УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12964 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
77 355 105
Луцьк (362) ракети (2850)

Російські окупанти завдали ракетних ударів по Луцьку. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ввечері 27 березня російські окупанти завдали ракетних ударів по місту Луцьк.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть користувачі соцмереж.

Також з'явилися кадри цього удару. 

Російські окупанти завдали ракетних ударів по Луцьку 01

Мер Луцька Ігор Поліщук закликав містян перебувати у бомбосховищах та не публікувати фото ударів

Російські окупанти завдали ракетних ударів по Луцьку 02

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+27
*********
показати весь коментар
27.03.2022 22:16
+27
от якби та на півроку раніше

MADSTREKOZA@madstrekoza



Знайомтесь.
Справа стоять людішки. Зліва безпілотник)))
І не просто БПЛА, а новий безпілотник турецької компанії Baykar (що зробила Байрактар) - MIUS.
Чому стільки радості? Тому що на ньому вже стоять українські двигуни АІ-25!!

показати весь коментар
27.03.2022 22:30
+16
100% с белорусской области прилетело.
показати весь коментар
27.03.2022 22:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Їхня розвідка - це ті дебіли, що фото викладають. Тобі військові сказали "не викладай", значить не викладай. Це важко?
показати весь коментар
28.03.2022 00:06 Відповісти
Їхня розвідка - це ті дебіли, що фото викладають. Тобі військові сказали "не викладай", значить не викладай. Це важко?
показати весь коментар
28.03.2022 00:06 Відповісти
Їхня розвідка - це ті дебіли, що фото викладають. Тобі військові сказали "не викладай", значить не викладай. Це важко?
показати весь коментар
28.03.2022 00:06 Відповісти
Їхня розвідка - це ті д**іли, що фото викладають. Тобі військові сказали "не викладай", значить не викладай. Це важко?
показати весь коментар
28.03.2022 00:06 Відповісти
По звуку прильоту то враження, що не від таракана, сирена не запрацювала.
показати весь коментар
27.03.2022 23:15 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 