізяччя - сподіваючись, що "не прилетить сьогодні".
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27.03.2022 19:56 Відповісти
Он и так сыпется. Марченко им шанса не оставляет.
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27.03.2022 20:29 Відповісти
Кобздон их радостно принял в свои объятия с нетерпением ждут Ху...ла. Жирик уже на подходе.
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27.03.2022 19:27 Відповісти
Так Жирик наче вчора здох, писали в інтернеті.
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27.03.2022 19:29 Відповісти
Разве шо в тихаря зарыли питара старого.
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27.03.2022 19:35 Відповісти
Жирик в коме, похоже сдохло то, что у людей называют мозгом, овощ одним словом.
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27.03.2022 20:31 Відповісти
Техніка мокшанська погорить, а нової вони вже не зроблять, бо санкції...
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27.03.2022 19:27 Відповісти
помер москаль, да и хрен с ним..., они все должны сдохнуть
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27.03.2022 19:28 Відповісти
кадр с девушкой в розовой курточке на фоне это монстра - это сильно...
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27.03.2022 19:29 Відповісти
ЗСУ не знали шо лапатная тіпа армія нєпабєдімая і лєгєндарная...ЗСУ-респект...
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27.03.2022 19:29 Відповісти
неплохо.
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27.03.2022 19:29 Відповісти
SPIV BRATIV - Чорнобаївка
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27.03.2022 19:31 Відповісти
"Застрелился"... Какие они, однако, кацапы впечатлительные
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27.03.2022 19:31 Відповісти
Брати ! ЗСУ! знищуйте мразоту!
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27.03.2022 19:32 Відповісти
ви нічьо не розумієте:
все іде за планом! расіся пабіждаєт!
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27.03.2022 19:32 Відповісти
Цензор, проверяй орфографию когда копипастиш чужые тексты
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27.03.2022 19:33 Відповісти
"жи-ши пиши с И", орфограф
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27.03.2022 19:44 Відповісти
Цензор, проверяй орфографию, когда копипастишь чужие тексты.

Проверено.
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27.03.2022 20:18 Відповісти
які чудові фото!
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27.03.2022 19:33 Відповісти
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27.03.2022 19:35 Відповісти
"если бы он не застрелился сам, то его могли бы застрелить солдаты нато!" ))
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27.03.2022 19:50 Відповісти
усі, кого застрелили солдати НАТО - до москальського раю не попадуть.)))
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28.03.2022 14:44 Відповісти
На камазі символічний напис - "Росія сіла". І вже не встане
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27.03.2022 19:37 Відповісти
Российская армия хотела триумфально захватить Лондон, но по дороге застряла в Тростянце.
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27.03.2022 19:55 Відповісти
Вражаюче фото з дівчиною в рожевому. Це ПЕРЕМОГА.
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27.03.2022 20:14 Відповісти
Несколько катапультировавшихся пилотов тоже застрелились. Неужто воинская честь появилась? Чтобы застрелиться, нужно иметь некоторое мужество. Я бы, наверное, не смог.
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27.03.2022 20:16 Відповісти
Очко играло от перспективы встретиться с местными жителями, по которым только что отбомбился. Откуда там честь.
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27.03.2022 20:41 Відповісти
Подякуєм свинарчукам і гладковським що вони за хабарі російським прапорщикам, познімали оптику з рашиських танків і переправили в Україну
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27.03.2022 20:18 Відповісти
Ти гля, вам там в ольгіно ще платять? ******* платять, чи вже на цукор перейшли?
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27.03.2022 22:13 Відповісти
Гусарівка на Харківщині. Окупантів вибито. Близько 60 одиниці техніки знищено. Втрати особового складу уточнюються, але рахунок за сотню.
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27.03.2022 20:29 Відповісти
Напис "РОССИЯ СИЛА, ИРКУТСК" на спаленій вантажівці - все, що потрібно знати про рашку
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27.03.2022 20:29 Відповісти
потрібно було почитать історію, перш ніж соваться в Черніговську і Сумську області

це ж партизанський край...захоплювати тут нема чого, одні села та містечка...а ******** вихватить як за милу душу...шо й було доказано в Сумах, Охтирці і Конотопі

і це ще нема зельонки...
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27.03.2022 20:50 Відповісти
хто знає, як звуть цього командира 13 танкового полку?
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27.03.2022 21:31 Відповісти
эх. чем платить будут? такие разрушения, псы путинские. рабами по два или ресурсами + Эрмитаж и Гохран
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27.03.2022 22:15 Відповісти
 
 