Звільнення українськими воїнами Тростянця: командир 13 танкового полку РФ застрелився, іншого командувача армії окупантів - знято з посади. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Після розгрому силами ЗСУ окупантів у Тростянці застрелився командир 13 танкового полку, який входить до складу Кантермирівської дивізії, а також було знято з посади командувача 1-ї танкової армії Західного військового округу РФ.
Про це йдеться у повідомленні Сухопутних військ ЗС України у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"Стали відомі наслідки звільнення українськими військовими Тростянця на Сумщині і розгрому Кантемирівської танкової дивізії. Вчора ввечері в Головному управлінні розвідки повідомили, що застрелився командир 13 танкового полку, який входить до складу Кантермирівської дивізії.
Отже, 13-й номер полку виявився для російського офіцера нещасливим. Так само, як номер 200 для окремої мотострілецької бригади росіян, яку холодноярці розбили і частково "задвухсотили" на харківському напрямку.
Також командувача 1-ї танкової армії (в/ч 11161, Баковка) Західного військового округу генерал-лейтенанта Сергія Киселя було знято з посади. До 1-ї танкової армії входить сумнозвісна "елітна" Кантемирівська дивізія. Зазначається, що Киселя звільнили через величезні втрати та провал вторгнення РФ в Україну. Не виключаємо, що втеча російської армії з Тростянця і стала тією останньою краплею. І далі російській верхівці вже неможливо було закривати очі на погане управління військами", - зазначається у повідомленні.
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план неякісний, глюки кислотні сильно
Также он отметил, что уже завершили подготовку первых операторов этих систем.
Эти ПЗРК могут сбивать воздушные цели на расстоянии до 5 км
Starstreak II - 7+ км.
Швидкість - 4 Маха.
Добре, добре. Бо хлопці вже заколупались з стінгерів та ще совкових Ігл крилаті ракети ловити.
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ціеаво цей орк перед самогубством крикнув "за )(уйла і шойгу"!
кабздон запрошує на концерт......
все іде за планом! расіся пабіждаєт!
Проверено.
це ж партизанський край...захоплювати тут нема чого, одні села та містечка...а ******** вихватить як за милу душу...шо й було доказано в Сумах, Охтирці і Конотопі
і це ще нема зельонки...