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Підрозділи українського десанту взяли під контроль район Прип'яті та ділянку державного кордону з республікою Білорусь, - Генштаб. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Підрозділи українського десанту взяли під контроль район Прип'яті та ділянку державного кордону з республікою Білорусь.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу.
"Сьогодні, 03 квітня, підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних Сил України взяли під контроль район міста Прип’ять та ділянку Державного кордону України з республікою Білорусь. Продовжуємо далі виконувати бойові завдання! Разом до перемоги! Слава ДШВ! Слава Україні", - йдеться у повідомленні.
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многократно фиксировали на улицах Гомеля пикапы Mitsubishi L200.
Все они образца 2021 года, имеют следы повреждений, окрашены в черный либо белый цвет и не имеют регистрационных номеров. На всех машинах присутствует знак в виде «V».
МО РФ никогда не закупало японские джипы, перед началом войны такие автомобили на Гомельщине не фиксировались.
С большой долей уверенности можно утверждать, что российские военные попросту украли эти автомобили в Украине. Перед войной в январе 2022 года США передали пограничной службе Украины 40 пикапов Mitsubishi L200 последней серии для охраны северных и восточных границ страны от ожидаемого российского вторжения.
На фото заметны совпадения модели, цветов, дисков и наклеек на кузовах авто в Гомеле и Украине.
Если это так, то ввозу и использованию украденных автомобилей содействовали сразу несколько ведомств: органы погранслужбы, таможенная инспекция, автоинспекция и милиция.
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Генерал Дмитро Марченко:
виграно першу велику битву цієї війни - битву за Київ
Якби ми програли її, Україна була б роздерта на кілька шматків. Військові на Сході були б відрізані від постачання і оточені. До 300 вбитих цивільних в Ірпені додалося б 30 тисяч у Києві. Ключовим стало утримання Васильківського летовища. "Елітні" обізяни були знищені і не змогли захопити злітну смугу для своїх транспортів.
Другим чинником була зупинка наступу на південь від Житомирської траси на Фастів і Васильків. Кажуть, допомогли ще давньоруські Змієві вали. А ЗСУ насипали зверху артою і ванькам стало різко не альо. Третім і контрольним в голову стало звільнення Макарова і ускладнення постачання відрізаного південного угрупування.
За нас дуже круто зіграла рідна земля. Річка Ірпінь та її заболочені береги не пустили окупантів до Києва і дали час зібрати сили, а ще за нас був весь Київ. У ******** історії нема такого прикладу масової добровільної мобілізації в ТРО і ЗСУ.
👉🏼Які уроки битви за Київ?
1. Ми були не готові. Понівечені Ірпінь, Гостомель, Буча - плата за нашу неготовність.
2. Вже зараз треба врахувати помилки і рубежі подалі від Києва і Житомирської траси.
3. Озброєння ТРО - найкраще рішення для захисту Києва, яке тільки могло бути. Обов'язково треба це розвинути і зробити фішкою нашої оборони.
4. Битва за Київ показала значення системи ППО. Вона має стати пріоритетом розвитку ЗСУ №1.
5. Критично не вистачає авіації і бойових гелікоптерів.
6. Протитанкові комплекси від союзників і українські аналоги помножили на нуль російську стратегію наступу колонами. Тепер це тупо колони смертників.
7. Все те, що писали в літературі Другої Світової про українського солдата - правда. Хитрий, вмілий, впертий, незламний. На ньому трималася вся армія Совєцького союзу. Тепер український солдат - як чистий спирт, не розбавлений московитами, робить ЗСУ непереможними.
Це перша велика перемога цієї війни. І вона не остання.
https://t.me/irpininteresting/4673
Щоб шухеру навели на залізниці, летовищах та пускових "Іскандерів".
А там і народ пора підіймати проти Луки.
У подразделений российской армии, которые базировались в Чернобыльской зоне, распространяются панические настроения из-за радиационного облучения. Это приобретает катастрофические масштабы для страны-агрессора.
Об этом сообщил СтратКом ВСУ.
В ведомстве отметили, что кремлевские пропагандисты, чтобы справиться с нежелательными сплетнями среди российских военных, выдают собственные потери за украинские.
«Так, говоря о якобы потерях личного состава Вооруженных Сил Украины из-за лучевой болезни, они намеренно умалчивают о факте оккупации зоны отчуждения, которая началась 24 февраля 2022 года с захвата Чернобыльской атомной электростанции», - отметили в центре стратегических коммуникаций.
Они отметили, что оккупанты прошли запрещенными маршрутами, накапливали большое количество вооружения и обустроили свои позиции в самом опасном месте зоны отчуждения - Рыжем лесу.
Оккупанты принесли радиацию в Беларусь
Жители белорусского поселка Брагин первыми ощутили на себе последствия действий российских оккупантов, которые принесли с собой радиационное облучение.
Пока неизвестно, есть ли жертвы среди белорусов, в то же время подтвержден первый летальный случай и 73 случая тяжелого течения лучевой болезни среди российских военнослужащих.
«Факт остается фактом, как бы его ни искажала российская пропаганда», - отметили в ведомстве.
зараз бігунків з під Києва розмістили в білоруських казармах, в місця постійної дислокації не везуть, Найбільш упоротих орків відправлять на Донбас, а інших по домах після розборок польотів на верхах і низах. Бо коли генералів арештовують за невиконання наказу через неможливість-армія розпадається, а тут ще ораву злочинців відпусти додому-враз будуть шукати істину в словах "нас предали"
СКотобазі вірити не можна