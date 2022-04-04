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Зеленський - матерям російських окупантів: Подивіться, яких виродків ви виростили!. ФОТО 18+
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські солдати - вбивці, мародери та кати.
Про це президент України Володимир Зеленський написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Бухарест, декларація саміту НАТО. 3 квітня, 14 років тому. Був шанс запобігти. Щоб Росія не прийшла. Буча, Київська область. Зараз. Росія прийшла", - пише глава держави, проводячи жорсткі паралелі між датами.
Окремо він звертається до матерів російських окупантів та радить їм переглянути фото зі звільненої Бучі.
"Раджу подивитись матерям російських військових. Подивіться, яких виродків ви виростили. Вбивці, мародери, кати", - додає Зеленський.
Топ коментарі
+109 Ksenia VB
показати весь коментар03.04.2022 17:37
+106 MAKAROV ddf66d11
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+90 Иллария Соняшникова
показати весь коментар03.04.2022 17:37
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Ціх паскуд треба нищіти скрізь і завжди, поки не здохне остання кацапська мразота.
Продвигает нейтральный статус и русский язык а качестве второго государственного и прочие унизительные для Украины пункты
Таке враження що у нього там пул підписників з мокшандії що воно кожен день до них апелює?
А.М.Горький: "Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость".
@litator25
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7 мин
У звільнених селах повна пізда. Я досі воняю трупним смрадом. Десятки закатованих, розстріляних. Шукаємо навкруги. Люди в підвалах, люди під парканами, прикриті шифером, люди в лісу. Усі розстріляні. Ще не всіх знайшли. Діточок покрали. Доля невідома.
Підари прикопали застреленого полоненого воїна. Сказали, шо документи в нього. Завтра будуть відкопувати.
Боже направ все це що скоїли ці кацапські діти сатани на їхні домівки по всій еРеФії, щоб не одне місто, не одне село, не один хутір не залишилось у мирі і цілим
Розкажи ще про "Локотську республіку Камінського", блесни інтелектом по повній.
Справа ж у тому, що давно відомо: хочеш миру -- готуйся до війни. А ми 3 останніх роки готувались? -- питання риторичне.
ПАНЕ САТАНА! ЦЕ ВАШІ КЛІЄНТИ!
Доброту. принимают за слабость!
Вивсєврєте!
https://youtu.be/p7987MbJ5vg
Разговаривал со многими людьми, пережившие немецкую оккупацию!
Источник: его однополчанин Дмитрий Шатровский в Facebook
Дословно: "Умер мой друг, мой однополчанин Денис Янтарь. Он не рассказывал о своем страшном диагнозе, о раке крови. Последний раз, когда с ним разговаривали, он говорил, что ложится в больницу на лечение ноги.
Ты не погаснешь в памяти сотен людей, ты уже вошел в историю Украины не только своим военным и политическим путем, но и как человек, заставил объяснить президента, что он не лох в свои 42 года".
Напомним: 26 октября 2019 года Владимир Зеленский приехал в с.Золоте-4, где добровольцы и ветераны выступают против отвода украинских войск и прокомментировал возможность встречи с участниками акций "Нет капитуляции".
Он тогда сказал одному из военных: "Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал - оружие убери".
Зеля? А что случилось? Айкосы не той системы Дерьмак подогнал? Аргентинская мука заканчивается?
Но их матери и отцы и почти все из их 140 млн такие же выродки. Это генетический мусор выводимый много столетий.