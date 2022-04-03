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На Східному напрямку в одному з боїв ворог зазнав тяжких втрат, - ОТУ "Схід". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

На одному з напрямків у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська зазнали важких втрат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОТУ "Схід"

"Рятуючи власні шкури від гніву українських захисників, ворог кинув на полі бою не тільки трупи своїх солдатів, а ще й вцілілу техніку, зброю та боєприпаси.

Також спадає на думку відоме гасло росіян – "своих не бросаем": кидають, ще й як кидають. Рашистські полонені тому прямий доказ.

Одна справа мирних беззахисних людей катувати, розстрілювати українські міста ракетами та артилерію. І зовсім інша справа - зустрітися у відкритому бою з українськими воїнами, результат можна побачити на фотографіях", - зазначається у повідомленні. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 30-ї бригади знищили ворожу техніку на Північному напрямку. ВIДЕО

На Східному напрямку в одному з боїв ворог зазнав тяжких втрат, - ОТУ Схід 01
На Східному напрямку в одному з боїв ворог зазнав тяжких втрат, - ОТУ Схід 02
На Східному напрямку в одному з боїв ворог зазнав тяжких втрат, - ОТУ Схід 03
На Східному напрямку в одному з боїв ворог зазнав тяжких втрат, - ОТУ Схід 04
На Східному напрямку в одному з боїв ворог зазнав тяжких втрат, - ОТУ Схід 05
На Східному напрямку в одному з боїв ворог зазнав тяжких втрат, - ОТУ Схід 06
На Східному напрямку в одному з боїв ворог зазнав тяжких втрат, - ОТУ Схід 07
На Східному напрямку в одному з боїв ворог зазнав тяжких втрат, - ОТУ Схід 08
На Східному напрямку в одному з боїв ворог зазнав тяжких втрат, - ОТУ Схід 09
На Східному напрямку в одному з боїв ворог зазнав тяжких втрат, - ОТУ Схід 10
На Східному напрямку в одному з боїв ворог зазнав тяжких втрат, - ОТУ Схід 11
На Східному напрямку в одному з боїв ворог зазнав тяжких втрат, - ОТУ Схід 12

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+116
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03.04.2022 19:50
+57
Красота то какая,лєпота...Да лапатникі???
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03.04.2022 19:52
+55
Позитивные пруфы, в том же духе и продолжайте
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03.04.2022 19:51
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03.04.2022 19:50 Відповісти
Позитивные пруфы, в том же духе и продолжайте
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03.04.2022 19:51 Відповісти
Красота то какая,лєпота...Да лапатникі???
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03.04.2022 19:52 Відповісти
"за важака" - то білоруська?
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03.04.2022 19:52 Відповісти
та то мабуть рашисти писали, вони ж малограмотні і цейво, недорозвинуті. дегенерати.
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03.04.2022 19:54 Відповісти
В бсср теж чимало рашистів-дегенератів, мало з них знає білоруську, але ж віри білорусам нема...
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03.04.2022 19:58 Відповісти
Та не, просто повальная безграмотность "русскага мира"
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03.04.2022 19:54 Відповісти
То 3 класи освіти.
В кращому випадку.
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03.04.2022 19:55 Відповісти
Вяликий и магучий - праправнуки талстого писали.
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03.04.2022 19:57 Відповісти
Це новояз такий у орків.
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03.04.2022 22:02 Відповісти
Смерть кацапам!
Слава ЗСУ! 👍🇺🇦🇺🇦🇺🇦✊
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03.04.2022 19:52 Відповісти
Там только один с разорванным иплом гирой расии.
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03.04.2022 19:54 Відповісти
Полный ******** второй армии вселенной.
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03.04.2022 19:53 Відповісти
"Заважака"...)))
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03.04.2022 19:53 Відповісти
а шо там на "вАжаке" сзаду? чотири "гроба" чи що?) все своє возимо з собою))
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03.04.2022 19:58 Відповісти
Гарні світлини, добротні... Цікаво, а хто такий ЗаважАка і кому він заважАв? ******** орки такі незбагненні.
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03.04.2022 19:54 Відповісти
Чувирло в гумових сапогах та з ремінем поверх куртки - це та сама друга армія в світі?
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03.04.2022 19:54 Відповісти
То просто шматок лайна.
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03.04.2022 19:57 Відповісти
Красіво лежить... як знав, що його будуть фотографіровать...

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03.04.2022 20:27 Відповісти
Привет с Украиньі!!!!
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03.04.2022 20:36 Відповісти
Суки кацапи, розляглися як на морі!
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03.04.2022 19:55 Відповісти
надеюсь кацапская самка узнала своего выплодка и получила свой мешок лука
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03.04.2022 19:55 Відповісти
Не получить вона ні копійки.Оказується і тут їх наїбали.Він підписав контракт,та перебував на навчаннях.
А в спецоперації не приймав участі...ха.ха.ха...
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03.04.2022 20:30 Відповісти
Просто мегакрасиві полотна!!!😍
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03.04.2022 19:55 Відповісти
ах, як мальовниче розкинулись. більше таких картинок, більше! ссуки, щоб вони горіли всі у пеклі.
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03.04.2022 19:57 Відповісти
Красивоє
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03.04.2022 19:58 Відповісти
экономят на динамической защите
еще не факт что она вообще работает
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03.04.2022 20:04 Відповісти
"Наша русофобія все ще недостатня!" - С.Стерненко!
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03.04.2022 19:59 Відповісти
вижу немного сменилась риторика. уже никто не стесняется материться и показывать жареных бурятов.
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03.04.2022 20:00 Відповісти
Чем больше будет Мариуполей и Буч, тем меньше будем стесняться
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03.04.2022 20:09 Відповісти
важак где то значит раньше устал
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03.04.2022 20:00 Відповісти
дуже гарно.
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03.04.2022 20:02 Відповісти
Вони на це заслужили.
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03.04.2022 20:02 Відповісти
Заважаки.
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03.04.2022 20:02 Відповісти
Групою орків на відпочинку задоволений.
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03.04.2022 20:03 Відповісти
Долітався над Ізюмом, виродок чортів.
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03.04.2022 20:06 Відповісти
кучкой теплее
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03.04.2022 20:06 Відповісти
на этих бтр постоянно какие то тряпки вешают
то мешки, то еще что то, тут вообще какие то ящики
и что эту у танка сзади на последней фотке? какие то деревянные ящики?
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03.04.2022 20:06 Відповісти
Они же живут в своей технике. Портки свои наверное сушат
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03.04.2022 20:11 Відповісти
а те ящики? там че? песок что ли?
вроде раньше они по бокам тра ставили мешки, там песок был
тут я вижу какие то деревянные ящики
они и на грузовики всякие деревящками заделывают
может думают что там в тепловизоре меньше видно будет цель?
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03.04.2022 20:17 Відповісти
То посылочные ящики для награбленного.
Посылать украденное любимой мамочке ***!
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03.04.2022 20:42 Відповісти
Лопата там на останньому знімку добра така лежить...
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03.04.2022 22:56 Відповісти
Интересно почему орки так странно кучей лежат
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03.04.2022 20:07 Відповісти
Так їм тепліше
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03.04.2022 20:19 Відповісти
Цей "нюанс" особливо сподобався.
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03.04.2022 20:21 Відповісти
У хробаків і тарганів це називається кубло!
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03.04.2022 20:28 Відповісти
а что это за чмо недожаренное? облить тварь солярой и сжечь *****!
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03.04.2022 20:18 Відповісти
А вовкам та лисичкам що їсти?
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03.04.2022 20:31 Відповісти
51% росіян "пишаються" війною РФ проти України
Нужно им почаще показывать такую красоту. И спрашивать,чем именно они гордятся и сколько еще нужно уложить кацапоидов чтобы они удовлетворились и сказали хватит.
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03.04.2022 20:19 Відповісти
А БТРчик ціленький виглядає
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03.04.2022 20:20 Відповісти
А хто крім клятих москалів називає "свой язык великим и могучим" ? Мусять кляті москалі самі себе рекламувати перед самими ж такими клятими москалями. Тьфу, мерзота !!!
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03.04.2022 20:24 Відповісти
Ви публікуйте знищених ординців - фашистів, а ми допоможемо Генштабу рахувати ...
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03.04.2022 20:25 Відповісти
Ось ця робота нашихЗСУ і є гарантією безпеки України. Чи не так: дєрмакі подлякі арахами?
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03.04.2022 20:34 Відповісти
Мала куча, більша лучша!
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03.04.2022 20:39 Відповісти
сподобалося лежбище тюленів
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03.04.2022 20:43 Відповісти
І вам слава, сині гори,
Кригою окуті.
І вам, лицарі великі,
Богом не забуті.
Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!
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03.04.2022 21:16 Відповісти
Мало дохлых, много живых...
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03.04.2022 22:34 Відповісти
 
 