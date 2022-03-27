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Російські окупанти розстріляли родину в авто на Харківщині, серед загиблих - трирічна дитина, - прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Ізюмському районі Харківської області виявили розстріляний загарбниками автомобіль із загиблою родиною: батьками та трирічною дитиною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Телеграмі пресслужба Харківської обласної прокуратури.

"27 березня 2022 року на автодорозі між с. Шевелівка та с. Гусарівка Ізюмського району виявлено пошкоджений автомобіль Honda CR-V. В автівці виявлено загиблу родину: жінку, чоловіка та 3-річну дитину. За попередніми даними, російські військовослужбовці обстріляли автомобіль, в якому перебувала родина", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ звільнили від окупантів село Гусарівка на Харківщині. ФОТО

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування триває.

Також читайте: Від початку збройної агресії РФ в Україні загинуло 139 дітей, поранено понад 200, - Офіс Генпрокурора

Російські окупанти розстріляли родину в авто на Харківщині, серед загиблих - трирічна дитина, - прокуратура 01
Російські окупанти розстріляли родину в авто на Харківщині, серед загиблих - трирічна дитина, - прокуратура 02
Російські окупанти розстріляли родину в авто на Харківщині, серед загиблих - трирічна дитина, - прокуратура 03

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+85
Давай Арестович, расскажи нам свою песню про женевскую конвенцию
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27.03.2022 22:34
+37
Это к вопросу о "пленных" ( захваченных террористах) и нашей наивности
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27.03.2022 22:34
+34
Неплохо такой пленный выглядит

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27.03.2022 22:36
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Давай Арестович, расскажи нам свою песню про женевскую конвенцию
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27.03.2022 22:34 Відповісти
Песня "Мы жи ж не они жи ж".
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27.03.2022 22:38 Відповісти
его дело рассказывать на камеру. Дело военных - делать по заслугам.
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27.03.2022 23:03 Відповісти
Это к вопросу о "пленных" ( захваченных террористах) и нашей наивности
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27.03.2022 22:34 Відповісти
хто заважає їх двохсотити при спробі втечі?
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27.03.2022 22:38 Відповісти
Скажи це хлопцям з Торнадо, які не панкались з рашистами і яких тримали в камері 5 років.
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27.03.2022 22:52 Відповісти
знаєте, з одного боку мені хочеться вибачитися і затерти попередній коментар

але то буде блюзнірство
після того, що ці паскуди в Україні роблять - народ має право бути лютим
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27.03.2022 22:57 Відповісти
Розпочато досудове розслідування? А хто підозрюваний? Йому ж адвокат напевно потрібен?🤦
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27.03.2022 22:34 Відповісти
Так можно и десятилетиями вылавливать "за підозрою"..Это как-то не смешно..
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27.03.2022 22:41 Відповісти
" а на ТОЙ СТОРОНЕ...."
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27.03.2022 22:50 Відповісти
Не пишить розпочато досудове розслідування , бо стає ще гірше від цього
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27.03.2022 22:34 Відповісти
Реальний треш. Хто розслідує? Шо? Де? Маячня.
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27.03.2022 22:35 Відповісти
Юридична формальність. Все має бути зафіксовано для подальшого суду.
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27.03.2022 22:47 Відповісти
Тварюки' а в полоні всі святі. Очками кліпають
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27.03.2022 22:34 Відповісти
Неплохо такой пленный выглядит

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27.03.2022 22:36 Відповісти
Суки. Так. Женевська конвенція. А хто про це буде знати, Як рашисти будуть мертвы.
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27.03.2022 22:36 Відповісти
Зюлядь,каже,що то не ксцапи а пуфкін стріляв. А вбивць,й гвалтівників потрібно колихати,й годувати... Любіть Зя...
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27.03.2022 22:40 Відповісти
Кацапня,це колективне хло. Всі патологічні ізверги!!!
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27.03.2022 22:41 Відповісти
расстреливать гражданские автомобили - это у кацапов обычное дело.

Какая конвенция?? Не, не слышал.
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27.03.2022 22:41 Відповісти
Боже покарай рашиських варварів ,хай виздихає вся рашиська паскуда і народ цієі імперіі зла.
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27.03.2022 22:42 Відповісти
Арестович.
"Росія накопичила невеликі ресурси, зараз розпочнеться друга стадія, Путін хоче отримати більш вигідну позицію на переговорах



У Маріуполі все складно і буде лише складніше, у зоні ООС теж все складно і, мабуть, теж буде лише складніше. У Маріуполі співвідношення сторін 1 до 12 ."

Тоесть по словам Арестовича, мы ещё и зону ООС потеряем, и нам там ещё и окружение сделают?

Что то я не пойму стратегию обороны.
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27.03.2022 22:42 Відповісти
Военные виноваты больше, чем сам диктатор!!Поэтому: хватит уже пленных брать.!Надежды на гуманность..Прям, как дети малые..
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27.03.2022 22:43 Відповісти
Зверье паршивое.
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27.03.2022 22:43 Відповісти
"Позвони пьяной маме и расскажи, что ты плачешь" - уже давно не канает, поскольку это всё бесполезно.
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27.03.2022 22:44 Відповісти
арестович. що скажеш. гуманний наш блогер !
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27.03.2022 22:45 Відповісти
путин ,СДОХНИ!!!!
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27.03.2022 22:45 Відповісти
Тут у нас по Луцьку їбанули, поки ніде не пишуть.
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27.03.2022 22:47 Відповісти
В 22.33 по РБК написали. Залишатись в укритті.
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27.03.2022 22:51 Відповісти
Женевскую конвенцию явно придумали кацапы , чтобы безнаказанно убивать всех , а если их трогают - поднимать вонь.

чтото сами они насилуют женщин и убивают и им начхать на женевскую конвенцию
Правильнее - ОКО ЗА ОКО , КРОВЬ ЗА КРОВЬ, КРОВНАЯ МЕСТЬ ДО 7 колена !!!
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27.03.2022 22:56 Відповісти
а завтра хламидия, то есть арахамия будет встречаться с его расийскими партнерами, не переговорах и за ручку здароваться с ними
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27.03.2022 23:00 Відповісти
чем больше мертвых и дохлых кацапов тем лучше, тем больше шансов что страна404 раша вымрет.
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27.03.2022 23:10 Відповісти
***, та вони ж навіть не з автоматів розстріляли.

Це гарматою 30 мм з бтр чи бмп

Вони навіть не підпустили, щоб перевірити на загрозу. А здплуку розвалили цивільну машину...
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27.03.2022 23:19 Відповісти
Гореть им в аду! Твари! ... 😡
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27.03.2022 23:33 Відповісти
как гуманность к этим п@дарам??? просто жёстко уничтожать
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27.03.2022 23:54 Відповісти
Хай покажуть спочатку ці фото та ще багато інших , а потім про про те хто дотримується якихось конвенцій.
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27.03.2022 23:59 Відповісти
Конвенция??? Надеюсь, сейчас уже всем все понятно? или у кого-то есть еще вопросы?
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28.03.2022 00:01 Відповісти
Да пох, что там ЕС скажет, русских пора вырезать!
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28.03.2022 00:08 Відповісти
Да пох, что там ЕС скажет, русских пора вырезать!
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28.03.2022 00:08 Відповісти
Да пх., что там в ЕС скажут, в тех местах, где такое слчилось - живьем пленных не брать!
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28.03.2022 00:09 Відповісти
Да пох, что там в Европе скажут, в районах, где такое случилось живьем пленных не брать!
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28.03.2022 00:10 Відповісти
я род ваш валил карорашные свиньи
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28.03.2022 00:13 Відповісти
????
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28.03.2022 00:26 Відповісти
Тильки розстрил на мисци цих оркив не треба жалити як там казав Жуков бабы еще нарожают !ну так не треба их ****** брати в полон тильки розстрил цих тварин и покидькив спасе Украину!
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28.03.2022 08:35 Відповісти
Тильки розстрил на мисци цих оркив не треба жалити як там казав Жуков бабы еще нарожают !ну так не треба их брати в полон тильки розстрил цих тварин и покидькив спасе Украину!
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28.03.2022 08:35 Відповісти
Тильки розстрил на мисці цих оркив не треба жалити як там казав Жуков бабы еще нарожают !ну так не треба их брати в полон тильки розстрил цих тварин и покидькив спасе Украину!вони це ж потвори ,моральни уроди их треба вбивати як собак !
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28.03.2022 08:36 Відповісти
 
 