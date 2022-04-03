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Підрозділи українського десанту взяли під контроль район Прип'яті та ділянку державного кордону з республікою Білорусь, - Генштаб. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Підрозділи українського десанту взяли під контроль район Прип'яті та ділянку державного кордону з республікою Білорусь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу.

"Сьогодні, 03 квітня, підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних Сил України взяли під контроль район міста Прип’ять та ділянку Державного кордону України з республікою Білорусь. Продовжуємо далі виконувати бойові завдання! Разом до перемоги! Слава ДШВ! Слава Україні", - йдеться у повідомленні.

Підрозділи українського десанту взяли під контроль район Припяті та ділянку державного кордону з республікою Білорусь, - Генштаб 01

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+69
...ми землею і водою вмієм битися з ордою!

Генерал Дмитро Марченко:

виграно першу велику битву цієї війни - битву за Київ

Якби ми програли її, Україна була б роздерта на кілька шматків. Військові на Сході були б відрізані від постачання і оточені. До 300 вбитих цивільних в Ірпені додалося б 30 тисяч у Києві. Ключовим стало утримання Васильківського летовища. "Елітні" обізяни були знищені і не змогли захопити злітну смугу для своїх транспортів.

Другим чинником була зупинка наступу на південь від Житомирської траси на Фастів і Васильків. Кажуть, допомогли ще давньоруські Змієві вали. А ЗСУ насипали зверху артою і ванькам стало різко не альо. Третім і контрольним в голову стало звільнення Макарова і ускладнення постачання відрізаного південного угрупування.

За нас дуже круто зіграла рідна земля. Річка Ірпінь та її заболочені береги не пустили окупантів до Києва і дали час зібрати сили, а ще за нас був весь Київ. У ******** історії нема такого прикладу масової добровільної мобілізації в ТРО і ЗСУ.

👉🏼Які уроки битви за Київ?

1. Ми були не готові. Понівечені Ірпінь, Гостомель, Буча - плата за нашу неготовність.
2. Вже зараз треба врахувати помилки і рубежі подалі від Києва і Житомирської траси.
3. Озброєння ТРО - найкраще рішення для захисту Києва, яке тільки могло бути. Обов'язково треба це розвинути і зробити фішкою нашої оборони.
4. Битва за Київ показала значення системи ППО. Вона має стати пріоритетом розвитку ЗСУ №1.
5. Критично не вистачає авіації і бойових гелікоптерів.
6. Протитанкові комплекси від союзників і українські аналоги помножили на нуль російську стратегію наступу колонами. Тепер це тупо колони смертників.
7. Все те, що писали в літературі Другої Світової про українського солдата - правда. Хитрий, вмілий, впертий, незламний. На ньому трималася вся армія Совєцького союзу. Тепер український солдат - як чистий спирт, не розбавлений московитами, робить ЗСУ непереможними.

Це перша велика перемога цієї війни. І вона не остання.
https://t.me/irpininteresting/4673
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03.04.2022 13:00
+47
не слегка ,а по полной, если бы не они, то не было бы ни бучи ни ирпеня
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03.04.2022 13:04
+39
Белорусов слегка надо шугануть..
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03.04.2022 12:58
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Белорусов слегка надо шугануть..
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03.04.2022 12:58 Відповісти
не слегка ,а по полной, если бы не они, то не было бы ни бучи ни ирпеня
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03.04.2022 13:04 Відповісти
Бульбофюрера щось останніми днями в інформ просторі не чути. Мабуть всрався?
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03.04.2022 13:14 Відповісти
Он уже две недели как ламанш взял. Может дальше пошел?
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03.04.2022 13:30 Відповісти
Дальше пошёл нах ... уй ,***********
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03.04.2022 13:59 Відповісти
Писали, що ***** збирається його напоїти чаєм з новичком.
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03.04.2022 13:32 Відповісти
Все это бред. Таракан это такой же гауляйтер, как и калдырка, который полностью контролирует покорнейший народец. Наоборот хло будет помогать таракану всем, чем может.
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03.04.2022 13:41 Відповісти
На улицах Гомеля появились пикапы, принадлежащие Украине

Читатели https://t.me/flagshtok/8097
многократно фиксировали на улицах Гомеля пикапы Mitsubishi L200.

Все они образца 2021 года, имеют следы повреждений, окрашены в черный либо белый цвет и не имеют регистрационных номеров. На всех машинах присутствует знак в виде «V».

МО РФ никогда не закупало японские джипы, перед началом войны такие автомобили на Гомельщине не фиксировались.

С большой долей уверенности можно утверждать, что российские военные попросту украли эти автомобили в Украине. Перед войной в январе 2022 года США передали пограничной службе Украины 40 пикапов Mitsubishi L200 последней серии для охраны северных и восточных границ страны от ожидаемого российского вторжения.

На фото заметны совпадения модели, цветов, дисков и наклеек на кузовах авто в Гомеле и Украине.

Если это так, то ввозу и использованию украденных автомобилей содействовали сразу несколько ведомств: органы погранслужбы, таможенная инспекция, автоинспекция и милиция.

t.me/flagshtok
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03.04.2022 13:54 Відповісти
Їх обох було би непогано напоіти чайком з новічком 🙁
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03.04.2022 14:00 Відповісти
как белгород и воронеж
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03.04.2022 13:09 Відповісти
Не время пока. Есть ещё чем заняться помимо "шугануть Бульбафюрера"
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03.04.2022 13:13 Відповісти
Перпективу йому вже зараз треба намалювати: або він протягом 72 годин виганяє війська рашки з білорашки, або Гаага...
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03.04.2022 13:17 Відповісти
Это важнее, чем Харьков, Донбасс, Мариуполь и Херсон? Или вы считаете, что у нас миллионная армия и мы не знаем куда бы её приткнуть чтобы кому-то там чего-то "намалювати"?
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03.04.2022 14:02 Відповісти
Подогнать технику и разлупашить все военные обьекты,дороги и скопления живой расийской силы и техники.И смело,ничего нам за это не будет
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03.04.2022 13:38 Відповісти
100% - "заблукати на навчаннях" на 100-200 км вглиб території.
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03.04.2022 14:33 Відповісти
ДШВ України-респект...
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03.04.2022 12:59 Відповісти
Я б на кордоні між Україною і бкльбосианом поставив з української сторони білоруських добровольців з Іноземного Легіону, щоб тй лукашенка памперси щогодини міняв.
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03.04.2022 14:48 Відповісти
Теперь по Беларуси можно ****** или перебросить туда войска, чтобы кацапы не смогли своих на Донбасс передислоцировать
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03.04.2022 12:59 Відповісти
Да кацапам насрать на ту беларусь! Одно радует что беларусы думаю поймут, что второй легкой прогулки до Киева не получиться. Но главное не дать оркам возможности ударить нашим в тыл со стороны Изюма!
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03.04.2022 13:04 Відповісти
Зараз техніка на східному напрямку дуже потрібна. Але прийде час і з вусатим тараканом розібратись...
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03.04.2022 13:54 Відповісти
...ми землею і водою вмієм битися з ордою!

Генерал Дмитро Марченко:

виграно першу велику битву цієї війни - битву за Київ

Якби ми програли її, Україна була б роздерта на кілька шматків. Військові на Сході були б відрізані від постачання і оточені. До 300 вбитих цивільних в Ірпені додалося б 30 тисяч у Києві. Ключовим стало утримання Васильківського летовища. "Елітні" обізяни були знищені і не змогли захопити злітну смугу для своїх транспортів.

Другим чинником була зупинка наступу на південь від Житомирської траси на Фастів і Васильків. Кажуть, допомогли ще давньоруські Змієві вали. А ЗСУ насипали зверху артою і ванькам стало різко не альо. Третім і контрольним в голову стало звільнення Макарова і ускладнення постачання відрізаного південного угрупування.

За нас дуже круто зіграла рідна земля. Річка Ірпінь та її заболочені береги не пустили окупантів до Києва і дали час зібрати сили, а ще за нас був весь Київ. У ******** історії нема такого прикладу масової добровільної мобілізації в ТРО і ЗСУ.

👉🏼Які уроки битви за Київ?

1. Ми були не готові. Понівечені Ірпінь, Гостомель, Буча - плата за нашу неготовність.
2. Вже зараз треба врахувати помилки і рубежі подалі від Києва і Житомирської траси.
3. Озброєння ТРО - найкраще рішення для захисту Києва, яке тільки могло бути. Обов'язково треба це розвинути і зробити фішкою нашої оборони.
4. Битва за Київ показала значення системи ППО. Вона має стати пріоритетом розвитку ЗСУ №1.
5. Критично не вистачає авіації і бойових гелікоптерів.
6. Протитанкові комплекси від союзників і українські аналоги помножили на нуль російську стратегію наступу колонами. Тепер це тупо колони смертників.
7. Все те, що писали в літературі Другої Світової про українського солдата - правда. Хитрий, вмілий, впертий, незламний. На ньому трималася вся армія Совєцького союзу. Тепер український солдат - як чистий спирт, не розбавлений московитами, робить ЗСУ непереможними.

Це перша велика перемога цієї війни. І вона не остання.
https://t.me/irpininteresting/4673
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03.04.2022 13:00 Відповісти
Адже це ви постили фото веселки над Києвом? Якщо є можливість, будь ласка, зробіть це ще раз. Хочу зберегти. Дякую
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03.04.2022 13:55 Відповісти
Начало конца фашистской россии.
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03.04.2022 13:00 Відповісти
+ приєднуюсь 👍👍👍
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03.04.2022 13:05 Відповісти
Красавцы!👍
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03.04.2022 13:01 Відповісти
Сначало нужно выпилить корыта на море.
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03.04.2022 13:05 Відповісти
Та побігай по Півдню з автоматом - хто заважає?
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03.04.2022 14:35 Відповісти
Ага, ******* не мешки ворочать…
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03.04.2022 13:11 Відповісти
А ось тепер саме час перекидати на територію Білорусі, формування білоруських батальонів.
Щоб шухеру навели на залізниці, летовищах та пускових "Іскандерів".
А там і народ пора підіймати проти Луки.
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03.04.2022 13:08 Відповісти
Российские солдаты принесли радиацию и в Беларусь.

У подразделений российской армии, которые базировались в Чернобыльской зоне, распространяются панические настроения из-за радиационного облучения. Это приобретает катастрофические масштабы для страны-агрессора.

Об этом сообщил СтратКом ВСУ.

В ведомстве отметили, что кремлевские пропагандисты, чтобы справиться с нежелательными сплетнями среди российских военных, выдают собственные потери за украинские.

«Так, говоря о якобы потерях личного состава Вооруженных Сил Украины из-за лучевой болезни, они намеренно умалчивают о факте оккупации зоны отчуждения, которая началась 24 февраля 2022 года с захвата Чернобыльской атомной электростанции», - отметили в центре стратегических коммуникаций.

Они отметили, что оккупанты прошли запрещенными маршрутами, накапливали большое количество вооружения и обустроили свои позиции в самом опасном месте зоны отчуждения - Рыжем лесу.

Оккупанты принесли радиацию в Беларусь

Жители белорусского поселка Брагин первыми ощутили на себе последствия действий российских оккупантов, которые принесли с собой радиационное облучение.

Пока неизвестно, есть ли жертвы среди белорусов, в то же время подтвержден первый летальный случай и 73 случая тяжелого течения лучевой болезни среди российских военнослужащих.

«Факт остается фактом, как бы его ни искажала российская пропаганда», - отметили в ведомстве.
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03.04.2022 13:08 Відповісти
Прикопать радиоактивных пид…в по тихому и все дел
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03.04.2022 13:42 Відповісти
потрібно мінувати північ поки є час, дуже можливо що знову попруть, ну і якщо знову з білорусі полетить треба відповідати вогнем.
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03.04.2022 13:09 Відповісти
Парни дай Allah Вам здоровья!!!!! Но надо спешить,не знаю как это можно сделать при военном планировании, но мы все видели, что творят гниды оккупанты на оккупированных территориях. Каждый день, под властью орков приносит новые жертвы среди мирного населения.
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03.04.2022 13:11 Відповісти
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03.04.2022 13:11 Відповісти
Пишут что хлопнули командира кадыровцев Руслана Азизова
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03.04.2022 13:13 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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03.04.2022 13:15 Відповісти
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03.04.2022 13:45 Відповісти
Там осторожнее нужно под границей. ********* с бульбашами будут накрывать артой из-за границы зная что мы не будем давать ответку. Хотя нужно.
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03.04.2022 13:16 Відповісти
Не будут. Мы и ответку дать можем, все договора денонсированы войной. И выглядеть с их стороны будет позорно и униженно. Как бой проиграл и какашки мечет из за угла как обиженный.
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03.04.2022 13:24 Відповісти
Объект "Укрытие" , там нельзя сидеть по многу часов, менять их надо, периодически, берегите бойцов.
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03.04.2022 13:20 Відповісти
Без зволікань всю лінію кордону, де це можливо, замінувать і укріпить, щоб і миша не пролізла!
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03.04.2022 13:22 Відповісти
Бутусов об уничтожении 3 млн противопехотных мин: "Руководство Украины разоружило страну во время войны. Надеюсь, это станет предметом уголовного расследования"
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03.04.2022 13:28 Відповісти
минуйте кордон
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03.04.2022 13:25 Відповісти
можем только асфальтом...руководство страны приказало и мы уничтожили несколько миллионов мин...
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03.04.2022 13:38 Відповісти
а тепер можна нанести ракетний удар по Білоруському НПЗ, паливних резервуарах та обьєктах де знаходяться Російські військові
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03.04.2022 13:29 Відповісти
Подтягивайте Точки У и мочите Мозырский нефтеперерабатывающий и все в зоне досягаемости на как цапской стороне.
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03.04.2022 13:36 Відповісти
Красивое фото..МОЛОДЦЫ ребята
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03.04.2022 14:00 Відповісти
Не хер там стоять большой массой войск, только наблюдать и держать на контроле. Армии и так не хватает на многих направлениях.
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03.04.2022 14:51 Відповісти
Широкий фронта атаки орків і був викликаний участю рижого таракана. Саме для цього обидва придумали союзну державу. ЇЇ проголошення оголосили на 27 лютого, на третій день війни. Лісисто-болотиста місцевість сприяла не тільки обороні але і наступу. А коли завязли, широта фронту наступу і плотна оборона похоронили "мечти кремлівського карлика".
зараз бігунків з під Києва розмістили в білоруських казармах, в місця постійної дислокації не везуть, Найбільш упоротих орків відправлять на Донбас, а інших по домах після розборок польотів на верхах і низах. Бо коли генералів арештовують за невиконання наказу через неможливість-армія розпадається, а тут ще ораву злочинців відпусти додому-враз будуть шукати істину в словах "нас предали"
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03.04.2022 14:57 Відповісти
Щоб скоти не наробили якоїсь херні з блоком чи укритйям..
СКотобазі вірити не можна
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03.04.2022 18:21 Відповісти
 
 