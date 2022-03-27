Російські окупанти завдали ракетних ударів по Луцьку. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ввечері 27 березня російські окупанти завдали ракетних ударів по місту Луцьк.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть користувачі соцмереж.
Також з'явилися кадри цього удару.
Мер Луцька Ігор Поліщук закликав містян перебувати у бомбосховищах та не публікувати фото ударів
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Sergey Prigozhy
показати весь коментар28.03.2022 00:06 Відповісти Мені подобається 0
Sergey Prigozhy
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Sergey Prigozhy
показати весь коментар28.03.2022 00:06 Відповісти Мені подобається 0
Sergey Prigozhy
показати весь коментар28.03.2022 00:06 Відповісти Мені подобається 0
Олександр Троцюк
показати весь коментар27.03.2022 23:15 Відповісти Мені подобається 1
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MADSTREKOZA@madstrekoza
Знайомтесь.
Справа стоять людішки. Зліва безпілотник)))
І не просто БПЛА, а новий безпілотник турецької компанії Baykar (що зробила Байрактар) - MIUS.
Чому стільки радості? Тому що на ньому вже стоять українські двигуни АІ-25!!