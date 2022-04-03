Окупанти втретє за тиждень влучили в один і той самий будинок у центрі Сєверодонецька, - Гайдай. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Сєверодонецьку Луганської області росіяни втретє за тиждень влучили в один і той самий будинок в центрі міста.
Як передає Цензор.НЕТ, про це керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив у Телеграмі.
"Тільки росіянам відомо, який саме стратегічний об’єкт вони хотіли знищити в цьому районі - там розташовані лише житлові будинки. Однак ворог за останній тиждень тричі бив по цьому кварталу і усі три рази влучав у дім, де проживали звичайні сєверодончани. Щоразу бійці ДСНС гасили полум’я і рятували тих, хто там ще залишався. Бо наразі власного дому в цих людей вже практично немає", - зазначив Гайдай.
За його словами, за минулу добу найбільше руйнувань через російське вторгнення зазнали Сєверодонецьк, Рубіжне та Лисичанськ.
Так, у Сєверодонецьку сталося займання шістьох багатоповерхівок і магазину, у Рубіжному - п’ятьох об’єктів житлового фонду, у Лисичанську - двох.
Гайдай також повідомив, що тривають бої в окремих кварталах міст Рубіжне та Попасна.
"Наші Збройні сили непохитно тримають позиції. Вчора на лінії фронту на Луганщині і Донеччині вони відбили шість атак росіян, знищили чотири танки, шість одиниць броньованої та сім одиниць автомобільної техніки противника", - зазначив голова ОВА.
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Работали в три смены:
«Мы решили направить часть средств, собранных через платформу withukraine, на закупку не только обычных скорых, но и бронированных, чтобы защитить наших храбрых медиков», - говорится в заявлении украинского посольства.
В бронированные реанимобили превратили бывшие армейские машины. Их переоборудовали в компании Venari Group, крупнейшем и старейшем производителе карет скорой помощи в Великобритании, рассказал представитель посольства Тарас Крикун.
По его словам, работники предприятия работали в три смены, безо всякой прибыли для компании. На предприятии повсюду висят флаги Украины, а вместо «good afternoon» здесь теперь говорят «slava Ukraini».
Первую партию из 15 автомобилей доставят в Украину в начале следующей недели.