Українські сили звільнили населений пункт Михайло-Коцюбинське на Чернігівщині. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Українські захисники звільнили від російських окупантів населений пункт Михайло-Коцюбинське на Чернігівщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це говориться у офіційному фейсбуці ОК "Північ".
"Наші котики із Сил спротиву Сіверщини звітують: Михайло-Коцюбинське - наше", - зазначається у повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
нас тут не міряно!
якісь ракети ?