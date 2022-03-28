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Зранку війська РФ обстріляли Сєверодонецьк, загинула 86-річна жінка, - Гайдай
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні зранку війська РФ обстріляли Сєверодонецьк на Луганщині, загинула 86-річна жінка.
Про це поводомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Ранкові обстріли. У Сєверодонецьку загинула 86-річна жінка. Зранку росіяни влучили в житловий будинок в Сєверодонецьку, внаслідок чого розпочалася пожежа. Рятувальниками виявлено тіло загиблої жінки", - йдеться у повідомленні.
Гайдай також нагадує, що сьогодні внаслідок російського обстрілу одна людина загинула в Рубіжному, ще одна - поранена.
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показати весь коментар29.04.2022 13:18 Відповісти Мені подобається 0
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