Російські окупанти вивозять свою пошкоджену техніку з Білорусі у закритих вагонах. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росіяни евакуюють свою ушкоджену техніку із Білорусі в закритих вагонах, аби населення РФ її не бачило.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне фото опублікував блогер Zloyodessit.
Він зазначив: "Ось так російські окупанти евакуювали з Білорусі, зокрема Гомеля, свою ушкоджену в боях в Україні техніку.
Евакуюють потай, щоб поки вона їхала Росією, самі росіяни не бачили, як "другу" армію у світі покришили ЗСУ. Адже фото та відео відсмажених і у хвіст та у гриву російських військ в інтернеті – то фейки зняті на кіностудії імені Довженка! А от коли такі "Потяги перемоги" кататимуться Росією, то недвозначних питань у зомбі стане з'являтися все більше і більше".
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"Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть, исходят всегда от людей, которые на эту войну не пойдут."
Джордж Оруэлл
те что в припяти и чернобыле сидели тоже?
да уж
а уж сколько сгоревшей техники по дорогам у них валяется
они даже своих же за месяц трупы не собирали
как лежали поджаренные те на мосту, так и остались..
Просто надо было в начале войны,то что они бросали,сжигать,а не снимать видео местным жителям
Про що белькочуть "наші" можновладці-переговорщики - незрозуміло.
Прессекретар прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона заявив, що Британія не хоче бачити нічого меншого, ніж "повне виведення" російських військ з території України, і судитиме Росію за її діями, а не словами.
Держсекретар США Ентоні Блінкен у вівторок, 29 березня, заявив, що не бачив ознак того, що українсько-російські переговори просуваються "ефективним шляхом".
За даними CNN, він зазначив, що США не бачать "ознаки справжньої серйозності" у переговорах з боку Росії.
- Є те, що говорить Росія, і є те, що робить Росія. Ми зосереджені на останньому, - заявив Блінкен.
Він додав, що заява російської влади про те, що вона скоротить бойові дії навколо Києва і Чернігова, може виявитися "засобом, за допомогою якого Росія знову намагається відвернути увагу і обдурити людей, щоб вони думали, що вона не робить того, що робить".
- Якщо вони якимось чином вірять у те, що у спробі підкорити собі "тільки" східну та південну частину України вони можуть досягти успіху, то вони знову глибоко обманюють себе, - заявив Блінкен.
Американський держсекретар закликав Росію "припинити агресію зараз, припинити вогонь, відвести свої сили та, звичайно, вести переговори".
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Партикулярні запитання:
Серед переговорників з української сторони є хоч один українець?
Хто з переговорників з нашої сторони має дипломатичну освіту та досвід?
Чому посередником у переговорах між Україною та Росією є громадянин Росії?
Чиї інтереси в переговорах насправді відстоює адміністрація Зеленського? Від кого і яким способом він отримав повноваження вести переговори таким чином?
Що це за позиція така: Москва - агресор чудодійним способом перетворюється Зеленським, Зеленським перетворюється в гаранта безпеки? Як це логічно можна пояснити крім капітуляції?
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Natalia Klymenko:
Кто-нибудь из посвящённых может мне объяснить касательно переговоров? Каким образом военные преступники (россия) могут выступать гарантами безопасности жертвы своей же агрессии?
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Петро Порошенко:
Вимагаємо якнайшвидше провести закрите засідання ВР і поінформувати депутатів про стартову позицію України на цих переговорах. Змістовно ж обговорити її на зустрічі Президента та голів фракцій, за винятком ОПЗЖ, після засідання парламенту, який має працювати в режимі «24 на 7».