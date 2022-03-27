Російські окупанти завдали ракетних ударів по Луцьку. ФОТО

Ввечері 27 березня російські окупанти завдали ракетних ударів по місту Луцьк.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть користувачі соцмереж.

Також з'явилися кадри цього удару.

Мер Луцька Ігор Поліщук закликав містян перебувати у бомбосховищах та не публікувати фото ударів