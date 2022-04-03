Окупанти втретє за тиждень влучили в один і той самий будинок у центрі Сєверодонецька, - Гайдай. ФОТО

У Сєверодонецьку Луганської області росіяни втретє за тиждень влучили в один і той самий будинок в центрі міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив у Телеграмі.

"Тільки росіянам відомо, який саме стратегічний об’єкт вони хотіли знищити в цьому районі - там розташовані лише житлові будинки. Однак ворог за останній тиждень тричі бив по цьому кварталу і усі три рази влучав у дім, де проживали звичайні сєверодончани. Щоразу бійці ДСНС гасили полум’я і рятували тих, хто там ще залишався. Бо наразі власного дому в цих людей вже практично немає", - зазначив Гайдай.

За його словами, за минулу добу найбільше руйнувань через російське вторгнення зазнали Сєверодонецьк, Рубіжне та Лисичанськ.

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Так, у Сєверодонецьку сталося займання шістьох багатоповерхівок і магазину, у Рубіжному - п’ятьох об’єктів житлового фонду, у Лисичанську - двох.

Гайдай також повідомив, що тривають бої в окремих кварталах міст Рубіжне та Попасна.

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"Наші Збройні сили непохитно тримають позиції. Вчора на лінії фронту на Луганщині і Донеччині вони відбили шість атак росіян, знищили чотири танки, шість одиниць броньованої та сім одиниць автомобільної техніки противника", - зазначив голова ОВА.





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