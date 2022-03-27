Воїни 128-ї бригади знищили командний пункт Росгвардії з Дагестану. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Бойовий підрозділ 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади знищив спостережний пункт російської нацгвардії, що облаштувався в лісопосадці. У результаті бойового зіткнення, яке тривало кілька хвилин, знищений військовий "Урал" і двоє росгвардійців (вороги згоріли й ідентифікації не підлягають). Решта гвардійців утекли.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці бригади.
"На спостережному пункті знайшли документи одного з росгвардійців: військовий квиток, облікову картку зберігання зброї, особистий жетон Росгвардії, картку обліку доз радіоактивного опромінення, різні пам’ятки солдата, кредитні картки "Сбербанка" тощо.
Особисті дані расгвардійця: Маданов Владик Иньязудинович, 2 июня 1995 года рождения. Военный билет выдан военкоматом г.Дербент Дагестанские Огни Республики Дагестан.
Зі штурмовиків 128 бригади поранених і загиблих внаслідок бою немає", - відзначається у повідомленні.
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Ни один город в такой тотальной блокаде, без поддержки извне не выстоял. И, похоже никто особо не задумывается о его деблокаде. Все апплодируют контрударам под Киевом, но стыдливо молчат про Мариуполь. А орки просто тупо его завалят трупами, снесут артиллерией под ноль и потом по быстрому заметут следы. Чтобы скрыть следы того как они "воюют". Против родильных домов и драмтеатров.
Він добре розповідає про стан на ВСІХ фронтах.
Переплутав Полтави, певно. З ким не буває. Географію погано вчив у школі.
Привертати увагу заголовками - це для "жовтої" преси.
Мэр Славутича: Российские войска пока покинули город
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