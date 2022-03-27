Російські окупанти розстріляли родину в авто на Харківщині, серед загиблих - трирічна дитина, - прокуратура. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
В Ізюмському районі Харківської області виявили розстріляний загарбниками автомобіль із загиблою родиною: батьками та трирічною дитиною.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Телеграмі пресслужба Харківської обласної прокуратури.
"27 березня 2022 року на автодорозі між с. Шевелівка та с. Гусарівка Ізюмського району виявлено пошкоджений автомобіль Honda CR-V. В автівці виявлено загиблу родину: жінку, чоловіка та 3-річну дитину. За попередніми даними, російські військовослужбовці обстріляли автомобіль, в якому перебувала родина", - йдеться у повідомленні.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Досудове розслідування триває.
Будь ласка, зачекайте...
але то буде блюзнірство
після того, що ці паскуди в Україні роблять - народ має право бути лютим
Какая конвенция?? Не, не слышал.
"Росія накопичила невеликі ресурси, зараз розпочнеться друга стадія, Путін хоче отримати більш вигідну позицію на переговорах
У Маріуполі все складно і буде лише складніше, у зоні ООС теж все складно і, мабуть, теж буде лише складніше. У Маріуполі співвідношення сторін 1 до 12 ."
Тоесть по словам Арестовича, мы ещё и зону ООС потеряем, и нам там ещё и окружение сделают?
Что то я не пойму стратегию обороны.
чтото сами они насилуют женщин и убивают и им начхать на женевскую конвенцию
Правильнее - ОКО ЗА ОКО , КРОВЬ ЗА КРОВЬ, КРОВНАЯ МЕСТЬ ДО 7 колена !!!
Це гарматою 30 мм з бтр чи бмп
Вони навіть не підпустили, щоб перевірити на загрозу. А здплуку розвалили цивільну машину...