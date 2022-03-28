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Зранку війська РФ обстріляли Сєверодонецьк, загинула 86-річна жінка, - Гайдай

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні зранку війська РФ обстріляли Сєверодонецьк на Луганщині, загинула 86-річна жінка.

Про це поводомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Ранкові обстріли. У Сєверодонецьку загинула 86-річна жінка. Зранку росіяни влучили в житловий будинок в Сєверодонецьку, внаслідок чого розпочалася пожежа. Рятувальниками виявлено тіло загиблої жінки", - йдеться у повідомленні.

Гайдай також нагадує, що сьогодні внаслідок російського обстрілу одна людина загинула в Рубіжному, ще одна - поранена.

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Зранку війська РФ обстріляли Сєверодонецьк, загинула 86-річна жінка, - Гайдай 01

Автор: Ірина Дашківська
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А ля гер ком а ля гер. За использование жилых домов в качестве укреплений приходится чем-то платить, прилеты неизбежны.
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29.04.2022 13:18 Відповісти
 
 