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У межах ініціативи "Допомога Схід" в Україну прибула медична допомога з Франції, - Наєв. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У межах міжнародної стратегічної ініціативи "Допомога Схід" із Франції до України прибув гуманітарний вантаж медичного призначення.

Цього разу допомогу отримали Національний військово-медичний клінічний центр у Києві та Військово-медичний клінічний центр Східного регіону, повідомляє відділ зв’язків з громадськістю Командування об’єднаних сил ЗС України, передає Цензор.НЕТ.

За словами засновника ініціативи, командувача об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва вантаж складається з дезінфекційних засобів, ліків, медичних розхідників, перев'язувальних матеріалів, а також засобів гігієни.

– Допомогу передано Асоціацією "Медична та благодійна допомога Франція-Україна" на чолі з віцепрезидентом пані Діаною Дольс у співпраці з Посольством України у Франції та французькими регіональними агенціями охорони здоров'я, – повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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Командувач додав, що вантаж доставлено в Україну за безпосереднього сприяння Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України, президентом якої є Леонід Костюченко, та підприємства "Санагро Украïна" — директор Олександр Скрипка.

Розмитнення вантажу та підготовку замовлень здійснено організацією "Всеукраїнська рада реанімації та екстреної медичної допомоги" головою правління якої є Ігор Збишко.

– За період роботи проект охопив своєю діяльністю 55 медичних закладів, переважна кількість яких знаходиться поблизу районів бойових дій. До медзакладів було передано понад 215 тонн гуманітарних вантажів медичного призначення, — підкреслив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

У межах ініціативи Допомога Схід в Україну прибула медична допомога з Франції, - Наєв 01
У межах ініціативи Допомога Схід в Україну прибула медична допомога з Франції, - Наєв 02
У межах ініціативи Допомога Схід в Україну прибула медична допомога з Франції, - Наєв 03
У межах ініціативи Допомога Схід в Україну прибула медична допомога з Франції, - Наєв 04
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