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Російські окупанти вивозять свою пошкоджену техніку з Білорусі у закритих вагонах. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росіяни евакуюють свою ушкоджену техніку із Білорусі в закритих вагонах, аби населення РФ її не бачило.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне фото опублікував блогер Zloyodessit.

Він зазначив: "Ось так російські окупанти евакуювали з Білорусі, зокрема Гомеля, свою ушкоджену в боях в Україні техніку.

Евакуюють потай, щоб поки вона їхала Росією, самі росіяни не бачили, як "другу" армію у світі покришили ЗСУ. Адже фото та відео відсмажених і у хвіст та у гриву російських військ в інтернеті – то фейки зняті на кіностудії імені Довженка! А от коли такі "Потяги перемоги" кататимуться Росією, то недвозначних питань у зомбі стане з'являтися все більше і більше".

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Російські окупанти вивозять свою пошкоджену техніку з Білорусі у закритих вагонах 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+52
200 вывозите твари.
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03.04.2022 20:19
+47
Когда везли в Украину, то на открытых платформах, снимали свои тиктоки. Теперь же как чмошники, чтобы как можно меньше видели их разгром в закрытых вагонах.
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03.04.2022 20:23
+36
Как гордо заходили, а драпают как битые шакалы
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03.04.2022 20:21
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200 вывозите твари.
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03.04.2022 20:19 Відповісти
БЕЛАРУСЫ! ВЫ ПОНИМАЕТЕ, ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ ********? НЕ СЕЙЧАС, НЕМНОГО ПОЗЖЕ. НО ПОЛУЧИТЕ! ИЛИ ВЫ ВЫХОДИТЕ НА МАССОВЫЕ ПРОТЕСТЫ МАССОВЫЕ! ИЛИ ПОЗЖЕ ПОЛУЧАЕТЕ ********. ВЫ ПОНЯЛИ?
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03.04.2022 20:44 Відповісти
МОСКАЛИ, КОТОРЫ НАСИЛОВАЛИ НАШИХ ДЕВОЧЕК, ЗАШЛИ С ТЕРИТОРИИ БЕЛАРУСИ. МЫ ЭТО НЕ ПРОСТИМ!
ИЛИ ВЫ ВЫХОДИТЕ НА УЛИЦЫ И СБРАСЫВАЕТЕ РЕЖИМ ЛУКАША, ИЛИ ВАМ ****** - МЫ ********** ВАШУ СТРАНУ ДО ПУСТЫНИ!
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03.04.2022 20:50 Відповісти
ВЫ ВСОСАЛИ?
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03.04.2022 20:51 Відповісти
Чувак, охолонь. Не треба поводитися, як грьобаний руцкій окупант. Експерт диванний, блін...

"Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть, исходят всегда от людей, которые на эту войну не пойдут."

Джордж Оруэлл
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07.04.2022 07:21 Відповісти
Белорусня воюет в Украине. Они уже замечены в кацапских подразделениях в Буче, Ирпене, Гостомеле. Не стоит обращаться к этой падали. Она ничем от смердячей русни не отличается. А на сегодня они трусливей и значительно подлее руснявых..ибо прячутся в их подразделениях.
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03.04.2022 21:12 Відповісти
200 сами зарывайте без опознания. Их мамки денег не получат.
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03.04.2022 21:56 Відповісти
Брухт на брухт...
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03.04.2022 20:20 Відповісти
радіоактивну, я сподіваюсь?
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03.04.2022 20:21 Відповісти
Как гордо заходили, а драпают как битые шакалы
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03.04.2022 20:21 Відповісти
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03.04.2022 20:22 Відповісти
Ну вот на той сраной люстре такие фотографии надо и вывешивать.
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03.04.2022 20:30 Відповісти
они этот хлам еще вывозят?
те что в припяти и чернобыле сидели тоже?
да уж
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03.04.2022 20:22 Відповісти
Когда везли в Украину, то на открытых платформах, снимали свои тиктоки. Теперь же как чмошники, чтобы как можно меньше видели их разгром в закрытых вагонах.
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03.04.2022 20:23 Відповісти
это то что забрать смогли
а уж сколько сгоревшей техники по дорогам у них валяется
они даже своих же за месяц трупы не собирали
как лежали поджаренные те на мосту, так и остались..
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03.04.2022 20:25 Відповісти
Тих з мосту пропоную взагалі не забирати. Постити щотижня свіжі фотки.
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03.04.2022 20:33 Відповісти
Я буду своїм родичам на раzzєю фотозвіти свіжі відправляти
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03.04.2022 20:38 Відповісти
пустити підукіс
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03.04.2022 20:23 Відповісти
А поезд едет, а поезд мчится ...
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03.04.2022 20:23 Відповісти
А чого вони жарених бурят не забрали?Вони нам все рівно не потрібні.
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03.04.2022 20:23 Відповісти
жарених бурят -> смажених бурят, все рівно ->все одно
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03.04.2022 20:30 Відповісти
Їм вони не потрібні і подавно.
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03.04.2022 20:33 Відповісти
русские дебилы несколько лет верещали про "Украинскую грязную(радиоактивную) бомбу". А теперь сами, своими кривыми лапками, и своим тупым умишком, создали для своего стада аж несколько сотен "грязных бомб" в виде своих зольдатен и их техники. Все-таки клинический дебилизм - чисто русская генетическая черта.
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03.04.2022 20:25 Відповісти
Так працює зайва (або зіпсована) хромосома.
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03.04.2022 21:52 Відповісти
у руских хромосома не лишняя, а акционная
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03.04.2022 23:08 Відповісти
Кацапських зомбаків судячи з усього ніяк не розкумарив факт,що "Киев за 2дня" якось не вийшло. Про що тоді їм ця рухлядь скаже? Для них взагалі когнітивний дисонанс-це щось страшне, дике, та далеке як сузір'я Великої Ведмедиці.
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03.04.2022 20:26 Відповісти
А где Дон с зажигательным танцем горного козла рядом с уничтоженной техникой
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03.04.2022 20:26 Відповісти
то вони на бамбас помощь повезли)
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03.04.2022 20:26 Відповісти
Министерство Отступление расиянской ********* сообщает: Наша Вторая НеИмеющаяАналоговВМире Доблестно Наступала Взад, а Подлые ВСУ трусливо Оступали Ей ВДогонку
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03.04.2022 20:29 Відповісти
«За кожне забране й скалічене Українське життя російські фашисти нестимуть відповідальність. Невдалий бліцкриг завершиться вдалим Нюрнбергом. І фраза «я лише виконував наказ» на Нюрнберзькому процесі не врятує жодного злочинця», - наголосив Міністр оборони України Олексій Резніков.
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03.04.2022 20:34 Відповісти
відремонтують суки... прийдеться по новій знищувати, так, щоб ремонту не підлягала...
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03.04.2022 20:32 Відповісти
На москалів нам снарядів не шкода...
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03.04.2022 20:38 Відповісти
У них ее на хранении ещё много есть,ее проще ввести в строй,чем разбитую,так что успокойтесь.
Просто надо было в начале войны,то что они бросали,сжигать,а не снимать видео местным жителям
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03.04.2022 20:44 Відповісти
Те що знімали на відео вже давно українськими тракторцями вивезено у потрібні нам місця
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03.04.2022 22:08 Відповісти
Пускать под откос и эти вагоны неплохо бы.
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03.04.2022 20:33 Відповісти
Тобто, зелені мухи їх не просто випустили з напівкотла,але ще й дали змогу еваккювати биту техніку? Панятнєнька...
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03.04.2022 20:35 Відповісти
Це також свідчить про те, що крім знищенної кацапської техніки, яка іржавіє в Україні, повно виведеної з ладу, яка «тріумфально» їде на звалище в параші!
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03.04.2022 20:40 Відповісти
Не, ну це ж "непорядок". Вагони напівпорожні - зверху б насипали своїх 200х аби не смерділи.
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03.04.2022 20:42 Відповісти
Щось не чути про діяльність наших диверсійних груп на території рассеі і білорассеі . Пора, пора, пора !!!!
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03.04.2022 20:43 Відповісти
А как они их в Беларусь переправили?
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03.04.2022 21:01 Відповісти
Вот интересно, эта техника вошла в нашу ежедневную статистику их потерь?
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03.04.2022 21:31 Відповісти
Это часть того что сломалось по дороге.
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03.04.2022 21:59 Відповісти
Смотрите сами. Нагара нет, движки открыты. Может они ещё до перехода границы сломались.
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03.04.2022 22:01 Відповісти
Это тимуровцы собирают металлолом.
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03.04.2022 23:57 Відповісти
Так же думаю
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04.04.2022 08:01 Відповісти
Andriy Lova

Про що белькочуть "наші" можновладці-переговорщики - незрозуміло.

Прессекретар прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона заявив, що Британія не хоче бачити нічого меншого, ніж "повне виведення" російських військ з території України, і судитиме Росію за її діями, а не словами.
Держсекретар США Ентоні Блінкен у вівторок, 29 березня, заявив, що не бачив ознак того, що українсько-російські переговори просуваються "ефективним шляхом".
За даними CNN, він зазначив, що США не бачать "ознаки справжньої серйозності" у переговорах з боку Росії.
- Є те, що говорить Росія, і є те, що робить Росія. Ми зосереджені на останньому, - заявив Блінкен.
Він додав, що заява російської влади про те, що вона скоротить бойові дії навколо Києва і Чернігова, може виявитися "засобом, за допомогою якого Росія знову намагається відвернути увагу і обдурити людей, щоб вони думали, що вона не робить того, що робить".
- Якщо вони якимось чином вірять у те, що у спробі підкорити собі "тільки" східну та південну частину України вони можуть досягти успіху, то вони знову глибоко обманюють себе, - заявив Блінкен.
Американський держсекретар закликав Росію "припинити агресію зараз, припинити вогонь, відвести свої сили та, звичайно, вести переговори".
----------------------------------
Партикулярні запитання:
Серед переговорників з української сторони є хоч один українець?
Хто з переговорників з нашої сторони має дипломатичну освіту та досвід?
Чому посередником у переговорах між Україною та Росією є громадянин Росії?
Чиї інтереси в переговорах насправді відстоює адміністрація Зеленського? Від кого і яким способом він отримав повноваження вести переговори таким чином?
Що це за позиція така: Москва - агресор чудодійним способом перетворюється Зеленським, Зеленським перетворюється в гаранта безпеки? Як це логічно можна пояснити крім капітуляції?
====================
Natalia Klymenko:
Кто-нибудь из посвящённых может мне объяснить касательно переговоров? Каким образом военные преступники (россия) могут выступать гарантами безопасности жертвы своей же агрессии?
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Петро Порошенко:
Вимагаємо якнайшвидше провести закрите засідання ВР і поінформувати депутатів про стартову позицію України на цих переговорах. Змістовно ж обговорити її на зустрічі Президента та голів фракцій, за винятком ОПЗЖ, після засідання парламенту, який має працювати в режимі «24 на 7».
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03.04.2022 21:43 Відповісти
щось підозріло вона занадто цілою виглядає. і не попалена ніде. таке враження що це та техніка що просто сама собою зламалася на марші
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03.04.2022 22:12 Відповісти
 
 