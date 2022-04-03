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Луганщина (4422) обстріл (21351) Сєверодонецьк (474) Гайдай_ЛОГА (900)

Окупанти втретє за тиждень влучили в один і той самий будинок у центрі Сєверодонецька, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Сєверодонецьку Луганської області росіяни втретє за тиждень влучили в один і той самий будинок в центрі міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив у Телеграмі.

"Тільки росіянам відомо, який саме стратегічний об’єкт вони хотіли знищити в цьому районі - там розташовані лише житлові будинки. Однак ворог за останній тиждень тричі бив по цьому кварталу і усі три рази влучав у дім, де проживали звичайні сєверодончани. Щоразу бійці ДСНС гасили полум’я і рятували тих, хто там ще залишався. Бо наразі власного дому в цих людей вже практично немає", - зазначив Гайдай.

За його словами, за минулу добу найбільше руйнувань через російське вторгнення зазнали Сєверодонецьк, Рубіжне та Лисичанськ.

Окупанти втретє за тиждень влучили в один і той самий будинок у центрі Сєверодонецька, - Гайдай 01

Дивіться: Внаслідок обстрілів росіян пошкоджено 16 будинків, магістральний газопровід, область без води і газу, - Луганська ОВА. ФОТО

Окупанти втретє за тиждень влучили в один і той самий будинок у центрі Сєверодонецька, - Гайдай 02

Так, у Сєверодонецьку сталося займання шістьох багатоповерхівок і магазину, у Рубіжному - п’ятьох об’єктів житлового фонду, у Лисичанську - двох.

Гайдай також повідомив, що тривають бої в окремих кварталах міст Рубіжне та Попасна.

Також читайте: Керівник Луганської ВЦА Гайдай закликав до евакуації всіх мешканців області: Відповідь має бути одна - їхати

Окупанти втретє за тиждень влучили в один і той самий будинок у центрі Сєверодонецька, - Гайдай 03

"Наші Збройні сили непохитно тримають позиції. Вчора на лінії фронту на Луганщині і Донеччині вони відбили шість атак росіян, знищили чотири танки, шість одиниць броньованої та сім одиниць автомобільної техніки противника", - зазначив голова ОВА.

Окупанти втретє за тиждень влучили в один і той самий будинок у центрі Сєверодонецька, - Гайдай 04
Окупанти втретє за тиждень влучили в один і той самий будинок у центрі Сєверодонецька, - Гайдай 05

Також читайте: Майже вся Луганщина без газу. Під Сєверодонецьком війська РФ перебили газогін, - Гайдай. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16



Работали в три смены:

«Мы решили направить часть средств, собранных через платформу withukraine, на закупку не только обычных скорых, но и бронированных, чтобы защитить наших храбрых медиков», - говорится в заявлении украинского посольства.

В бронированные реанимобили превратили бывшие армейские машины. Их переоборудовали в компании Venari Group, крупнейшем и старейшем производителе карет скорой помощи в Великобритании, рассказал представитель посольства Тарас Крикун.

По его словам, работники предприятия работали в три смены, безо всякой прибыли для компании. На предприятии повсюду висят флаги Украины, а вместо «good afternoon» здесь теперь говорят «slava Ukraini».

Первую партию из 15 автомобилей доставят в Украину в начале следующей недели.
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03.04.2022 08:23
+11
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03.04.2022 08:25
+9
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03.04.2022 08:11
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03.04.2022 08:11 Відповісти



Работали в три смены:

«Мы решили направить часть средств, собранных через платформу withukraine, на закупку не только обычных скорых, но и бронированных, чтобы защитить наших храбрых медиков», - говорится в заявлении украинского посольства.

В бронированные реанимобили превратили бывшие армейские машины. Их переоборудовали в компании Venari Group, крупнейшем и старейшем производителе карет скорой помощи в Великобритании, рассказал представитель посольства Тарас Крикун.

По его словам, работники предприятия работали в три смены, безо всякой прибыли для компании. На предприятии повсюду висят флаги Украины, а вместо «good afternoon» здесь теперь говорят «slava Ukraini».

Первую партию из 15 автомобилей доставят в Украину в начале следующей недели.
показати весь коментар
03.04.2022 08:23 Відповісти
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03.04.2022 08:25 Відповісти
Спасибо вам за эту новость и спасибо Джонсону.
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03.04.2022 08:26 Відповісти
US expected to help send Soviet-era tanks to Ukraine within days.
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03.04.2022 08:23 Відповісти
Чехі - логістіка US.
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03.04.2022 08:29 Відповісти
В Мелітополі бувший працівник військкомату Лисенко здає атошників.
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03.04.2022 08:45 Відповісти
Тварь подлая
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03.04.2022 08:53 Відповісти
саме час зничтожити ордлу.
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03.04.2022 08:59 Відповісти
Ну пляяяя. А фотки для того, чтоб четвёртый раз попали????
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03.04.2022 10:28 Відповісти
А без фоток - не влучать?
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05.04.2022 00:01 Відповісти
 
 