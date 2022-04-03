На Східному напрямку в одному з боїв ворог зазнав тяжких втрат, - ОТУ "Схід". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
На одному з напрямків у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська зазнали важких втрат.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОТУ "Схід"
"Рятуючи власні шкури від гніву українських захисників, ворог кинув на полі бою не тільки трупи своїх солдатів, а ще й вцілілу техніку, зброю та боєприпаси.
Також спадає на думку відоме гасло росіян – "своих не бросаем": кидають, ще й як кидають. Рашистські полонені тому прямий доказ.
Одна справа мирних беззахисних людей катувати, розстрілювати українські міста ракетами та артилерію. І зовсім інша справа - зустрітися у відкритому бою з українськими воїнами, результат можна побачити на фотографіях", - зазначається у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
В кращому випадку.
Слава ЗСУ! 👍🇺🇦🇺🇦🇺🇦✊
А в спецоперації не приймав участі...ха.ха.ха...
еще не факт что она вообще работает
то мешки, то еще что то, тут вообще какие то ящики
и что эту у танка сзади на последней фотке? какие то деревянные ящики?
вроде раньше они по бокам тра ставили мешки, там песок был
тут я вижу какие то деревянные ящики
они и на грузовики всякие деревящками заделывают
может думают что там в тепловизоре меньше видно будет цель?
Посылать украденное любимой мамочке ***!
Нужно им почаще показывать такую красоту. И спрашивать,чем именно они гордятся и сколько еще нужно уложить кацапоидов чтобы они удовлетворились и сказали хватит.
Кригою окуті.
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